Лошади против урожая: как животные разоряют бурятских фермеров

В правительстве Бурятии подвели черту под агрономическим сезоном. Цифры на бумаге выглядят бодро: посевные площади подтянулись до 132,5 тысяч гектаров. Однако в полях всё иначе. Пока чиновники рисуют отчеты, фермеры считают убытки от потрав, а стоимость коммунальных ресурсов для хозяйств ползет вверх быстрее, чем всходят культуры.

Фото: unsplash.com by Jan Canty is licensed under Free to use under the Unsplash License Лошадь

Разговор получился жестким. Аграрии прямо сказали: отчеты — отчетами, а скотина, съедающая посевы, — это реальная беда. Тут никакая безопасность информации не поможет, когда в поле гуляет табун лошадей. Замыкание в коммуникации между властью и землей налицо.

Посевные рекорды и реальная жизнь

Площади под техническими культурами прыгнули вверх в два раза. Это радует, но зерновые и овощи пошли на убыль. Лекарственное растениеводство — дело тонкое, но кормить республику надо хлебом. Сейчас техника обновляется — куплено 200 единиц железа, однако стоимость обслуживания этой техники летит в космос.

"Инвестиции в обновление парка техники номинально растут, но без системного подхода к доходности гектара это превращается в работу на износ, где амортизация съедает всю прибыль", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Битва за урожай или лошадиный беспредел

Ситуация с лошадьми — классический пример, когда частный интерес идет напролом через общее поле. Хозяйство "Рубин" потеряло 20% урожая. Это не просто сбой, это системная дыра в правилах выпаса. Электроизгороди стоят денег, а толку от них — как от гнилых ворот в старой коммуналке.

Район Лидерство (зерновые) Тункинский 22,5 ц/га Тарбагатайский 12,5 ц/га

"Решение проблемы выпаса через штрафы — это лишь косметический ремонт, пока нет условий для цивилизованного содержания скота, крестьяне будут нести потери", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Земельный голод и наука

Бурятский НИИ сельского хозяйства просит 200 гектаров. Они готовы работать по науке, но уперлись в бюрократический затор. В то же время антинаркотическая борьба и инвентаризация земель требуют от глав районов бегать быстрее гончих. Земля должна работать, а не зарастать бурьяном в ожидании указаний сверху.

"Каждая пядь неучтенной земли — это нереализованный потенциал, который сейчас висит мертвым грузом, создавая условия для хаоса и неуправляемых процессов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о сельском хозяйстве Бурятии

Будет ли расти господдержка растениеводства?

Да, финансирование увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом. Большая часть денег пойдет на посевную кампанию, чтобы у фермеров был шанс не "сесть на мель" в начале пути.

Что делать с бесконтрольным выпасом?

В апреле власти обещали проработать механизм, который сделает содержание скота "вне закона" для хозяев, не желающих следить за животными. Пока же фермерам советуют укреплять заборы, что бьет по бюджету хозяйств.

