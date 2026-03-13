Лошади против урожая: как животные разоряют бурятских фермеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь

В правительстве Бурятии подвели черту под агрономическим сезоном. Цифры на бумаге выглядят бодро: посевные площади подтянулись до 132,5 тысяч гектаров. Однако в полях всё иначе. Пока чиновники рисуют отчеты, фермеры считают убытки от потрав, а стоимость коммунальных ресурсов для хозяйств ползет вверх быстрее, чем всходят культуры.

Лошадь
Фото: unsplash.com by Jan Canty is licensed under Free to use under the Unsplash License


Разговор получился жестким. Аграрии прямо сказали: отчеты — отчетами, а скотина, съедающая посевы, — это реальная беда. Тут никакая безопасность информации не поможет, когда в поле гуляет табун лошадей. Замыкание в коммуникации между властью и землей налицо.

Посевные рекорды и реальная жизнь

Площади под техническими культурами прыгнули вверх в два раза. Это радует, но зерновые и овощи пошли на убыль. Лекарственное растениеводство — дело тонкое, но кормить республику надо хлебом. Сейчас техника обновляется — куплено 200 единиц железа, однако стоимость обслуживания этой техники летит в космос.

"Инвестиции в обновление парка техники номинально растут, но без системного подхода к доходности гектара это превращается в работу на износ, где амортизация съедает всю прибыль", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Битва за урожай или лошадиный беспредел

Ситуация с лошадьми — классический пример, когда частный интерес идет напролом через общее поле. Хозяйство "Рубин" потеряло 20% урожая. Это не просто сбой, это системная дыра в правилах выпаса. Электроизгороди стоят денег, а толку от них — как от гнилых ворот в старой коммуналке.

Район Лидерство (зерновые)
Тункинский 22,5 ц/га
Тарбагатайский 12,5 ц/га

"Решение проблемы выпаса через штрафы — это лишь косметический ремонт, пока нет условий для цивилизованного содержания скота, крестьяне будут нести потери", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Земельный голод и наука

Бурятский НИИ сельского хозяйства просит 200 гектаров. Они готовы работать по науке, но уперлись в бюрократический затор. В то же время антинаркотическая борьба и инвентаризация земель требуют от глав районов бегать быстрее гончих. Земля должна работать, а не зарастать бурьяном в ожидании указаний сверху.

"Каждая пядь неучтенной земли — это нереализованный потенциал, который сейчас висит мертвым грузом, создавая условия для хаоса и неуправляемых процессов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о сельском хозяйстве Бурятии

Будет ли расти господдержка растениеводства?

Да, финансирование увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом. Большая часть денег пойдет на посевную кампанию, чтобы у фермеров был шанс не "сесть на мель" в начале пути.

Что делать с бесконтрольным выпасом?

В апреле власти обещали проработать механизм, который сделает содержание скота "вне закона" для хозяев, не желающих следить за животными. Пока же фермерам советуют укреплять заборы, что бьет по бюджету хозяйств.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.