Корона упала в океан: Рита Дакота столкнулась с суровой реальностью после переезда в США
Дорога в никуда: почему популярный маршрут в Териберку стал закрытой зоной для обычных машин
Глянец против физиологии: стандарт красоты Деми Мур в 63 года требует слишком высокой цены
Войска России приближаются к охвату главного укрепрайона ВСУ в ДНР: фронт может измениться
Статистика по безнадзорным детям в России пошла вверх: что может скрываться за этими цифрами
Визуальный шум уходит в прошлое: вологодские улицы обретают строгий и единый облик
Артерия жизни пробивает заторы: обновлённая трасса станет биологическим имплантом Юга России
Деревянная сказка оживает: петербургские специалисты взялись за спасение исторического центра Онеги
Золотая лихорадка в полях: рекордный урожай юга России поставит под удар логистику региона

Северный тупик: Архангельская область стремительно теряет рабочие места в рейтинге регионов

Архангельская область заняла 69-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы. По данным Росстата, обработанным экспертами, здесь показатель вырос на 0,9 процентного пункта за год — один из самых резких скачков в стране. Средний уровень по России остается низким — 2,2%.

Архангельская область
Фото: commons.wikimedia.org by Trasprd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Архангельская область

Жители региона ищут работу в среднем 6,7 месяца, что почти на два месяца дольше общероссийского значения в 4,8 месяца. Это создает нагрузку на рынок труда, несмотря на общий дефицит кадров.

Лидеры — Москва, Новгородская и Калужская области с уровнем ниже 1%. Аутсайдеры — республики Северного Кавказа, где безработица превышает 25%.

Позиция Архангельской области в рейтинге

Регион оказался ближе к концу списка из 85 субъектов. Уровень безработицы здесь держится около 3-4%, но динамика ухудшает картину. Это отражает специфику северной экономики с зависимостью от сезонных факторов.

Регион Место
Архангельская область 69
Москва 1
Ингушетия 85

Сравнение подчеркивает разрыв между центром и периферией.

Рост безработицы за год

Скачок на 0,9 п. п. — среди лидеров по ухудшению. Это связано с сокращениями в традиционных отраслях и медленным притоком в новые.

"Рост безработицы отражает дефицит инвестиций в диверсификацию", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Несмотря на национальные проекты, эффект пока слабый.

Время поиска работы

6,7 месяца — это нагрузка для семей. В Архангельской области усиливают социальные выплаты, но рынок не поспевает.

Соискатели жалуются на несоответствие вакансий квалификации. Средний по России — 4,8 месяца.

Лидеры и аутсайдеры

Москва лидирует благодаря диверсифицированной экономике. Кавказские республики страдают от демографического давления и слабой промышленности.

Архангельск может сдвинуться вверх за счет промышленного парка.

Причины высоких показателей

Сезонность, отток молодежи и инфраструктурные проблемы тормозят. Инвестиции в Арктику обещают рост занятости.

"Социальные выплаты помогут семьям переждать кризис", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Жалобы в ЦУР растут.

Перспективы улучшения

Теплооснабжение и стройка кварталов создадут рабочие места. Арктические проекты привлекут бизнес.

"Местное самоуправление должно активизировать нацпроекты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Прогноз на улучшение при федеральных вливаниях.

Ответы на популярные вопросы о безработице в Архангельской области

Почему выросла безработица?

Сезонные факторы и медленная диверсификация экономики.

Сколько ждать работы?

В среднем 6,7 месяца, но квалифицированные найдут быстрее.

Какие перспективы?

Инвестиции в Арктику и инфраструктуру создадут вакансии.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Карибские страны
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Новости Симферополя
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу Олег Артюков Зарядка без остановки: новая трасса позволяет электромобилям питаться на ходу Сергей Милешкин
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Последние материалы
Чертежи новой реальности: израильский план 1982 года превращает Ближний Восток в лоскутное одеяло
Дезодоранты с отдушками играют в иллюзию свежести: запах пота сдастся после одного раствора
Деревянная сказка оживает: петербургские специалисты взялись за спасение исторического центра Онеги
Страна риса и острой еды почти не знает ожирения: секрет корейского стола ставит диеты в тупик
Северный тупик: Архангельская область стремительно теряет рабочие места в рейтинге регионов
Золотая лихорадка в полях: рекордный урожай юга России поставит под удар логистику региона
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Рекордный призыв в науку: в новгородских вузах увеличили количество бюджетных мест
Машину облили воском на мойке — и вода убегает с капота как с гуся: красивый эффект с одним подвохом
Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей
