Визуальный шум уходит в прошлое: вологодские улицы обретают строгий и единый облик

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Вологде набирает обороты проект по внедрению единого дизайн-кода города. Уже обновили внешний вид 24 нестационарных торговых объектов в преддверии 880-летия областного центра. 

Вологда культурная столица
Фото: commons.wikimedia.org by Nesksspb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вологда культурная столица

Шиномонтаж на Пошехонском шоссе, цветочные и хлебобулочные магазины, продуктовые павильоны, торговые автоматы — все они теперь соответствуют строгим правилам. Дизайн-код диктует нормы для оформления, освещения и озеленения, делая город узнаваемым и уютным.

Основные цвета — белый, красный, серый. Материалы — дерево, металл, стекло. Единый подход распространяется на информационные табло, баннеры, умные остановки, арт-объекты, автобусы и фуд-траки.

Как обновляют городские киоски

Двадцать четыре нестационарных объекта в Вологде прошли рестайлинг. Шиномонтаж, цветочные лавки, булочные — их фасады теперь вписываются в общую картину. Это не просто косметика, а системный подход к городскому ландшафту.

Правила дизайн-кода охватывают вывески, освещение, даже размещение. В результате улицы выглядят цельно, без хаоса ярких щитов.

Объекты Количество обновленных
Шиномонтажи и магазины 12
Павильоны и автоматы 12

Цвета и материалы стиля

Белый доминирует для чистоты, красный добавляет акцентов, серый — нейтральности. Дерево придает теплоты, металл и стекло — современности. Эти комбинации создают баланс между традицией и инновацией.

Такой выбор подчеркивает северный характер Вологды, где природа вдохновляет дизайн.

"Единый код повышает привлекательность улиц и туризма", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Где применяют дизайн-код

Дизайн захватывает не только торговлю. Информационные стенды, баннеры, умные остановки, арт-объекты, транспорт — все под единым стандартом. Фуд-траки тоже обновляются.

Это интегрируется с благоустройством дворов, делая пространство цельным.

Город к 880-летию

Проект — часть подготовки к юбилею. Вологда расцветает, чтобы достойно встретить дату. Обновления усиливают идентичность города.

Бюджетные вложения окупаются ростом комфорта жителей и гостей.

"Дизайн-код упорядочивает рынок жилья и фасады", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Плюсы единого облика

Единый стиль снижает визуальный шум, повышает эстетику. Жители отмечают порядок, туристы — аутентичность. Это инвестиция в имидж Вологодской области.

Связь с нацпроектами усиливает эффект.

Что дальше

Продолжат обновления, охватывая больше объектов. Интеграция с городской средой и транспортными нормами на горизонте.

"Местное самоуправление выигрывает от таких инициатив", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о дизайн-коде Вологды

Обязателен ли дизайн-код для всех киосков?

Да, для нестационарных объектов он обязателен. Соблюдение проверяют власти.

Какие цвета в приоритете?

Белый, красный, серый — основа палитры.

Влияет ли на цены?

Обновление фасадов не меняет тарифы напрямую, но повышает привлекательность бизнеса.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
