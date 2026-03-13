Живая жатва Кургана: сотни тонн зерна и льна превратились в кишащую массу из-за волосатого клеща
В качестве будущего премьера рассматривается нынешний глава Пенсионного фонда М. Зурабов... — писала газета Аргументы и факты 14 марта 2001 года
Шесть томов за 1,6 млн: старое издание великого русского романа заставило коллекционеров устроить бой
Стеклянная пыль летит в стратосферу: пепловое облако Шивелуча угрожает авиационным маршрутам
Лошади против урожая: как животные разоряют бурятских фермеров
Когда собственное Я вырастает до размеров Вселенной: почему после этого начинают исчезать друзья
Инженерия — новый рок-н-ролл: рабочие профессии в Перми стали доходнее офисной работы
Нефтяные качели не всегда доходят до колонки: что на самом деле управляет ценой бензина в России
Ресторанная изнанка вскрыта: проверки в Перми обернулись массовыми закрытиями заведений

Тротуар становится запретной зоной: Петербург готовит жесткое вытеснение курьеров на электровелосипедах

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург готовится к масштабной реформе правил использования электровелосипедов и самокатов. Инициатива по ограничению передвижения СИМ по тротуарам, озвученная после мартовского заседания по правам человека, ставит Северную столицу в тупиковую ситуацию. Если в Москве курьеры на электровелосипедах уже давно стали частью отлаженной экосистемы с выделенными полосами, то в Петербурге их вытеснение с пешеходных зон может парализовать сервисы доставки.

Фото: unsplash.com by Ben Weinstein is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Велокурьер

Проблема носит комплексный характер: от отсутствия связной сети велодорожек до специфической архитектуры исторического центра, где тротуары порой сужаются до метра. При этом электровелосипеды, в отличие от сезонных самокатов, эксплуатируются круглогодично, что делает их критически важным звеном в городской логистике. Для многих жителей это единственный способ получить заказ вовремя, но для пешеходов — это постоянный риск столкновения, сравнимый с космическим ДТП в миниатюре.

Сегодня курьеры на электровелосипедах — это преимущественно трудовые мигранты, для которых скорость доставки напрямую связана с заработком. В условиях жестких таймингов соблюдение ПДД часто отходит на второй план, что вызывает социальную напряженность, сравнимую с конфликтами на почве эгоцентризма в современном обществе.

Инфраструктурный тупик: Петербург vs Москва

Главное отличие Петербурга от столицы — в хаотичности велоинфраструктуры. Если в Москве велодорожки интегрированы в основные магистрали, то в городе на Неве они часто обрываются в никуда. Попытка запретить езду по тротуарам без создания альтернативы приведет к тому, что курьеры будут вынуждены выезжать на проезжую часть, где их безопасность будет зависеть от такой же «ленты», как ремень безопасности для пассажира авто.

"В Петербурге дефицит велодорожек в центральных районах составляет более 70%. Без федеральных программ по созданию комфортной городской среды, запрет на тротуары приведет лишь к росту аварийности на дорогах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Многие улицы старого фонда физически не позволяют расширить тротуар или выделить полосу. В итоге СИМ оказываются в «серой зоне». Это напоминает ситуацию с пепловым облаком: проблема очевидна, она нависает над городом, но быстрого решения, не ограничивающего чьи-то права, не существует.

Курьер как фактор риска: кто управляет СИМ

Основной костяк сотрудников служб доставки в Петербурге — это молодые люди, часто приезжие из стран ближнего зарубежья. Для них электровелосипед — рабочий инструмент, такой же важный, как инженерные навыки в Перми для местного рынка труда. Однако отсутствие культуры вождения и знание ПДД на уровне «интуиции» создает опасные прецеденты.

Характеристика Электровелосипед курьера
Средняя скорость 25-35 км/ч
Вес устройства от 30 до 50 кг
Сезонность Круглогодично

Контролировать соблюдение правил мигрантами крайне сложно. Цифровая гигиена и регистрация в приложениях позволяют отслеживать только факт доставки, но не маневры на перекрестке. В этом смысле поведение потока СИМ порой так же трудно предсказать, как движение материи в ранней Вселенной.

