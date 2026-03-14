Сибирский простор открывает двери: девять тысяч гектаров земли под Новосибирском ждут застройки

Новосибирская область превращается в масштабный полигон для инвестиций: к началу 2026 года в рамках федерального проекта "Земля для туризма" здесь выявили 41 земельный участок, готовый к застройке. Общая площадь территорий, свободных от обременений и юридических споров, превысила 9 тысяч гектаров. Это не просто цифры в реестре, а стратегический резерв региона, где каждый гектар имеет четкое разрешенное использование под туристическое обслуживание.
География предложений охватывает самые живописные уголки региона — от полуострова Сугун в Барабинском районе до нетронутых лесов Барабинских степей. Важно, что все лоты прошли строгий фильтр Росреестра: на них отсутствуют права третьих лиц, они не изъяты из оборота и полностью соответствуют экологическим стандартам. Это открывает "зеленый коридор" для бизнеса, готового вкладываться во инвестиции в туризм и создание современной рекреационной инфраструктуры.
В 2025 году банк данных пополнился по-настоящему эксклюзивными локациями. В Барабинском районе статус перспективных площадок получили полуостров Сугун и Казанцевский мыс. Эти территории обладают уникальным биохимическим и антропологическим потенциалом: здесь возможна реализация проектов в духе Deep Content — от эко-отелей до научных станций наблюдения за миграцией птиц.
Не менее интересны озеро Тюсьмень в Венгеровском районе и заказник "Северный". Выбор этих зон не случаен — они находятся в непосредственной близости к уже сложившимся точкам притяжения, таким как озера Чаны и Убинское. Создание здесь новых объектов позволит гармонично распределить поток путешественников, обеспечив отдых с детьми на качественно новом уровне комфорта и безопасности.
"Проект помогает выявить территории, максимально привлекательные для инвестпроектов. Мы создаем прозрачную базу, которая минимизирует риски для бизнеса и ускоряет запуск новых объектов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Антон Громов, менеджер по внутреннему туризму.
Помимо "чистых" гектаров, в области сформирован детализированный перечень из 83 объектов туристического интереса. Это своего рода "золотой фонд" природных достопримечательностей. В список вошли 20 озер, включая легендарное соленое озеро Карачи, которое по своим лечебным свойствам конкурирует с лучшими курортами мира, а также Мраморное озеро, образовавшееся на месте Абрашинского карьера.
Для любителей активного отдыха реестр предлагает шесть горнолыжных комплексов, среди которых выделяются "Юрманка" и "Ключи". Тем, кто предпочитает активный отдых и походы, адресованы маршруты в заказниках "Легостаевский" и "Инской", а также на знаменитых Бердских скалах.
|Тип объекта
|Количество в реестре
|Земельные участки
|41 объект (9 тыс. га)
|Природные озера
|20 локаций
|Горнолыжные курорты
|6 комплексов
|Водопады и памятники природы
|10 объектов
Особое внимание уделено объектам культурного наследия, которые формируют идентичность региона. В перечень включена торговая лавка купца Маслова в селе Покровка — образец каменного зодчества прошлого века, а также Дом священника в селе Блюдцы. Эти памятники требуют не просто охраны, но и интеграции в современные туристические маршруты.
Церковь Святого Николая Чудотворца остается важным пунктом паломнического туризма. Для событийного отдыха выделена Фестивальная поляна в Колыванском районе, способная принимать тысячи гостей. Подбор таких объектов требует тонкого подхода, который обычно осуществляет профессиональный туроператор, связывая историю с современным сервисом.
"Включение объектов культурного наследия в реестр — это шанс для их реставрации через государственно-частное партнерство. Туристы сегодня ищут аутентичность и историю", — отметила в интервью Pravda. Ru Анастасия Крылова, турагент.
Механика проекта, запущенного в 2021 году, направлена на устранение бюрократических барьеров. Региональный Росреестр проверяет земли на соответствие жестким критериям: отсутствие обременений и наличие целевого назначения под природно-познавательный туризм или туристическое обслуживание. Это исключает ситуации, когда инвестор сталкивается с внезапными претензиями со стороны экологов или лесного ведомства.
Инвесторы могут оценить участки дистанционно через цифровую трансформацию госуслуг — публичную кадастровую карту. Там отображаются не только границы надела, но и его близость к коммуникациям и ключевым достопримечательностям, что критически важно для планирования рентабельности отеля или кемпинга.
Сибирский федеральный округ стал абсолютным лидером по площади выявленных земель: здесь сосредоточено более 20 тысяч гектаров перспективных территорий. Новосибирская область в этом рейтинге занимает почетное второе место в России по количеству объектов туристического притяжения, уступая лишь Вологодской области. Это выводит регион в топ направлений, где аналитик туристического рынка предсказывает бум внутреннего спроса.
Интерес к "сибирскому отдыху" растет на фоне развития сопутствующей инфраструктуры. Сейчас в проекте участвуют уже 84 региона страны, но именно Новосибирская область демонстрирует самые высокие темпы инвентаризации земель, предлагая рынку полностью готовые к освоению площадки у воды и в горнолыжных кластерах.
"Высокий рейтинг региона связан с разнообразием ландшафтов. Мы видим интерес и к пляжному отдыху на озерах, и к гастрономическим маршрутам, базирующимся на местной продукции", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Мария Костина, специалист по региональной кухне.
Все выявленные территории наносятся на Публичную кадастровую карту в специальный слой. Поиск осуществляется по фильтру "Земля для туризма", где доступны характеристики участка и информация о потенциальных точках интереса рядом.
Строительство в границах заказников строго регламентировано. Допускается создание объектов для экологического просвещения и туризма (эко-тропы, визит-центры) без капитального нарушения природного ландшафта и почвенного покрова.
Заявку могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие инвестиционный проект в сфере туристической деятельности. Процедура проходит согласование через профильные министерства регионального правительства.
