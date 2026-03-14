Бюджет Улан-Удэ трещит по швам: откуда возьмутся деньги на дороги и жильё?

Столица Бурятии готовится к значительным финансовым трансформациям. На недавнем заседании профильного комитета Улан-Удэнского городского совета депутатов были утверждены ключевые корректировки, согласно которым бюджет города на 2026 год пополнится на 3,7 млрд рублей. Это решение отражает общую динамику развития региона, который стремится укрепить свою инфраструктуру и социальный блок.

Здание Администрация города Улан-Удэ
Фото: commons.wikimedia.org by UlanTravel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Серьезное вливание средств стало возможным благодаря грамотному взаимодействию с республиканскими властями. Увеличение объема безвозмездных поступлений позволит городу закрыть наиболее острые вопросы, влияющие на уровень жизни горожан. Важно, что акцент сделан не только на оперативных задачах, но и на долгосрочном планировании развития городской среды.

Новые приоритеты городских расходов

Региональные власти делают ставку на создание комфортных условий для жителей. Значительная часть дополнительных 3,7 млрд рублей будет направлена на модернизацию образовательных учреждений и развитие культурных проектов. Это требует не только инвестиций в ремонт, но и системного подхода к содержанию объектов, что уже обсуждается экспертами как часть программы строительства жилья и сопряженной инфраструктуры.

"Рост трансфертов из бюджета республики — это индикатор того, что столица Бурятии успешно защищает свои проекты на региональном уровне. Эффективное освоение этих средств позволит снизить социальное напряжение и создать базу для устойчивого развития территорий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктура и обновление жилого фонда

Помимо социальной сферы, в приоритете остается вопрос аварийного жилья. Программа переселения требует колоссальных ресурсов, и новые поступления помогут ускорить темпы переезда граждан в современные дома. Параллельно с этим город планирует масштабный ремонт трамвайных путей, что критически важно для разгрузки транспортных магистралей, которые вместе с качеством коммунального хозяйства определяют повседневный комфорт горожан.

Обновление трамвайного парка и путей станет логичным продолжением транспортной реформы города. Учитывая, что аэропорт Улан-Удэ уже демонстрирует впечатляющие темпы роста пассажиропотока, город должен соответствовать званию современного транспортного узла Сибири.

"Инвестиции в городскую инфраструктуру — это долгосрочный вклад. Ремонт трамвайных путей и решение проблемы аварийного жилья делают город привлекательнее для жизни, что в будущем неизбежно отразится на показателях рынка недвижимости", — подчеркнул специалист по недвижимости Артур Волков.

Цифры и параметры бюджета

Текущие показатели выглядят стабильно, несмотря на наличие дефицита в 614 млн рублей. Доходная часть 2026 года составит 26,5 млрд рублей, из которых около 18,4 млрд — безвозмездные вливания. Расходы при этом фиксируются на отметке 27,1 млрд рублей. Аналитики отмечают, что, несмотря на новые тарифы ЖКХ и возможные колебания на рынке аренды, город сохраняет устойчивость.

Период Прогноз доходов (млрд руб)
2026 год 26,5
2027 год 27,7
2028 год 24,4

"Важно понимать, что заявленные цифры — это планируемые показатели. Главной задачей остается эффективное администрирование этих средств, чтобы каждый миллиард был использован по назначению без потерь", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о бюджете Улан-Удэ

На что именно пойдут дополнительные миллиарды?

Основные средства распределяются между социальной сферой (школы, детские сады, учреждения культуры), переселением жителей из ветхого жилья и обновлением городской транспортной сети — в частности, ремонтом трамвайных путей.

Критичен ли дефицит в 614 млн рублей?

Для городского бюджета такого масштаба дефицит в 614 млн рублей является управляемым. Городские власти планируют покрывать его за счет эффективного управления ресурсами и оптимизации расходов, что является нормальной практикой муниципального планирования.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
