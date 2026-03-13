Тайга против безрассудства: какой ценой приходится платить за костры в лесу весной

Сибирь замерла в ожидании. Снег проседает, обнажая сухую прошлогоднюю траву. Это главный враг наших лесов и полей. Тайга начинает требовать к себе уважения, а не беспечных костров на пикниках.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Костёр

В Красноярском крае готовятся к пожароопасному сезону. Лесопожарный центр уже проверяет технику. Муниципалитеты точат топоры и проводят учения. Время штиля заканчивается, наступает период повышенной боевой готовности.

С 15 марта запускают кампанию "Останови огонь!". В школах пройдут лекции, а по районам начнет курсировать лесопожарный автопатруль. Это не просто слова, а попытка сберечь то немногое, что у нас осталось после бесконечных арктических снегопадов.

Правила игры с огнем

Большинство весенних возгораний — грязное белье нашего менталитета. Человек вышел за город, чиркнул спичкой и забыл. А потом весенние перепады погоды с ветром превращают искру в огненный шторм. Происходит системный сбой: биохимия лесной экосистемы требует восстановления, а мы кормим её пеплом.

"Огонь в лесу — это всегда короткое замыкание в цепочке жизни. Люди до сих пор не понимают, что тайга — не площадка для шашлыков, а живой механизм, который при пожаре вылетает из строя, как перегретая деталь", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Цена беспечности

Наказание рублём — единственный язык, который понимают некоторые "туристы". Для граждан штраф составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Если случилось непоправимое и начался реальный пожар, сумма взлетает до 50 тысяч.

Юридическим лицам достается еще сильнее. Им грозит до 2 миллионов рублей штрафа. Кроме того, виновник обязан возместить государству затраты на тушение. Это уже не просто инвестиции в развитие края, а оплата собственной халатности.

"Административные штрафы здесь работают как ремень безопасности. Их задача — не обогатить казну, а предотвратить спортивную травму всей нашей региональной экосистемы, которая может выбыть из строя на десятилетия", — сказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Природа против халатности

Сибиряки привыкли к суровым условиям, но геомагнитные и погодные качели выматывают людей. Когда нервы на пределе, хочется уйти в лес и успокоиться. Однако важно помнить: биохимия счастья от хобби не должна стоить лесу жизни.

"Риск пожаров в сухую весну — это всегда критический износ терпения природы. Мы видим старые союзы между лесом и человеком, которые рушатся из-за банального окурка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в лесах

Каков минимальный штраф для гражданина за костер в лесу?

Минимальная сумма штрафа составляет 15 тысяч рублей.

Кто патрулирует территорию в пожароопасный период?

Информацию о нарушениях фиксируют сотрудники лесного хозяйства совместно с полицией и спасателями МЧС.

Обязаны ли виновники возмещения затрат на тушение пожара?

Да, помимо административного штрафа, виновники лесных пожаров оплачивают работы по ликвидации огня.

С какого числа в крае стартует профилактическая кампания?

Мероприятия в рамках кампании "Останови огонь!" начинаются 15 марта.

