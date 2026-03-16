Визуальный шум уходит в прошлое: вологодские улицы обретают строгий и единый облик

В Вологде набирает обороты проект по внедрению единого дизайн-кода города. Уже обновили внешний вид 24 нестационарных торговых объектов в преддверии 880-летия областного центра.
Шиномонтаж на Пошехонском шоссе, цветочные и хлебобулочные магазины, продуктовые павильоны, торговые автоматы — все они теперь соответствуют строгим правилам. Дизайн-код диктует нормы для оформления, освещения и озеленения, делая город узнаваемым и уютным.
Основные цвета — белый, красный, серый. Материалы — дерево, металл, стекло. Единый подход распространяется на информационные табло, баннеры, умные остановки, арт-объекты, автобусы и фуд-траки.
Двадцать четыре нестационарных объекта в Вологде прошли рестайлинг. Шиномонтаж, цветочные лавки, булочные — их фасады теперь вписываются в общую картину. Это не просто косметика, а системный подход к городскому ландшафту.
Правила дизайн-кода охватывают вывески, освещение, даже размещение. В результате улицы выглядят цельно, без хаоса ярких щитов.
|Объекты
|Количество обновленных
|Шиномонтажи и магазины
|12
|Павильоны и автоматы
|12
Белый доминирует для чистоты, красный добавляет акцентов, серый — нейтральности. Дерево придает теплоты, металл и стекло — современности. Эти комбинации создают баланс между традицией и инновацией.
Такой выбор подчеркивает северный характер Вологды, где природа вдохновляет дизайн.
"Единый код повышает привлекательность улиц и туризма", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Дизайн захватывает не только торговлю. Информационные стенды, баннеры, умные остановки, арт-объекты, транспорт — все под единым стандартом. Фуд-траки тоже обновляются.
Это интегрируется с благоустройством дворов, делая пространство цельным.
Проект — часть подготовки к юбилею. Вологда расцветает, чтобы достойно встретить дату. Обновления усиливают идентичность города.
Бюджетные вложения окупаются ростом комфорта жителей и гостей.
"Дизайн-код упорядочивает рынок жилья и фасады", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Единый стиль снижает визуальный шум, повышает эстетику. Жители отмечают порядок, туристы — аутентичность. Это инвестиция в имидж Вологодской области.
Связь с нацпроектами усиливает эффект.
Продолжат обновления, охватывая больше объектов. Интеграция с городской средой и транспортными нормами на горизонте.
"Местное самоуправление выигрывает от таких инициатив", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Да, для нестационарных объектов он обязателен. Соблюдение проверяют власти.
Обновление фасадов не меняет тарифы напрямую, но повышает привлекательность бизнеса.
