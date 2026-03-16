Деревянная сказка оживает: петербургские специалисты взялись за спасение исторического центра Онеги

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета взялись за обновление исторического центра Онеги в Архангельской области. Проект, инициированный академиком Михаилом Мамошиным, объединит наследие поморской архитектуры с современными туристическими нуждами. Работа растянется до 2027 года, с защитой дипломов в июне.

Онега, Архангельская область
Фото: commons.wikimedia.org by Alena Pasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Архитекторы проанализируют территории, поговорят с жителями и учтут их мнение. Руководитель проекта Александра Еремеева подчеркивает: важно сохранить северный колорит, добавив удобства для гостей. Глава округа Вера Пономарева и министр Владимир Полежаев видят здесь шанс на реальные перемены через национальные программы.

Такие инициативы оживают благоустройство парков и инфраструктуру Архангельской области.

Что такое Онега

Онега — старинный поморский поселок в Архангельской области с богатым историческим ядром. Деревянные дома и улицы хранят следы северной архитектуры. Центр требует обновления, чтобы не потерять аутентичность.

Проект затронет туристическую инфраструктуру, как в традициях Поморья.

"Исторические центры Севера нужно беречь, интегрируя современность", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Петербуржцы в Онеге

СПбГАСУ прислал студентов и преподавателей под руководством Александры Еремеевой. Они соберут данные, проанализируют территории за несколько дней.

Инициатор — Михаил Мамошин, уроженец Онеги. Это долгосрочный план до 2027 года.

Этап Срок
Анализ и встречи Текущий
Концепция До 2027
Защита дипломов Июнь 2027

Подобные проекты меняют облик, как промышленные парки.

Голос жителей

Архитекторы встретятся с онежцами, чтобы учесть их идеи. Это ключ к успеху: слить наследие с нуждами туристов.

Жители ждут пространства, удобного для жизни и гостей.

Туризм на подъеме

Обновленный центр привлечет посетителей, развивая внутренний туризм. Северная архитектура станет магнитом.

Как в парках Архангельска, здесь ждут перемен.

"Туризм оживит регионы через культуру", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Национальные проекты в помощь

Лучшие идеи воплотят через программы комфортной среды. Министр Полежаев видит финансирование.

Глава Пономарева надеется на студенческие наработки. Это часть инфраструктурного роста.

К 2027 году

К защите дипломов центр преобразится. Онега станет примером баланса прошлого и будущего.

Проект вдохновит другие северные территории, усиливая арктические инвестиции.

"Местное самоуправление выиграет от таких инициатив", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы об Онеге

Что обновят в центре?

Историческое ядро и туристическую инфраструктуру, сохранив поморский стиль.

Кто участвует?

СПбГАСУ, местные власти и жители.

Когда результат?

Проект до 2027 года, дипломы в июне.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, обозреватель по туризму и традициям регионов Татьяна Зайцева, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
