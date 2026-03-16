Студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета взялись за обновление исторического центра Онеги в Архангельской области. Проект, инициированный академиком Михаилом Мамошиным, объединит наследие поморской архитектуры с современными туристическими нуждами. Работа растянется до 2027 года, с защитой дипломов в июне.
Архитекторы проанализируют территории, поговорят с жителями и учтут их мнение. Руководитель проекта Александра Еремеева подчеркивает: важно сохранить северный колорит, добавив удобства для гостей. Глава округа Вера Пономарева и министр Владимир Полежаев видят здесь шанс на реальные перемены через национальные программы.
Онега — старинный поморский поселок в Архангельской области с богатым историческим ядром. Деревянные дома и улицы хранят следы северной архитектуры. Центр требует обновления, чтобы не потерять аутентичность.
"Исторические центры Севера нужно беречь, интегрируя современность", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
СПбГАСУ прислал студентов и преподавателей под руководством Александры Еремеевой. Они соберут данные, проанализируют территории за несколько дней.
Инициатор — Михаил Мамошин, уроженец Онеги. Это долгосрочный план до 2027 года.
|Этап
|Срок
|Анализ и встречи
|Текущий
|Концепция
|До 2027
|Защита дипломов
|Июнь 2027
Архитекторы встретятся с онежцами, чтобы учесть их идеи. Это ключ к успеху: слить наследие с нуждами туристов.
Жители ждут пространства, удобного для жизни и гостей.
Обновленный центр привлечет посетителей, развивая внутренний туризм. Северная архитектура станет магнитом.
"Туризм оживит регионы через культуру", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и традициям регионов Татьяна Зайцева.
Лучшие идеи воплотят через программы комфортной среды. Министр Полежаев видит финансирование.
Глава Пономарева надеется на студенческие наработки. Это часть инфраструктурного роста.
К защите дипломов центр преобразится. Онега станет примером баланса прошлого и будущего.
Проект вдохновит другие северные территории, усиливая арктические инвестиции.
"Местное самоуправление выиграет от таких инициатив", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Историческое ядро и туристическую инфраструктуру, сохранив поморский стиль.
СПбГАСУ, местные власти и жители.
Проект до 2027 года, дипломы в июне.
