Россия » Юг

Земля крымская сейчас дышит не только весенним теплом, но и надеждой на добрый урожай. Пока сады только собираются с силами, виноградари уже вовсю готовят почву к новой закладке — почти тысяча гектаров лозы должна вписаться в наши просторы до конца года. Это не просто кусты, это кровь экономики полуострова, где каждое солнцелюбивое соцветие тянется к небу, несмотря на капризы погоды и пустеющие порой тарифы электричество, которые бьют по карману хозяев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Работа эта — ювелирная огранка дефекта, ведь нужно не просто воткнуть саженец, а угадать с сортом и защитить его от переменчивого нрава степи. В прошлом году заморозки и засуха изрядно потрепали наши плантации, превращая мечты о рекордах в разбитое корыто. Но аграрии — люди упорные, они привыкли смотреть в глаза трудностям, как развитие Крыма, которое сквозь тернии всё равно пробивается к новым свершениям и стройкам.

Тысяча гектаров новой надежды

Закладка новых плантаций в 2026 году запланирована на уровне 0,9 тысячи гектаров. Это меньше прошлогоднего рывка в 1,7 тысячи, но здесь важнее не площадь, а качество. Виноградарство — это старая коммуналка, где каждый фермер борется за право быть первым на рынке, соблюдая при этом тонкий баланс между традицией и современными реалиями.

Сейчас на полуострове трудятся около 124 хозяйств. Лишь малая часть ежегодно расширяет свои угодья. В моде у нас благородные сорта: от утонченного Мерло до крепкого Саперави. Выбор сорта сегодня — это как проход через железнодорожную стрелку: ошибся в начале сезона, и весь маршрут истории твоего урожая идет под откос.

"Инвестиции в лозу — это длинная дистанция, требующая не только веры в небо, но и строгого расчета затрат на каждый литр поливной воды", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Дмитриевич Козлов.

Уроки засухи и весенняя закалка

Прошлый год принес нам горькую чашу — валовой сбор просел на 3,6%. Природа будто решила испытать нас на прочность, устроив настоящую спортивную травму всей отрасли. Но не всё так мрачно, ведь на фоне снижения урожая производство шампанского взлетело почти на 24%.

Это показывает, что наши технологи научились работать с тем, что есть, даже когда бак с ресурсами полупуст. Главное сейчас — не допустить вымирания культур из-за нехватки влаги, ведь восстановление сада — процесс куда сложнее, чем просто попытка скрыть грязное белье в отчетных ведомостях.

Цифры и поддержка АПК

Государство обещает помочь почти 2,2 миллиарда рублей. Сумма, конечно, меньше прошлогодней, но аграрии не унывают. Важно, чтобы помощь доходила до адресата быстро, а не превращалась в бесконечный затор на трассе бюрократических согласований, где правды не сыскать, как в деле про незаконное отключение света в Кургане.

Показатель Значение
Общая площадь виноградников 23,3 тыс. га
Площадь плодоношения 16,8 тыс. га

"Сохранение темпов производства в условиях климатической нестабильности — это настоящий вызов, сравнимый с удержанием фундамента в неустойчивой почве", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Виктор Иванович Смирнов.

Инвестиционный климат

Общая сумма инвестиций в отрасль составляет 20 миллиардов рублей. Планируется создание более трех тысяч рабочих мест. Крым превращается в площадку для масштабных проектов, где каждая копейка должна работать на капитализацию территории, а не оседать песком в руках инвестора.

Работа с инвесторами похожа на труд мастера маникюра — одно неловкое движение, и клиент уйдет к соседям, а потенциальные рабочие места так и останутся фантомными болями в отчетах чиновников.

"Создание новых рабочих мест требует не только денег, но и грамотного планирования инфраструктурных узлов на годы вперед", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о виноградарстве Крыма

Почему площади закладки снизились в сравнении с 2025 годом?

Планирование закладки зависит от качества саженцев, наличия воды и финансовой подушки аграриев. Год от года мы корректируем объемы, чтобы избежать перепроизводства и истощения земель.

Насколько критична была гибель винограда в прошлом году?

Потеря 3,6% — это ощутимо, но не фатально. Отрасль обладает запасом прочности, позволяющим пережить локальные климатические сбои без системного коллапса.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
