Сибирский простор открывает двери: девять тысяч гектаров земли под Новосибирском ждут застройки

Новосибирская область превращается в масштабный полигон для инвестиций: к началу 2026 года в рамках федерального проекта "Земля для туризма" здесь выявили 41 земельный участок, готовый к застройке. Общая площадь территорий, свободных от обременений и юридических споров, превысила 9 тысяч гектаров. Это не просто цифры в реестре, а стратегический резерв региона, где каждый гектар имеет четкое разрешенное использование под туристическое обслуживание.

География предложений охватывает самые живописные уголки региона — от полуострова Сугун в Барабинском районе до нетронутых лесов Барабинских степей. Важно, что все лоты прошли строгий фильтр Росреестра: на них отсутствуют права третьих лиц, они не изъяты из оборота и полностью соответствуют экологическим стандартам. Это открывает "зеленый коридор" для бизнеса, готового вкладываться во инвестиции в туризм и создание современной рекреационной инфраструктуры.

Новые точки на карте: от Сугуна до Тюсьмени

В 2025 году банк данных пополнился по-настоящему эксклюзивными локациями. В Барабинском районе статус перспективных площадок получили полуостров Сугун и Казанцевский мыс. Эти территории обладают уникальным биохимическим и антропологическим потенциалом: здесь возможна реализация проектов в духе Deep Content — от эко-отелей до научных станций наблюдения за миграцией птиц.

Не менее интересны озеро Тюсьмень в Венгеровском районе и заказник "Северный". Выбор этих зон не случаен — они находятся в непосредственной близости к уже сложившимся точкам притяжения, таким как озера Чаны и Убинское. Создание здесь новых объектов позволит гармонично распределить поток путешественников, обеспечив отдых с детьми на качественно новом уровне комфорта и безопасности.

"Проект помогает выявить территории, максимально привлекательные для инвестпроектов. Мы создаем прозрачную базу, которая минимизирует риски для бизнеса и ускоряет запуск новых объектов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Антон Громов, менеджер по внутреннему туризму.

Реестр притяжения: озера, водопады и горы

Помимо "чистых" гектаров, в области сформирован детализированный перечень из 83 объектов туристического интереса. Это своего рода "золотой фонд" природных достопримечательностей. В список вошли 20 озер, включая легендарное соленое озеро Карачи, которое по своим лечебным свойствам конкурирует с лучшими курортами мира, а также Мраморное озеро, образовавшееся на месте Абрашинского карьера.

Для любителей активного отдыха реестр предлагает шесть горнолыжных комплексов, среди которых выделяются "Юрманка" и "Ключи". Тем, кто предпочитает активный отдых и походы, адресованы маршруты в заказниках "Легостаевский" и "Инской", а также на знаменитых Бердских скалах.

Тип объекта Количество в реестре Земельные участки 41 объект (9 тыс. га) Природные озера 20 локаций Горнолыжные курорты 6 комплексов Водопады и памятники природы 10 объектов

Архитектурный код: памятники и святыни

Особое внимание уделено объектам культурного наследия, которые формируют идентичность региона. В перечень включена торговая лавка купца Маслова в селе Покровка — образец каменного зодчества прошлого века, а также Дом священника в селе Блюдцы. Эти памятники требуют не просто охраны, но и интеграции в современные туристические маршруты.

Церковь Святого Николая Чудотворца остается важным пунктом паломнического туризма. Для событийного отдыха выделена Фестивальная поляна в Колыванском районе, способная принимать тысячи гостей. Подбор таких объектов требует тонкого подхода, который обычно осуществляет профессиональный туроператор, связывая историю с современным сервисом.

"Включение объектов культурного наследия в реестр — это шанс для их реставрации через государственно-частное партнерство. Туристы сегодня ищут аутентичность и историю", — отметила в интервью Pravda. Ru Анастасия Крылова, турагент.

Как работает "Земля для туризма"

Механика проекта, запущенного в 2021 году, направлена на устранение бюрократических барьеров. Региональный Росреестр проверяет земли на соответствие жестким критериям: отсутствие обременений и наличие целевого назначения под природно-познавательный туризм или туристическое обслуживание. Это исключает ситуации, когда инвестор сталкивается с внезапными претензиями со стороны экологов или лесного ведомства.

Инвесторы могут оценить участки дистанционно через цифровую трансформацию госуслуг — публичную кадастровую карту. Там отображаются не только границы надела, но и его близость к коммуникациям и ключевым достопримечательностям, что критически важно для планирования рентабельности отеля или кемпинга.

Лидерство Сибири в национальном масштабе

Сибирский федеральный округ стал абсолютным лидером по площади выявленных земель: здесь сосредоточено более 20 тысяч гектаров перспективных территорий. Новосибирская область в этом рейтинге занимает почетное второе место в России по количеству объектов туристического притяжения, уступая лишь Вологодской области. Это выводит регион в топ направлений, где аналитик туристического рынка предсказывает бум внутреннего спроса.

Интерес к "сибирскому отдыху" растет на фоне развития сопутствующей инфраструктуры. Сейчас в проекте участвуют уже 84 региона страны, но именно Новосибирская область демонстрирует самые высокие темпы инвентаризации земель, предлагая рынку полностью готовые к освоению площадки у воды и в горнолыжных кластерах.

"Высокий рейтинг региона связан с разнообразием ландшафтов. Мы видим интерес и к пляжному отдыху на озерах, и к гастрономическим маршрутам, базирующимся на местной продукции", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Мария Костина, специалист по региональной кухне.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма

Где можно посмотреть список всех участков "Земли для туризма"?

Все выявленные территории наносятся на Публичную кадастровую карту в специальный слой. Поиск осуществляется по фильтру "Земля для туризма", где доступны характеристики участка и информация о потенциальных точках интереса рядом.

Какие ограничения накладываются на строительство в заказниках?

Строительство в границах заказников строго регламентировано. Допускается создание объектов для экологического просвещения и туризма (эко-тропы, визит-центры) без капитального нарушения природного ландшафта и почвенного покрова.

Кто может подать заявку на использование этих земель?

Заявку могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие инвестиционный проект в сфере туристической деятельности. Процедура проходит согласование через профильные министерства регионального правительства.

