Северный тупик: Архангельская область стремительно теряет рабочие места в рейтинге регионов

Архангельская область заняла 69-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы. По данным Росстата, обработанным экспертами, здесь показатель вырос на 0,9 процентного пункта за год — один из самых резких скачков в стране. Средний уровень по России остается низким — 2,2%.

Фото: commons.wikimedia.org by Trasprd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Архангельская область

Жители региона ищут работу в среднем 6,7 месяца, что почти на два месяца дольше общероссийского значения в 4,8 месяца. Это создает нагрузку на рынок труда, несмотря на общий дефицит кадров.

Лидеры — Москва, Новгородская и Калужская области с уровнем ниже 1%. Аутсайдеры — республики Северного Кавказа, где безработица превышает 25%.

Позиция Архангельской области в рейтинге

Регион оказался ближе к концу списка из 85 субъектов. Уровень безработицы здесь держится около 3-4%, но динамика ухудшает картину. Это отражает специфику северной экономики с зависимостью от сезонных факторов.

Регион Место Архангельская область 69 Москва 1 Ингушетия 85

Сравнение подчеркивает разрыв между центром и периферией.

Рост безработицы за год

Скачок на 0,9 п. п. — среди лидеров по ухудшению. Это связано с сокращениями в традиционных отраслях и медленным притоком в новые.

"Рост безработицы отражает дефицит инвестиций в диверсификацию", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Несмотря на национальные проекты, эффект пока слабый.

Время поиска работы

6,7 месяца — это нагрузка для семей. В Архангельской области усиливают социальные выплаты, но рынок не поспевает.

Соискатели жалуются на несоответствие вакансий квалификации. Средний по России — 4,8 месяца.

Лидеры и аутсайдеры

Москва лидирует благодаря диверсифицированной экономике. Кавказские республики страдают от демографического давления и слабой промышленности.

Архангельск может сдвинуться вверх за счет промышленного парка.

Причины высоких показателей

Сезонность, отток молодежи и инфраструктурные проблемы тормозят. Инвестиции в Арктику обещают рост занятости.

"Социальные выплаты помогут семьям переждать кризис", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Жалобы в ЦУР растут.

Перспективы улучшения

Теплооснабжение и стройка кварталов создадут рабочие места. Арктические проекты привлекут бизнес.

"Местное самоуправление должно активизировать нацпроекты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Прогноз на улучшение при федеральных вливаниях.

Ответы на популярные вопросы о безработице в Архангельской области

Почему выросла безработица?

Сезонные факторы и медленная диверсификация экономики.

Сколько ждать работы?

В среднем 6,7 месяца, но квалифицированные найдут быстрее.

Какие перспективы?

Инвестиции в Арктику и инфраструктуру создадут вакансии.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов