Цены как в богатых регионах, зарплаты — из другой реальности: сколько стоит жизнь в Кузбассе

В Кузбассе нынче разговор короткий: зашел в магазин — оставил половину получки. Народ в соцсетях шумит: мол, цены у нас как в столице, а в кошельке — дырка от бублика. Пока коммунальные службы пытаются разгрести последствия долгой зимы, мы решили разобраться, где в Сибири жить хорошо и сколько на это нужно денег.

Зарплаты на бумаге и в кошельке

Когда Кемеровостат рисует шестизначные суммы, они считают всё подчистую. И оклады топ-менеджеров, и крохи рядового персонала. В итоге — отчет красивый, а жить не на что. На угольных предприятиях нагрузка растет, зато и платят там честнее всего. Остальным же приходится крутиться, как белке в колесе.

"Статистика часто оторвана от реальности, потому что учитывает валовые показатели, а не медианный доход обычного рабочего", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кемерово против миллионников

Сравнивать Кемерово с Краснодаром или Питером — затея странная. Там свои проблемы, тут — свои. В Новосибирске, например, тоже ищут специалистов на масштабные стройки, предлагая суммы куда внушительнее наших средних показателей. Проблема в том, что бежать из родного края за призрачным длинным рублем — не всегда выход.

Город Средняя зарплата (стат.) Кемерово ~ 100 000 ₽ Краснодар ~ 90 000 ₽ Санкт-Петербург ~ 116 000 ₽

"Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы не растерять кадры в условиях дефицита рук, особенно на транспорте и производстве", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ценники на полках

Заходишь в магазин — везде примерно одинаково. Разница по молоку или хлебу — копеечная. И только в Питере мясо кусается куда сильнее, чем на наших прилавках. У нас же готовиться к сезону приходится заранее, не только финансово, но и бытово.

"Инфраструктура городов тянет за собой цены: где логистика сложнее, там и товары на полках дороже", — отметил политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ценах и зарплатах

Правда ли, что цены в Кемерово скоро догонят московские?

Цены растут везде, но разрыв между регионами сохраняется из-за логистики и локальных поставок. Столичные ценники — это плата за логистическое плечо и аренду, в Кузбассе факторы иные.

Почему цифры Кемеровостата не совпадают с реальностью?

Статистика берет фонд оплаты труда всего региона по всем отраслям. Оклад директора завода и зарплата санитарки суммируются и делятся, создавая завышенное среднее значение.

