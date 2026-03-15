Эпоха ларьков уходит в прошлое: ростовские улицы очистят от визуального шума и лишних конструкций

Институциональная устойчивость потребительского рынка требует жесткого администрирования и устранения серых зон, которые традиционно формируются вокруг объектов нестационарной торговли. На заседании областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством губернатора Юрия Слюсаря был представлен стратегический план по минимизации коррупционных рисков в сфере НТО. Речь идет не просто о наведении порядка, а о создании прозрачной цифровой экосистемы, где распределение ресурсов исключает субъективный фактор.

Закрытый киоск "Мясо-рыба-куры"

Текущая ситуация характеризуется определенным перегревом сектора в крупных агломерациях при сохранении дефицита в малых населенных пунктах. Пересмотр подходов к нестационарной торговле — это необходимое лекарство для оздоровления городской среды и цифровой трансформации механизмов взаимодействия бизнеса и власти. Основной целью регулятора становится баланс между интересами малого предпринимательства и архитектурной эстетикой исторических центров.

Единый стандарт и цифровизация: новые правила игры

Ключевым инструментом декорруптизации отрасли становится внедрение единых стандартов регулирования. Директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас подчеркнула, что прозрачность обеспечивается через утверждение единой формулы расчета платы за размещение и обязательный переход на электронные торги. Это позволяет купировать риски "ручного управления" и закрытых договоренностей на местах, направляя средства напрямую в бюджет.

"Цифровизация процессов размещения торговых точек — это не роскошь, а базовое требование комплаенса. Платформенные решения позволяют отследить каждый этап: от подачи заявки до фактической установки объекта, минимизируя человеческий фактор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Для обеспечения публичности запущена информационная система ГИС РО, которая аккумулирует данные о свободных локациях. Такой подход способствует улучшению инвестиционного климата в регионе, так как легальный бизнес получает равный доступ к ресурсам. Важной мерой стал полный запрет на субаренду, который исключает спекулятивную нагрузку на конечных предпринимателей.

Инвентаризация и устранение рыночных диспропорций

Результаты инвентаризации 2025 года выявили серьезный разрыв между плановыми показателями и реальностью. В схемы размещения включено 9593 позиции, однако фактически функционирует 8441 объект. Этот лаг указывает на наличие неэффективно используемых участков или скрытых процессов, требующих вмешательства регулятора. Часто заброшенные площадки превращаются в индустриальные пустыри, не приносящие пользы экономике города.

Показатель НТО (2025) Значение Включено в официальные схемы 9593 позиции Фактически установлено объектов 8441 объект Степень заполнения схем ~88%

Анализ выявил диспропорцию: если в сельской местности НТО выполняют критически важную социальную функцию обеспечения товарами первой необходимости, то в мегаполисах их избыточность ведет к деградации облика улиц. В условиях, когда цены на товары и услуги растут, эффективность каждой торговой точки должна быть подтверждена реальным потребительским спросом, а не просто физическим присутствием на тротуаре.

Сокращение НТО в мегаполисах: основание для ревизии

Губернатор Юрий Слюсарь поручил подготовить предложения по сокращению количества павильонов в крупных городах, прежде всего — в Ростове-на-Дону. Это решение продиктовано необходимостью освобождения пешеходных зон и защиты конкуренции. Массовая застройка ларьками центральных улиц зачастую мешает развитию стационарного ритейла и создает инфраструктурные риски для пешеходов.

"Любое сокращение прав на ведение деятельности должно иметь под собой четкую правовую базу. Критерии исключения объектов из схемы должны быть прозрачными, чтобы избежать вольной трактовки чиновниками на местах", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Пересмотр схем размещения будет базироваться на исключении субъективного подхода. Главная задача — убрать "визуальный шум" из исторических кварталов. Очистка фасадов и тротуаров от хаотичных построек рассматривается как часть большой программы по реновации городских пространств, где безопасность горожан стоит на первом месте.

Дизайн-код и ускоренная адаптация облика

Глава региона признал ранее установленный четырехлетний срок для приведения НТО к единому архитектурному облику избыточным. Модернизация должна проходить быстрее. Предприниматели, работающие в современных условиях, обязаны интегрироваться в ткань города, соблюдая утвержденные дизайн-коды. Это требует от бизнеса определенных вложений, но гарантирует долгосрочную легальность работы.

Ускорение реализации "дорожной карты" — это сигнал рынку: правила игры стали строже, но понятнее. Тот, кто не готов соответствовать стандартам современной урбанистки, рискует потерять место в схеме. Это напоминает глубокое обновление социальных объектов, когда историческое наследие бережно сохраняется, но наполняется новым инженерным содержанием.

Социальный аспект и преференции для ветеранов

Несмотря на жесткий курс на упорядочение, система сохраняет гибкость в отношении социально значимых категорий. Введены преференции для ветеранов боевых действий, что подчеркивает институциональную поддержку граждан, выполняющих государственные задачи. Это не просто льгота, а инструмент социальной реинтеграции через предпринимательство.

"Адресная поддержка отдельных групп предпринимателей при распределении мест под торговлю — это важный элемент социальной справедливости в экономике", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Важно, что такие льготы реализуются через механизмы прямого действия, минимизируя бюрократические барьеры. В условиях, когда доходы населения требуют защиты, развитие малого торгового бизнеса остается важным драйвером самозанятости, при условии соблюдения всех норм антикоррупционного законодательства.

Ответы на популярные вопросы о торговых объектах

Как узнать, легально ли размещен торговый павильон?

Для этого необходимо обратиться к геоинформационной системе РО (ГИС РО) или платформе-агрегатору торгов, где в открытом доступе опубликована актуальная карта всех санкционированных мест размещения НТО.

Что будет с ларьками в исторических центрах городов?

В соответствии с поручением губернатора, их количество будет существенно сокращено, а оставшиеся объекты должны в кратчайшие сроки пройти реновацию согласно утвержденному дизайн-коду муниципалитета.

