Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

Владивосток не терпит пауз. Мы привыкли жить на высоких оборотах, где праворульный "пруль" становится продолжением руки, а сопки напоминают, что дорога — это всегда вызов. Местные водители давно превратили оформление ДТП в своего рода бытовую гимнастику: пока москвичи ждут инспектора, создавая многокилометровый затор на трассе, мы решаем вопрос ювелирно, как мастер маникюра, снимающий лишнее покрытие.

Фото: https://unsplash.com by Dariia Lemesheva is licensed under Free
Машины на дороге

Статистика 2025 года подсветила эту особенность с пугающей четкостью. Приморье — форпост "европротоколов", но за этой технологической легкостью скрываются те самые системные сбои, которые превращают автострахование в территорию риска.

Почему Приморье выбирает упрощенную схему

Цифры не лгут: 71,3% аварий в крае оформляются без участия силовиков. Регион фактически живет в режиме бесконечного потока, где любая остановка — это кибербезопасность Приморья и личное время каждого. Мы не ждем, потому что не привыкли полагаться на внешнее вмешательство там, где руль в руках у понимающего человека.

Это не просто отказ от ГИБДД, это стиль управления пространством. Однако такая скорость — прямой путь к ошибкам, которые вскрываются при первой же проверке страховых документов. Вместе с тем, регион продолжает демонстрировать инвестиции в инфраструктуру, пытаясь догнать запросы растущего трафика.

"Высокая доля самостоятельных оформлений — это не только стремление к комфорту, но и признак специфической региональной культуры, где доверие к технологиям часто опережает состояние дорожной сети", — отметил в беседе с Pravda. Ru Артём Волков.

Обратная сторона быстрой фиксации

Частота страховых случаев у нас — 6,6%. Это в полтора раза выше средних показателей по стране.

Параметр Показатель
Частота ДТП в Приморье 6,6%
Средний по России 4,7%

"Когда мы видим такой аномальный всплеск аварийности, важно различать технические факторы и банальное желание вычитать ресурсы из системы через мошеннические схемы", — объяснила Светлана Фёдорова.

Кибербезопасность и угрозы в страховании

Мошенничество в европротоколе — это метастазы, которые растут там, где нет жесткого контроля. Мы привыкли слышать про защиту трудовых прав, но в страховании ситуация иная: поддельные данные становятся легким способом "подлечить" бюджет за счет компаний. Требуются точечные решения, вроде тех, что применяются при цифровизации агропроектов.

"Система автострахования сейчас напоминает механизм с критическим износом, где любая лишняя нагрузка приводит к сбою, требующему немедленного вмешательства", — подчеркнул Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о страховании

Почему приморцы так любят европротокол?

Экономия времени. В условиях плотной городской застройки и постоянного дефицита парковок ожидание сотрудников ГИБДД воспринимается как непозволительная роскошь, блокирующая движение целых районов.

Как снизить риск мошенничества?

Развитие систем фотофиксации и ужесточение верификации через приложения. Там, где меньше анонимности, меньше и желания подделать данные ради выплаты.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по недвижимости Артём Волков
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.