Правовые последствия и штрафы

Ограничения, которые готовит правительство по поручению президента, предполагают не только запрет, но и жесткую систему штрафов. Если сейчас за наезд на пешехода на тротуаре ответственность часто размыта, то новые поправки приравняют электровелосипеды определенной мощности к мопедам с соответствующими требованиями к правам категории «М».

"Муниципальные нормативы в Петербурге должны быть синхронизированы с федеральными ПДД. Сейчас мы видим правовой вакуум: СИМ уже не пешеходы, но еще не полноценные участники дорожного движения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ожидается, что за выезд на тротуар после введения запрета штраф может составить от 1000 до 5000 рублей. Для курьера это существенная сумма, сравнимая с ценой на редкое издание классики для обычного книголюба (в пропорции к доходам).

Где на самом деле можно ездить?

Если тротуары станут табу, курьерам останутся только обочины дорог и редкие велополосы. В Петербурге такие маршруты сосредоточены в основном на Крестовском острове, набережных Фонтанки и участках Большого проспекта В.О. Однако для сквозного проезда через весь город этой сети недостаточно.

"Экономика доставки завязана на времени. Если мы вытесним курьеров на проезжую часть без выделенных полос, стоимость ЖКУ и сервисов неизбежно вырастет из-за рисков и усложнения логистики", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

В идеальном сценарии город должен пойти по пути создания «медленных зон» и выделения части дорожного полотна за счет парковочных мест, что всегда вызывает недовольство автомобилистов. Эта борьба за ресурсы напоминает ситуацию, когда животные разоряют урожай: у каждой стороны своя правда, а страдает общая экономика.

Ответы на популярные вопросы о СИМ

Запретят ли электровелосипеды полностью?

Нет, речь идет только об ограничении их движения по пешеходным зонам и тротуарам, особенно для моделей, превышающих определенные параметры мощности и веса.

Нужны ли будут права для вождения электровелосипеда?

Для устройств мощностью более 250 Вт уже сейчас требуются права категории «М», и контроль за этим пунктом планируют усилить в ближайшее время.

Как запрет отразится на цене доставки?

Вероятно, стоимость услуг вырастет, так как курьеры будут тратить больше времени на обходные маршруты, а компании — на выплату компенсаций и страховки.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по тарифам Евгений Блех
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Яростный бунт в Козихе: перекрытые трассы и стычки с полицией стали ответом на работу ветеринаров
Новости Новосибирска
Яростный бунт в Козихе: перекрытые трассы и стычки с полицией стали ответом на работу ветеринаров
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Северо-Запад
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Ошибка на старте — пустые грядки: выбор места для клубники определяет урожай на пять лет вперёд
Садоводство, цветоводство
Ошибка на старте — пустые грядки: выбор места для клубники определяет урожай на пять лет вперёд
Популярное
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону

Оман неожиданно отказался присоединяться к "Совету мира" Трампа, демонстрируя поддержку Тегерану. Это меняет в корне расклад сил на Ближнем Востоке.

Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Индия решила повременить заключать сделку с Трампом
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Скандал в одесском Оперном: активистка "мовы" по-русски громко угрожала русскоязычным зрителям
Сталь оказалась бумагой: стратегические союзы трещат под натиском операций США
Сталь оказалась бумагой: стратегические союзы трещат под натиском операций США
Последние материалы
В качестве будущего премьера рассматривается нынешний глава Пенсионного фонда М. Зурабов... — писала газета Аргументы и факты 14 марта 2001 года
Природная ловушка против назойливых гостей: как эффективно очистить жилье от насекомых
Тротуар становится запретной зоной: Петербург готовит жесткое вытеснение курьеров на электровелосипедах
Питание как часть стратегии: как экстракт вишни влияет на динамику развития клеток тканей
Шесть томов за 1,6 млн: старое издание великого русского романа заставило коллекционеров устроить бой
Стеклянная пыль летит в стратосферу: пепловое облако Шивелуча угрожает авиационным маршрутам
14 марта: День числа "пи", Евдокия Плющиха и счастье Хемингуэйя
Лошади против урожая: как животные разоряют бурятских фермеров
Светлый деним в гардеробе: эти привычные правила стиля уступают место новой универсальности
Когда собственное Я вырастает до размеров Вселенной: почему после этого начинают исчезать друзья
