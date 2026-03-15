Миллиарды под землю: Ростовская область начинает глобальное обновление изношенных сетей и труб

Ростовская область вступает в фазу масштабной инженерной реновации: на модернизацию систем жизнеобеспечения региона в ближайшую трехлетку будет направлено около 20 миллиардов рублей. Львиную долю финансирования обеспечит региональный бюджет, однако 4,3 миллиарда рублей поступят из федеральной казны. Такую стратегию развития представил губернатор Юрий Слюсарь, подчеркнув приоритетность обновления критической инфраструктуры.

Бетономешалка

В фокусе внимания властей — не только латание дыр, но и стратегическое строительство. Ключевыми проектами станут развитие ливневой канализации в западных микрорайонах Ростова-на-Дону и радикальное обновление Шахтинско-Донского водовода. Последний объект имеет статус жизнеобеспечивающего для 500 тысяч жителей области, что делает его реконструкцию вопросом региональной безопасности.

"Инвестиции в 20 миллиардов рублей — это необходимый минимум для стабилизации системы. Особое внимание к Шахтинско-Донскому водоводу оправдано: износ магистральных сетей здесь достиг критических отметок, и без федеральной поддержки решить проблему такого масштаба невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Водный баланс: сети и субсидии

Текущие показатели отрасли демонстрируют высокую динамику: в регионе уже введено в эксплуатацию и отремонтировано более 47 километров сетей водоснабжения. На эти цели, включая объекты водопроводно-канализационного хозяйства, было выделено 4,3 миллиарда рублей. Параллельно с физическим обновлением труб правительство региона внедряет механизмы экономической защиты населения.

Для предотвращения резкого скачка тарифов за ЖКУ из бюджета выделено 6,6 миллиарда рублей в качестве прямых субсидий. Это позволяет сдерживать рост платежей, несмотря на объективное удорожание материалов и энергетических ресурсов, необходимых для работы коммунальных служб. Инженерная база региона постепенно избавляется от "промышленных шрамов", следуя пути цифровой трансформации, как это происходит и в других крупных центрах страны.

"Замена сорока семи километров сетей — это хороший старт, но важно понимать, что качество воды зависит не только от магистралей, но и от внутридомовых систем. Комплексная модернизация должна затрагивать все этапы доставки ресурса до потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова.

Лифты и капитальный ремонт домов

Программа капитального ремонта в Ростовской области показала результаты, превышающие плановые ожидания. В частности, план по замене лифтового оборудования был перевыполнен в 1,5 раза: в многоэтажках установили 337 новых подъемников. Всего же работы охватили 1,4 тысячи многоквартирных домов, что существенно улучшило условия проживания тысяч семей.

Показатель модернизации Текущий результат / План Замена лифтов 337 единиц (150% от плана) Капремонт домов 1 400 объектов Благоустройство территорий 172 общественные зоны

В рамках федеральных инициатив к 2030 году планируется достичь нового качества городской среды во всех опорных пунктах области. Уже к 2026 году число благоустроенных парков и скверов должно пополниться еще на 161 объект. Это перекликается с общероссийским трендом на благоустройство городов и создание комфортных рекреационных зон.

Экологический вектор и переработка отходов

Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вынесен в отдельный блок стратегии. В регионе установлено 14 тысяч новых контейнеров, однако ключевая задача — создание полноценных перерабатывающих комплексов. Как и в ситуации с экологией Азовского моря, где требуется комплексный подход к очистке вод, в сфере ТКО регион делает ставку на рекультивацию старых свалок и усиление контроля.

Губернатор Слюсарь отметил, что Госжилинспекция усилит надзор за деятельностью управляющих компаний (УК). Основные претензии часто связаны с нецелевым расходованием средств и низким качеством обслуживания домов. Актуализация программы капремонта должна исключить формальный подход, ориентируясь на реальное состояние зданий и инженерных узлов.

"Контроль за УК — это болевая точка любого региона. Без жестких санкций за невыполнение обязательств бюджетные миллиарды на модернизацию будут тратиться неэффективно. Прозрачность смет и технический надзор здесь играют решающую роль", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля (технический надзор) Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о модернизации ЖКХ

Где можно узнать, попал ли мой дом в программу капремонта на 2025-2026 годы?

Актуальный список домов публикуется на официальном сайте Фонда капитального ремонта Ростовской области и портале ГИС ЖКХ. Информация регулярно обновляется после утверждения годовых планов.

Поможет ли модернизация сетей избежать отключений воды в летний период?

Реконструкция магистральных водоводов должна существенно снизить риск аварийных отключений, однако локальные ремонтные работы на внутриквартальных сетях могут потребовать краткосрочных ограничений.

Кто несет ответственность за качество установленных новых лифтов?

Ответственность несет подрядная организация в рамках гарантийного срока (обычно до 5 лет) и управляющая компания, которая принимает оборудование на баланс и обязана проводить регулярное техническое обслуживание.

