Инфляционная петля на шее региональной экономики в феврале 2026 года слегка ослабла. В Башкирии потребительские цены прибавили 0,69%, что выглядит почти ювелирной работой на фоне январского скачка в 1,18%. Однако это замедление напоминает лишь временное затишье перед перенастройкой логистических цепей, где продовольственный сектор по-прежнему генерирует избыточное давление на кошельки граждан.
Республика демонстрирует завидную устойчивость: местный индекс роста цен оказался чуть ниже среднего по стране (0,73%). Пока в соседнем Татарстане и Удмуртии ценники переписывают с азартом, Башкортостан удерживает баланс между аграрным профицитом и аппетитами ритейла. Но расслабляться рано — сектор услуг выдал рекордные 1,18% роста, сигнализируя о том, что стоимость комфорта в Уфе и Стерлитамаке стремится к столичным высотам.
Для нас, жителей республики, эти цифры — не просто сухая статистика Росстата. Это ежедневный выбор между привычной продуктовой корзиной и попыткой сэкономить на "черный день". Пока Раис Татарстана и главы других субъектов ПФО анализируют свои "перегретые" рынки, Башкирия аккуратно проходит через период высокой волатильности, напоминая отточенность мастера в цехах наших оборонных гигантов.
В Приволжском федеральном округе февраль выдался неоднородным. Средний показатель по округу замер на отметке 0,68%, но за этим фасадом скрываются глубокие трещины. Удмуртия (+0,93%) и Татарстан (+0,85%) стали лидерами антирейтинга, тогда как Мордовия и Саратовская область показывают пример почти аскетичного сдерживания цен. Башкирия в этом списке — уверенный "середняк" с претензией на лидерство по качеству управления издержками.
"Мы видим, что региональная инфляция в ПФО начинает напоминать затор на трассе: одни сегменты летят вперед, другие создают пробки. Башкирия за счет развитого АПК частично нивелирует рост цен на продовольствие", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Разрыв в динамике цен между регионами-соседями подчеркивает разную степень "усталости металла" в их логистических системах. Пока Казань борется с перегревом потребительского спроса, Уфа делает ставку на продовольственную безопасность. Однако общая зависимость от импортных комплектующих в непродовольственном секторе (+0,27% в РБ) остается общей ахиллесовой пятой для всех субъектов округа.
Внимательное препарирование чека показывает: основным драйвером инфляции остаются услуги. Рост на 1,18% в Башкирии — это не просто цифра, а ювелирная огранка дефекта нашей сервисной экономики. Стоимость логистики, аренды и фонда оплаты труда в частном секторе давит на конечного потребителя, заставляя его "утирать нос" своим амбициям на отдых и развлечения.
|Категория (Башкирия)
|Рост за февраль 2026 (%)
|Продовольственные товары
|0,74
|Непродовольственные товары
|0,27
|Услуги населению
|1,18
Продукты питания подорожали на 0,74%. Это выше, чем средний показатель по ПФО (0,67%), но ниже общероссийского тренда (0,84%). Несмотря на статус аграрного хаба, республика импортирует значительную часть сезонной продукции, что в условиях курсовых колебаний превращает каждый поход в магазин в испытание для семейного бюджета. Фантомные боли по "дешевым овощам" прошлого сезона остаются лишь воспоминанием в головах пенсионеров.
В масштабах всей страны инфляция замедлилась почти вдвое — с 1,62% в январе до 0,73% в феврале. Это выглядит как попытка системы предотвратить короткое замыкание из-за перегрева. Однако замедление темпов не означает снижения цен; это лишь означает, что мы катимся в сторону подорожания чуть медленнее, чем месяц назад. У покупателей в Кузбассе и Омске возникают резонные вопросы к реальности официальных цифр.
"Замедление инфляции в феврале — это не победа, а инерция. Реальные располагаемые доходы сейчас напоминают пустой бак автомобиля, который пытается ехать в гору", — отметил в комментарии для Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Особого внимания заслуживает сектор непродовольственных товаров. Рост всего на 0,28% по стране намекает на глубокую "аллергическую реакцию" спроса — люди просто перестали покупать технику и мебель массово. Рынок недвижимости и смежных товаров в крупных городах вроде Екатеринбурга или Уфы замер, ожидая либо снижения ставок, либо чуда.
Экономисты предупреждают: весна может принести новые сюрпризы. Подготовка к посевной в Башкирии и других регионах ПФО традиционно взвинчивает цены на ГСМ и удобрения, что через железнодорожную стрелку времени неизбежно ударит по стоимости "борщевого набора" к лету. Пока региональные власти рапортуют о контроле, ритейл готовит новые ценники под маркой "сезонного обновления".
"В Башкортостане ситуация с ценами на продукты остается под контролем Раиса и правительства, но услуги ЖКХ и транспорт могут стать новыми критическими узлами в ближайшие кварталы", — подчеркнул специалист по ЖКХ Евгений Блех.
Внутренний туризм и открытие новых направлений также вносят свой вклад. Пока Нижний Новгород прорубает окно в Европу через Белград, а в Перми строят элитные речные кластеры, инфляция услуг будет только расти. Богатые туристы готовы платить, а местным жителям приходится подстраиваться под общие правила игры, где доступный сервис становится дефицитом.
Это связано с резким ростом издержек на логистику, электроэнергию и оплату квалифицированного персонала. В условиях дефицита кадров бизнес вынужден перекладывать рост зарплат в стоимость услуг для конечного клиента.
Уфа демонстрирует умеренный рост по сравнению с Казанью или Екатеринбургом. Сильное влияние оказывает развитая сеть локальных производителей, которые удерживают цены на хлеб, молоко и мясо ниже среднерыночных показателей по ПФО.
Традиционно ожидается инфляционное давление со стороны плодоовощной продукции до начала сбора нового урожая. Также возможна коррекция тарифов на перевозки и дополнительные коммунальные платежи.
