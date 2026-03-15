Вместо блогеров — комбайнёры: новосибирский способ привлечь молодёжь туда, где нет интернета, но есть деньги

Власти Новосибирской области решили зазвать молодежь в деревню. Губернатор Андрей Травников командует: теперь "подъемные" дадут даже тем, у кого за плечами только колледж, а не диплом престижного вуза. Кажется, кто-то наконец понял — на одних академических амбициях сельское хозяйство не вытянешь. Нужны руки готовые держать не только смартфон, но и штурвал комбайна.

Это похоже на попытку реанимировать пациента, который давно лежит в коме, а тут ему резко прописали витамины. Вроде бы забота, а вроде и "латание дыр" в кадровой системе. Ситуация с неравенством доходов в регионе такова, что только деньгами молодежь в поле не заманишь. Зачастую там — разбитое корыто вместо нормальной жизни, а до ближайшего города — как до Луны.

Ставка на ранний старт

В правительстве обещают: к 2026 году расплодят по области еще четыре агрокласса. Идея простая — брать школьника, пока он еще не успел "отравиться" городской жизнью и мечтами о карьере блогера. Внедряют профориентацию с пеленок, чтобы к восемнадцати годам человек уже знал, с какого бока подходить к корове или трактору.

Пока в образовательных программах региона делают ставку на ранний старт, реальный сектор изнывает от нехватки рабочих рук. Это напоминает попытку починить часовой механизм топором — громко, звонко, но шестеренки обратно в паз не встают.

"Поддержка выпускников колледжей — это попытка закрыть критический износ кадров, но без создания комфортной инфраструктуры инициатива останется имитацией деятельности", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Где взять кадры

Зона риска — учительство. В Новосибирской области сегодня не хватает почти тысячи школьных учителей. Если в селе нет педагога, который даст базу, то никакой агрокласс не поможет. Это как пытаться возвести здание на болоте — фундамент гнилой, конструкции разъезжаются, а чиновники сверху весело рапортуют о новых планах.

Чиновники говорят про новых инвесторов и масштабные проекты. Но пока в районах не станет современных баз отдыха и дорог, молодежь будет смотреть не в сторону тайги, а на железнодорожный вокзал. Пустой бак семейного бюджета — вот главная причина, почему деревни пустеют.

Мера поддержки Ожидаемый результат Подъемные для выпускников СПО Снижение кадрового голода в АПК Агроклассы в школах Ранняя профориентация специалистов

Развитие экологических технологий и агропрома — это дело благородное. Но кто этим будет заниматься? Сейчас идет игра в долгую, но результат зависит от того, будет ли у молодого специалиста в селе чистая вода и интернет. Пока весенний паводок грозит смыть последние надежды на урожай, люди бегут из зоны риска в города.

"Молодежь приедет в село только тогда, когда там будет обеспечена полноценная социальная среда, а не просто разовая выплата", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Риск работы в пустоту

Система выглядит как попытка закрыть дыру в корабле пластырем. Пока мы не начнем вкладывать в человека, а не в "механизмы поддержки", ничего не изменится. Очередь желающих работать в поле не выстроится, если у молодежи нет субъектности и ощущения, что их труд что-то значит.

"Работать в селе должно быть престижно, а не вынужденно из-за отсутствия перспектив в городе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о кадрах в селе

Кто именно получит выплаты в 2026 году?

Подъемные предусмотрены для тех, кто завершил обучение в колледжах и техникумах и решился переехать в сельскую местность ради работы по специальности.

Почему агроклассы открывают так поздно?

Процесс требует подготовки базы и переобучения педагогов, а федеральный проект "Кадры в АПК" имеет свои графики реализации.

