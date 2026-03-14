Прощай, элитная застройка: как прокуратура Томска спасла вековые кедры от топоров

Россия » Сибирь

В Томской области природоохранная прокуратура нанесла точный удар по бюрократической волоките. Суд обязал чиновников департамента природных ресурсов наконец-то заняться делом и установить реальные границы для десяти памятников природы. Речь идет о знаменитых припоселковых кедровниках — нашем сибирском золоте, которое годами стояло без юридического щита.

Кедр
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ситуация напоминает затянувшийся ремонт на гнилом фундаменте. Пока бумаги гуляли по кабинетам, уникальные леса рисковали превратиться в стройплощадки для элитных коттеджей. Отсутствие охранных зон — это не просто формальность, а дыра в заборе, через которую в тайгу лезут дельцы с топорами и экскаваторами. Теперь лазейку закрыли судебным замком.

Кедровники под защитой: список территорий

Под судебный приказ попали легендарные места. В списке значатся Зоркальцевский, Протопоповский и Тымский кедровники. Это не просто деревья, а целые экосистемы, которые помнят еще дедов наших прадедов. Также защиту получат Уртамский Яр, Белоусовский и Нижне‑Сеченовский массивы, Конев Яр и реликтовый склон у села Коларово.

"Отсутствие четких границ в кадастре — это идеальная почва для коррупции. Когда земля 'ничья' на бумаге, ее легко отрезать под частное владение, игнорируя экологический статус", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Даже небольшие объекты, такие как Прогрессовский пруд и лесопарк в селе Нарым, теперь под надзором. Для региона, где уровень воды в реках часто диктует свои правила жизни, сохранение лесного массива является вопросом безопасности. Деревья удерживают почву и регулируют стоки, работая как природный инженерный узел.

Почему старые правила привели к затору

Долгое время охранный статус территорий существовал только в речах чиновников. На деле же границы были размыты, как старая акварель под дождем. Это создавало системный сбой: Лесной кодекс требовал защиты, а региональные нормативы буксовали. Возникал затор на трассе исполнения законов, где крайними оказывались вековые кедры.

 

Для Сибири природа — это не декорация, а храм. Когда власти игнорируют защиту лесов, у населения возникает острая аллергическая реакция на любые слова о патриотизме. Люди видят, как за бесценок уходят гектары, пока цены на продукты в магазинах бьют рекорды, а жизнь в глубинке не становится слаще.

Экономический аспект: ценность сибирской тайги

Кедровники — это не только чистый воздух, но и ресурсный потенциал. Однако использовать его нужно с точностью мастера маникюра, чтобы не повредить живую ткань леса. Если просто вырезать кедр на древесину, регион останется у разбитого корыта. Ореховые промыслы и экотуризм приносят в казну долгие деньги, в отличие от разовой прибыли черных лесорубов.

"Региональные власти часто экономят на межевании земель, считая это второстепенным. Но без четких границ невозможно привлечь серьезные инвестиции в регионы, так как риски слишком высоки", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Лес — это фундамент, на котором держится сельский уклад жизни. Ржавый скальпель бюрократии не должен кромсать то, что создавалось веками.

Железнодорожная стрелка правосудия: что дальше

Решение суда стало той самой железнодорожной стрелкой, которая переводит поезд региональной политики на рельсы законности. Контроль за исполнением взяла на себя прокуратура. Это значит, что чиновникам не удастся отделаться косметическим ремонтом отчетов. Им придется нанимать кадастровых инженеров и вносить данные в государственные реестры.

"Мы наблюдаем усиление роли надзорных ведомств в решении застарелых проблем. Это дает надежду, что муниципальная реформа наконец-то коснется и вопросов реальной охраны природы", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Защита кедровников — это еще и борьба с фантомными болями по временам, когда лес можно было безнаказанно "пилить". Сегодня история золотодобычи и лесопользования в Сибири переписывается в пользу сохранения недр и зелени. Если мы не защитим тайгу сейчас, то завтра нашим детям останется только грязь и пни.

Ответы на популярные вопросы о защите лесов

Зачем нужны охранные зоны, если лес и так памятник природы?

Статус памятника без установленных охранных зон — это пустое обещание. Только юридически закрепленные границы запрещают строительство и любую хозяйственную деятельность в непосредственной близости от деревьев.

Как это отразится на обычных жителях?

Для простых людей ничего не изменится в плане прогулок или сбора дикоросов. Напротив, защита кедровников гарантирует, что любимые места отдыха не обнесут забором частные застройщики.

Кто будет платить за установку границ?

Средства должны быть выделены из регионального бюджета в рамках профильных программ. Это прямая обязанность исполнительной власти, которую они игнорировали до вмешательства прокуратуры.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
