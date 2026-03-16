Северный тупик: Архангельская область стремительно теряет рабочие места в рейтинге регионов

Архангельская область заняла 69-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы. По данным Росстата, обработанным экспертами, здесь показатель вырос на 0,9 процентного пункта за год — один из самых резких скачков в стране. Средний уровень по России остается низким — 2,2%.
Жители региона ищут работу в среднем 6,7 месяца, что почти на два месяца дольше общероссийского значения в 4,8 месяца. Это создает нагрузку на рынок труда, несмотря на общий дефицит кадров.
Лидеры — Москва, Новгородская и Калужская области с уровнем ниже 1%. Аутсайдеры — республики Северного Кавказа, где безработица превышает 25%.
Регион оказался ближе к концу списка из 85 субъектов. Уровень безработицы здесь держится около 3-4%, но динамика ухудшает картину. Это отражает специфику северной экономики с зависимостью от сезонных факторов.
|Регион
|Место
|Архангельская область
|69
|Москва
|1
|Ингушетия
|85
Сравнение подчеркивает разрыв между центром и периферией.
Скачок на 0,9 п. п. — среди лидеров по ухудшению. Это связано с сокращениями в традиционных отраслях и медленным притоком в новые.
"Рост безработицы отражает дефицит инвестиций в диверсификацию", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Несмотря на национальные проекты, эффект пока слабый.
6,7 месяца — это нагрузка для семей. В Архангельской области усиливают социальные выплаты, но рынок не поспевает.
Соискатели жалуются на несоответствие вакансий квалификации. Средний по России — 4,8 месяца.
Москва лидирует благодаря диверсифицированной экономике. Кавказские республики страдают от демографического давления и слабой промышленности.
Архангельск может сдвинуться вверх за счет промышленного парка.
Сезонность, отток молодежи и инфраструктурные проблемы тормозят. Инвестиции в Арктику обещают рост занятости.
"Социальные выплаты помогут семьям переждать кризис", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Жалобы в ЦУР растут.
Теплооснабжение и стройка кварталов создадут рабочие места. Арктические проекты привлекут бизнес.
"Местное самоуправление должно активизировать нацпроекты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Прогноз на улучшение при федеральных вливаниях.
Сезонные факторы и медленная диверсификация экономики.
В среднем 6,7 месяца, но квалифицированные найдут быстрее.
Инвестиции в Арктику и инфраструктуру создадут вакансии.
Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов
