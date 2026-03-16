Дорога в никуда: почему популярный маршрут в Териберку стал закрытой зоной для обычных машин

Дорога в Териберку, популярное место для туристов в Мурманской области, с 3 марта закрыта для свободного проезда. Жители и гости попадают в село только в составе организованных колонн из-за проблем с уборкой снега. Подрядчик "Север Строй" рискует потерять контракты на обслуживание этой и трассы в Туманный.
Минтранс области решит судьбу договоров после выезда 16 марта. "Мурманскавтодор" встал на защиту компании, отметив, что трассы сложны по рельефу и погоде. В январе подрядчику дали 10 дней на исправления, и он мобилизовал технику.
Ключевой аргумент: дорогу строили в советское время для ГЭС, а не для ежедневного наплыва машин. Губернатор Андрей Чибис лично проверит ситуацию.
С 3 марта проезд ограничен из-за снежных заносов и некачественной уборки. Водители жалуются на колонны и задержки. Похожие проблемы с уборкой снега возникают в регионе регулярно.
Подрядчик не справляется с объемами из-за суровой зимы и рельефа.
Дорогу проложили в советские годы для подъезда к ГЭС. Она не проектировалась под массовый трафик. Рельеф с подъемами и спусками усложняет обслуживание.
Тогда не ждали сотен туристов ежедневно. Сейчас нагрузка выросла из-за популярности Териберки.
Специалисты по благоустройству подчеркивают уникальность таких трасс.
В январе после жалоб выдали 10 дней на устранение дефектов и уведомление о расторжении. Компания исправилась, но претензии остались. Губернатор усомнился в организации работ.
|Замечание
|Срок исправления
|Уборка снега
|10 дней (январь)
|Мобилизация техники
|Выполнено
|Поддержание проходимости
|В проверке
Начальник Дмитрий Игнатов объяснил: трасса не для регулярного сообщения. Объекты сложны погодой и конструкцией.
Это дорожная техника для севера требует обновления.
16 марта губернатор с министром Юлией Полиэктовой и "Мурманскавтодором" выехал на место. Подозревают вранье подрядчика. Решение по контрактам последует сразу.
Чибис активно контролирует ЖКХ и инфраструктуру.
Териберка привлекает под северное сияние, но трасса не готова. Турпоток растет, несмотря на проблемы с авиацией.
Нужны инвестиции в модернизацию.
Возможно расторжение контракта и новый подрядчик. Регион фокусируется на арктических маршрутах. Планы включают туризм и логистику.
Из-за сильных снегопадов, рельефа и нагрузки от туристов. Трасса не для интенсивного трафика.
После выезда 16 марта минтранс решит о контрактах.
Только в колоннах по графику.
