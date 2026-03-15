Бетонный фасад со скрытой изнанкой: новые дома в Дагестане столкнулись с напором старых сетей

Дагестанская стройка сегодня напоминает огромный инженерный узел, где избыточное давление амбиций встречается с жестким сопротивлением старых сетей. На расширенной коллегии Минстроя республики премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов подвел итоги 2025 года. Цифры звучат солидно: регион перевыполнил план, введя 1 671 тыс. кв. метров жилья вместо запланированных полутора миллионов. За этим фасадом — судьбы 52 тысяч семей, которые наконец-то сменили тесные углы на собственные квадратные метры.

Рабочий на строительных лесах

Однако за парадными отчетами скрывается критический износ коммунальной изнанки. Мало просто возвести бетонные коробки, нужно вдохнуть в них жизнь: дать воду, тепло и свет. В горах и предгорьях Дагестана эта работа сродни ювелирной огранке дефекта. Там, где раньше люди десятилетиями ждали элементарных удобств, в эксплуатацию ввели 10 объектов водоснабжения. Это живая вода для 70 тысяч жителей самых труднодоступных сел — от Акушинского до Гунибского районов.

Планы на ближайшую трехлетку еще масштабнее. К 2028 году завершение еще шести крупных долгостроев должно закрыть вопрос с питьевой водой для полутора миллионов человек. В эпицентре модернизации — Махачкала, Каспийск и Дербент. На эти цели уже брошены колоссальные ресурсы: один только казначейский кредит на водовод до Избербаша потянул на 6,8 млрд рублей.

Социальный каркас: школы и детские сады

Строительный сектор Дагестана сейчас работает как часовой механизм, где каждая шестеренка — это новый социальный объект. Министр строительства Бахтияр Уллаев доложил о возведении 31 здания. В приоритете — образование. К 1 сентября двери откроют 8 новых школ, что даст республике более четырех тысяч ученических мест. Это не просто стены, а попытка ликвидировать трехсменку, которая годами была "хроническим заболеванием" местной системы просвещения.

Особое внимание уделено нацпроектам "Семья" и "Молодежь и дети". В Каспийске и Шамилькале уже заложили фундаменты под новые сады и школы со сроком сдачи в 2027 году. Инвестиции в детей — это единственная страховка от "пустого бака" в будущем. В условиях демографического бума на Юге любая задержка в стройке превращается в социальный затор, поэтому контроль со стороны правительства здесь тотальный.

"Строительная отрасль остается стратегическим хребтом экономики Дагестана. Мы не имеем права на сбитый прицел в вопросах качества. Каждый бюджетный рубль в социальных объектах должен работать на комфорт людей, а не на исправление брака", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жилье для сирот: сертификат как путевка в жизнь

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот в Дагестане долгое время напоминал старую коммуналку с бесконечными очередями. Ситуацию удалось переломить за счет внедрения гибкой системы. Теперь у льготников есть выбор: ждать готовую квартиру по договору найма или получить государственный жилищный сертификат. Второй вариант позволяет молодежи самостоятельно подбирать метры на рынке, что резко ускорило процесс расселения.

Статистика подтверждает эффективность подхода. За три года (2023-2025) жилье или сертификаты получили более 900 человек. При этом объем финансирования программы вырос до 842,8 млн рублей в год. В Махачкале только за прошлый год дополнительно закупили 41 квартиру, оперативно перераспределив свободные средства. Это позволило республике выйти на второе место в России по объему предоставляемых субсидий для этой категории граждан.

Показатель программы (сироты) Результат (2023-2025 гг.) Выдано сертификатов 537 единиц Приобретено квартир (найм) 368 помещений Общий объем финансирования Свыше 2,4 млрд руб.

