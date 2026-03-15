Штрафной Новосибирск: почему за цветы у метро взялись жестче, чем за разбитые дороги

Россия » Сибирь

В Новосибирске снова весна, а с ней — привычный "фестиваль" на тротуарах. Букеты Виктории — не в лесу, а прямо на асфальте у метро, в грязи и пыли. Городские власти вышли в рейд: 16 протоколов за стихийную торговлю. Как будто это поможет, пока у людей в бюджете рынок труда лихорадит, а хочется хоть какой-то копейки к празднику.

Тюльпаны
Фото: unsplash.com by Alice Achterhof, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тюльпаны

Торговля в неустановленных местах — это не преступление века, а скорее признак того, что система трещит по швам. Старые схемы сбыта больше не работают, а новых — для простых людей — никто не предложил. Получилось короткое замыкание между желанием властей навести лоск и реальностью нашего быта, где каждый крутится как может.

Протоколы как имитация порядка

Инспекторы ходят по рядам, выписывают бумажки. Это такая чиновничья работа — ювелирная огранка дефекта, когда вместо создания инфраструктуры нам показывают процесс борьбы с "неправильной" торговлей. Пока инспекторы заняты протоколами, город продолжает дышать опасной пылью, в которой эти же цветы стоят часами.

"Рейды носят сугубо административный характер, но они не решают корень проблемы. Нужны легальные площадки, а не протоколы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по муниципальной реформе Владимир Орлов.

Экономика на обочине

Сибиряки — народ живучий, но терпение не бесконечно. Когда в новосибирских новостройках люди ищут способы сэкономить на всем, даже потеря украшений воспринимается как катастрофа, торговля цветами становится попыткой выжить. Это вынужденное соседство: бабушки с тюльпанами и чиновники с папками. И у тех, и у других — правда своя.

"Административное давление лишь загоняет торговлю в тень. Вместо поддержки малого бизнеса мы видим попытки вытирать ноги о тех, кто просто пытается заработать на хлеб", — подчеркнул специалист по недвижимости Артём Волков.

Почему система дает сбой

Вместо нормальных павильонов — затор на трассе жизни. Мы научились делать технологичные приборы для контроля сахара, внедрили современную оплату проезда, но организовать продажу цветов без бардака — задача невыполнимая. Глиняные ноги нашей системы торговли держатся только на приказах "разогнать".

 

"У нас привыкли бороться с последствиями, а не с причинами. Городу нужны не штрафы, а понятные правила игры для всех участников", — объяснил эксперт по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о торговле

Почему рейды проходят именно сейчас?

Весенний сезон — время пиковой активности продавцов. Мэрия старается контролировать потоки пешеходов и внешний вид улиц, чтобы избежать "старой коммуналки" на тротуарах.

Будут ли организованы легальные места?

Это вечный вопрос. Пока административные решения больше напоминают попытку починить часы кувалдой, реального расширения доступных площадок не видно.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, специалист по недвижимости Артём Волков, эксперт по благоустройству Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
