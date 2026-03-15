Трамваи-призраки на старых рельсах: обновление парка в Иркутске обернулось маскировкой проблем

Общественный транспорт Иркутска переживает затяжной кризис смыслов и ресурсов. Согласно свежим данным аналитического агентства SIMETRA за третий квартал 2025 года, столица Приангарья практически достигла "дна" рейтинга качества транспортного обслуживания, заняв 72-е место из 100 возможных. Падение на две позиции за год выглядит тревожным сигналом на фоне амбициозных планов по развитию городской среды.
Исследование охватило ключевые аспекты жизни мегаполиса: от физической доступности остановок до темпов обновления подвижного состава. Иркутск показал одни из худших результатов среди городов-полумиллионников, уступив по многим параметрам соседям по региону. Пока молодые семьи получают сертификаты на новое жилье, вопрос о том, как они будут добираться до работы и учебы, остается открытым.
Наименее утешительные баллы Иркутск набрал в категории "Устойчивое развитие и безопасность". Эксперты напрямую связывают это с критическим состоянием трамвайного парка. Вместо закупки принципиально новой техники город делает ставку на модернизацию морально устаревших моделей КТМ-5. Кузова из Екатеринбурга, пополнившие депо в 2024–2025 годах, лишь маскируют глубокие системные проблемы рельсового транспорта.
"Обновление парка через рестайлинг старых вагонов — это попытка сохранить статус-кво, а не шаг в будущее. Без радикальных инвестиций в путевое хозяйство и современный подвижной состав доля электротранспорта будет неуклонно сокращаться", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
На фоне этого даже рынок подержанных авто в регионе чувствует себя стабильнее: горожане все чаще выбирают личный комфорт, видя плачевное состояние муниципальных вагонов. Проблема усугубляется отсутствием кондиционеров в новых автобусах "Иркутскавтотранса", что делает поездки в летний период настоящим испытанием для пассажиров.
Вторая болевая точка — функциональность и удобство. Почти две трети рынка перевозок в Иркутске контролируют частные перевозчики, чей автопарк преимущественно состоит из малых микроавтобусов. Это создает избыточную нагрузку на дорожную сеть и снижает общую безопасность движения. Горожане регулярно жалуются на нарушение графиков и тесноту в салонах.
|Критерий оценки
|Проблема в Иркутске
|Подвижной состав
|Доминирование малого класса (маршрутки)
|Электротранспорт
|Износ путей и дефицит современных трамваев
|Комфорт
|Отсутствие систем климат-контроля
Несмотря на то что в городе идет масштабное обновление школ и детских садов, подходы к путям следования детей остаются небезопасными. Малый класс транспорта не справляется с пиковыми нагрузками, что провоцирует недовольство среди всех слоев населения — от студентов до пенсионеров.
Профильные чиновники мэрии открыто признают сложность ситуации. Разработанная московскими учеными концепция транспортной реформы пока существует лишь на бумаге. Ситуацию осложняет неопределенность, вызванная реформой местного самоуправления в регионе. В итоге планирование стопорится на уровне согласований.
"Качественная городская среда невозможна без интеграции транспорта в общую логику благоустройства. Иркутску не хватает системности в распределении потоков и выделенных полос", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Пока власти ищут векторы развития, экономическая активность смещается в сторону самозанятости. Проект Кадры в Приангарье предлагает переобучение, однако логистика поездок до образовательных центров остается "узким местом" для многих соискателей.
Деградация общественного транспорта напрямую бьет по экологии. Чем меньше людей готовы пересесть из личных авто в автобусы, тем выше загазованность. Иркутск, зажатый особенностями рельефа, крайне чувствителен к выхлопным газам, особенно в зимний период. Износ техники частных перевозчиков только усугубляет ситуацию с выбросами CO2.
"Игнорирование экологических стандартов в транспортной сети — это "мина замедленного действия" для здоровья горожан. Нам нужны стимулы для перехода на газомоторное топливо и электробусы", — отметил эколог Игорь Степанов.
Даже символы региона, такие как лед Байкала, опосредованно страдают от роста автомобилизации и неконтролируемого трафика в сторону туристических локаций Листвянки, куда иркутяне вынуждены ездить на личных машинах из-за отсутствия удобных рейсовых альтернатив.
Основные причины — крайне низкие баллы по критериям безопасности, устойчивого развития (состояние электротранспорта) и комфорта пассажиров.
На текущий момент мэрия ориентируется на закупку новых кузовов и агрегатов для старых моделей, что не является полноценным обновлением системы.
Плохая транспортная доступность снижает ликвидность новостроек в отдаленных районах, несмотря на активное строительство.
