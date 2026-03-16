Дорога в никуда: почему популярный маршрут в Териберку стал закрытой зоной для обычных машин

Дорога в Териберку, популярное место для туристов в Мурманской области, с 3 марта закрыта для свободного проезда. Жители и гости попадают в село только в составе организованных колонн из-за проблем с уборкой снега. Подрядчик "Север Строй" рискует потерять контракты на обслуживание этой и трассы в Туманный.

Минтранс области решит судьбу договоров после выезда 16 марта. "Мурманскавтодор" встал на защиту компании, отметив, что трассы сложны по рельефу и погоде. В январе подрядчику дали 10 дней на исправления, и он мобилизовал технику.

Ключевой аргумент: дорогу строили в советское время для ГЭС, а не для ежедневного наплыва машин. Губернатор Андрей Чибис лично проверит ситуацию.

Почему закрыта дорога в Териберку

С 3 марта проезд ограничен из-за снежных заносов и некачественной уборки. Водители жалуются на колонны и задержки. Похожие проблемы с уборкой снега возникают в регионе регулярно.

Подрядчик не справляется с объемами из-за суровой зимы и рельефа.

"Зимние условия на севере требуют специальной техники и круглосуточного контроля, иначе заносы парализуют трассы", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев

Откуда взялась трасса на село

Дорогу проложили в советские годы для подъезда к ГЭС. Она не проектировалась под массовый трафик. Рельеф с подъемами и спусками усложняет обслуживание.

Тогда не ждали сотен туристов ежедневно. Сейчас нагрузка выросла из-за популярности Териберки.

Специалисты по благоустройству подчеркивают уникальность таких трасс.

Замечания к "Север Строй"

В январе после жалоб выдали 10 дней на устранение дефектов и уведомление о расторжении. Компания исправилась, но претензии остались. Губернатор усомнился в организации работ.

Замечание Срок исправления Уборка снега 10 дней (январь) Мобилизация техники Выполнено Поддержание проходимости В проверке

Что говорит "Мурманскавтодор"

Начальник Дмитрий Игнатов объяснил: трасса не для регулярного сообщения. Объекты сложны погодой и конструкцией.

Это дорожная техника для севера требует обновления.

Проверка от Чибиса

16 марта губернатор с министром Юлией Полиэктовой и "Мурманскавтодором" выехал на место. Подозревают вранье подрядчика. Решение по контрактам последует сразу.

Чибис активно контролирует ЖКХ и инфраструктуру.

"Такие выезды ускоряют решение местных проблем с дорогами и самоуправлением", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов

Туристы и нагрузка на дорогу

Териберка привлекает под северное сияние, но трасса не готова. Турпоток растет, несмотря на проблемы с авиацией.

Нужны инвестиции в модернизацию.

Что ждет трассу впереди

Возможно расторжение контракта и новый подрядчик. Регион фокусируется на арктических маршрутах. Планы включают туризм и логистику.

"Дорожное хозяйство Заполярья требует федеральных программ для адаптации под туризм", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Ответы на популярные вопросы о дороге в Териберку

Почему дорога часто закрывается?

Из-за сильных снегопадов, рельефа и нагрузки от туристов. Трасса не для интенсивного трафика.

Что будет с подрядчиком?

После выезда 16 марта минтранс решит о контрактах.

Как доехать сейчас?

Только в колоннах по графику.

