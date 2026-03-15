Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Гортанное эхо на перекрестках: улицы Назрани заговорят на родном языке вслед за русским
Эпоха ларьков уходит в прошлое: ростовские улицы очистят от визуального шума и лишних конструкций
Бетонный фасад со скрытой изнанкой: новые дома в Дагестане столкнулись с напором старых сетей
Бункерный паралич управления: страх первого лица тянет на дно всю украинскую структуру
Трон пуст, но скипетр в руках: древний образ Богородицы стал новым фундаментом страны в смутные дни
Деньги текут рекой в степи: Ставрополье превращается в мощный индустриальный узел юга России
Атмосферная пробка над Россией: блокирующие антициклоны готовят аграриям суровый экзамен
Кодекс чести против ножа рецидивиста: детский тренер на Кавказе встал за женщин живым щитом

Миллиарды под землю: Ростовская область начинает глобальное обновление изношенных сетей и труб

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовская область вступает в фазу масштабной инженерной реновации: на модернизацию систем жизнеобеспечения региона в ближайшую трехлетку будет направлено около 20 миллиардов рублей. Львиную долю финансирования обеспечит региональный бюджет, однако 4,3 миллиарда рублей поступят из федеральной казны. Такую стратегию развития представил губернатор Юрий Слюсарь, подчеркнув приоритетность обновления критической инфраструктуры.

Бетономешалка
Фото: pixabay.com by ly452740370 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Бетономешалка

В фокусе внимания властей — не только латание дыр, но и стратегическое строительство. Ключевыми проектами станут развитие ливневой канализации в западных микрорайонах Ростова-на-Дону и радикальное обновление Шахтинско-Донского водовода. Последний объект имеет статус жизнеобеспечивающего для 500 тысяч жителей области, что делает его реконструкцию вопросом региональной безопасности.

"Инвестиции в 20 миллиардов рублей — это необходимый минимум для стабилизации системы. Особое внимание к Шахтинско-Донскому водоводу оправдано: износ магистральных сетей здесь достиг критических отметок, и без федеральной поддержки решить проблему такого масштаба невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Водный баланс: сети и субсидии

Текущие показатели отрасли демонстрируют высокую динамику: в регионе уже введено в эксплуатацию и отремонтировано более 47 километров сетей водоснабжения. На эти цели, включая объекты водопроводно-канализационного хозяйства, было выделено 4,3 миллиарда рублей. Параллельно с физическим обновлением труб правительство региона внедряет механизмы экономической защиты населения.

Для предотвращения резкого скачка тарифов за ЖКУ из бюджета выделено 6,6 миллиарда рублей в качестве прямых субсидий. Это позволяет сдерживать рост платежей, несмотря на объективное удорожание материалов и энергетических ресурсов, необходимых для работы коммунальных служб. Инженерная база региона постепенно избавляется от "промышленных шрамов", следуя пути цифровой трансформации, как это происходит и в других крупных центрах страны.

"Замена сорока семи километров сетей — это хороший старт, но важно понимать, что качество воды зависит не только от магистралей, но и от внутридомовых систем. Комплексная модернизация должна затрагивать все этапы доставки ресурса до потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова.

Лифты и капитальный ремонт домов

Программа капитального ремонта в Ростовской области показала результаты, превышающие плановые ожидания. В частности, план по замене лифтового оборудования был перевыполнен в 1,5 раза: в многоэтажках установили 337 новых подъемников. Всего же работы охватили 1,4 тысячи многоквартирных домов, что существенно улучшило условия проживания тысяч семей.

Показатель модернизации Текущий результат / План
Замена лифтов 337 единиц (150% от плана)
Капремонт домов 1 400 объектов
Благоустройство территорий 172 общественные зоны

В рамках федеральных инициатив к 2030 году планируется достичь нового качества городской среды во всех опорных пунктах области. Уже к 2026 году число благоустроенных парков и скверов должно пополниться еще на 161 объект. Это перекликается с общероссийским трендом на благоустройство городов и создание комфортных рекреационных зон.

Экологический вектор и переработка отходов

Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вынесен в отдельный блок стратегии. В регионе установлено 14 тысяч новых контейнеров, однако ключевая задача — создание полноценных перерабатывающих комплексов. Как и в ситуации с экологией Азовского моря, где требуется комплексный подход к очистке вод, в сфере ТКО регион делает ставку на рекультивацию старых свалок и усиление контроля.

Губернатор Слюсарь отметил, что Госжилинспекция усилит надзор за деятельностью управляющих компаний (УК). Основные претензии часто связаны с нецелевым расходованием средств и низким качеством обслуживания домов. Актуализация программы капремонта должна исключить формальный подход, ориентируясь на реальное состояние зданий и инженерных узлов.

"Контроль за УК — это болевая точка любого региона. Без жестких санкций за невыполнение обязательств бюджетные миллиарды на модернизацию будут тратиться неэффективно. Прозрачность смет и технический надзор здесь играют решающую роль", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля (технический надзор) Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о модернизации ЖКХ

Где можно узнать, попал ли мой дом в программу капремонта на 2025-2026 годы?

Актуальный список домов публикуется на официальном сайте Фонда капитального ремонта Ростовской области и портале ГИС ЖКХ. Информация регулярно обновляется после утверждения годовых планов.

Поможет ли модернизация сетей избежать отключений воды в летний период?

Реконструкция магистральных водоводов должна существенно снизить риск аварийных отключений, однако локальные ремонтные работы на внутриквартальных сетях могут потребовать краткосрочных ограничений.

Кто несет ответственность за качество установленных новых лифтов?

Ответственность несет подрядная организация в рамках гарантийного срока (обычно до 5 лет) и управляющая компания, которая принимает оборудование на баланс и обязана проводить регулярное техническое обслуживание.

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, специалист УК Марина Иванова, инженер технадзора Роман Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Наука и техника
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Военные новости
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Пророчество сбылось: системы ПВО США оказались слабее дешевых игрушек
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Отбойный молоток в женских руках: Урсула начала демонтаж системы международного права
Отбойный молоток в женских руках: Урсула начала демонтаж системы международного права
Последние материалы
Атмосферная пробка над Россией: блокирующие антициклоны готовят аграриям суровый экзамен
Деньги текут рекой в степи: Ставрополье превращается в мощный индустриальный узел юга России
Кодекс чести против ножа рецидивиста: детский тренер на Кавказе встал за женщин живым щитом
Садовый аристократ с характером: главные ошибки новичков при попытке вырастить лесную ягоду
Бронепоезд без тормозов: попытка Вашингтона показать силу обернулась потерей контроля над миром
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков
Битва за таланты в Уфе — логистика и торговля сошлись в схватке за квалифицированных сотрудников
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Юг России летом превращается в пылесос для топлива: причина оказалась на поверхности
Усталость больше не выдаст: приемы макияжа, которые за секунды делают взгляд распахнутым