Коммунальный прорыв: от котельных до автопарка

ЖКХ республики долгое время находилось в состоянии "усталости металла". Трубы гнили, а котельные работали на честном слове. Чтобы исправить ситуацию, объем господдержки сектора увеличили в 50 раз — с копеечных 35 млн в 2022 году до 1,7 млрд рублей в 2025-м. Это позволило провести капитальный ремонт 18 крупных котельных в Махачкале и Буйнакске. Теперь тепло подается без постоянных аварийных "коротких замыканий" в системе.

Замена 712 единиц запорной арматуры и 300 пожарных гидрантов на сетях — работа не видная глазу, но критически важная. Это позволило снизить время устранения аварий на 4%. Обновили и "железо": закуплено 29 единиц спецтехники, которая теперь дежурит на ключевых узлах инфраструктуры. Весь процесс координирует федеральный Штаб, не давая местным чиновникам уйти в режим "немогучки".

"Модернизация сетей в Дагестане — это не косметический ремонт, а полная переборка двигателя системы. Когда инвестиции растут в десятки раз, главной задачей становится жесткий контроль за сметами, чтобы не получить 'глиняные ноги' вместо надежного фундамента", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Городская среда: 126 новых пространств

В 2026 году Дагестан продолжит сбрасывать облик неухоженного пригорода. В планах — благоустройство 126 общественных территорий. В проекте участвуют 39 муниципалитетов, включая малые районы. Важно, что 41 площадка была выбрана самими жителями через голосование. Прямая демократия здесь сработала без сбоев: люди сами решили, где им нужнее сквер, а где — прогулочная зона.

Всего же за последние пять лет в республике преобразили более 1100 объектов. Это парки, дворы и набережные, ставшие доступными для двух миллионов граждан. На новые проекты выделено почти 990 млн рублей. Но почивать на лаврах нельзя: премьер Абдулмуслимов призвал усилить контроль за подрядчиками. Никакого "грязного белья" в виде некачественной плитки или засохших саженцев правительство не потерпит.

Миссия в Запорожье: шефство над Михайловкой

В рамках Года единства народов России Дагестан взял на себя роль старшего брата для Михайловского округа Запорожской области. Это не просто жест вежливости, а тяжелая хозяйственная работа. В 2026 году дагестанские строители отремонтируют там 19 объектов. В списке: школы, больница и жилые многоквартирные дома, пострадавшие от конфликтов.

Всего до 2030 года Дагестан планирует восстановить в подшефном регионе 128 объектов. На сегодняшний день уже сданы 62 здания. Сотрудники Минстроя РД, работавшие на "передовой" восстановления, получили удостоверения ветеранов боевых действий. Это признание их труда на грани гражданского и военного подвига. Стройка в Михайловке идет без выходных, возвращая людям веру в мирную жизнь.

"Общественные пространства становятся лицом обновленного Дагестана. Мы видим, как города из бетонных лабиринтов превращаются в среду для жизни. Главное — сохранить созданное и не допустить вандализма", — объяснила Ольга Морозова, специалист по благоустройству.

Ответы на популярные вопросы о строительстве в Дагестане

Почему в Дагестане так активно строят жилье, но часто бывают проблемы с водой?

Долгое время ввод жилья опережал развитие инженерных сетей. Сейчас правительство синхронизирует эти процессы. Благодаря крупным федеральным кредитам строятся магистральные водоводы, которые в ближайшие 2-3 года должны радикально улучшить ситуацию в Махачкалинской агломерации.

Как получить сертификат на жилье ребенку-сироте?

Программа реализуется через Минстрой Дагестана. Сертификат выдается лицам из числа детей-сирот, достигшим 23 лет. Сумма сертификата зависит от средней рыночной стоимости метра в регионе и позволяет выбрать квартиру в любом муниципалитете республики.

Кто контролирует качество новых школ?

Контроль ведется на нескольких уровнях: от ГКУ "Дирекция единого госзаказчика" до федерального Росстройконтроля. В 2025 году внимание к качеству материалов и соблюдению сроков усилено лично главой правительства республики.

