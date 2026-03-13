Опасные великаны под снос: Барнаул начинает борьбу за безопасность горожан

В Барнауле готовятся к большой санитарной чистке: городские власти ищут подрядчиков для удаления больных и наклонившихся деревьев. Опасные великаны, которые рискуют рухнуть на тротуары или проезжую часть, попали в списки на снос во всех пяти районах краевой столицы.

Фото: t.me/barnaul_org is licensed under Free More Info Барнаул

Работа предстоит серьезная. Победителям тендеров мало просто спилить аварийный ствол, нужно еще выкорчевать пни и оперативно вывезти остатки древесины. Вся логистика прописана в технических заданиях: приложены схемы и даже фотографии каждого "проблемного" объекта, чтобы подрядчик не перепутал липу с тополем.

В некоторых случаях наклон стволов стал настолько критическим, что они нависли прямо над землей, напоминая собой старую коммунальную конструкцию, уставшую от нагрузок. На выполнение всего цикла работ у исполнителей будет строго 60 дней после подписания контракта.

Октябрьский, Центральный и Индустриальный районы

Первый лот оценили в 4,4 млн рублей. Под прицел попали многие знаковые места. В Октябрьском районе пилы пройдут по скверам Титова и Химиков, а также вдоль проспекта Космонавтов и улицы Эмилии Алексеевой. Подобные транспортные артерии требуют особого внимания к безопасности.

В Индустриальном районе зачистка затронет Павловский тракт и улицу Панфиловцев. Центральный район тоже не остался в стороне: работы запланированы на улицах Аванесова, Ползунова и Мамонтова. Если не убрать вовремя эти критические узлы, дерево может сыграть злую шутку при сильном ветре.

"Любое дерево в городе — это часть сложной экосистемы, но когда ствол теряет устойчивость, он превращается в угрозу. Удаление аварийной древесины — это ювелирная работа, требующая тщательного планирования и быстрой логистики", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Железнодорожный и Ленинский районы

Второй контракт стоимостью еще 4,4 млн рублей выделен для работ в Железнодорожном и Ленинском районах. Здесь список не менее внушительный: под снос пойдут деревья на улице Георгия Исакова и Юрина. Покровская улица и участки на Попова также требуют внимания.

Подобные работы сопоставимы с оперативным вмешательством, ведь цена ошибки — поврежденные провода или чужой автомобиль. Как и в случае с автоматизированными агротехнологиями, здесь важна точность параметров, чтобы не тронуть здоровые насаждения.

"Состояние деревьев в черте города определяется десятком факторов, от качества почвы до нагрузки от выхлопных газов. Снос аварийных объектов — это не просто уборка, а профилактика масштабных неприятностей в будущем", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Район Ключевые локации Октябрьский Скверы Титова и Химиков Индустриальный Павловский тракт, Панфиловцев Центральный Площадь Свободы, Аванесова

Подрядчикам предстоит непростая задача. Нужно не создать заторовых ситуаций на улицах при вывозе порубочных остатков. Работа в плотной городской застройке всегда сопряжена с рисками.

"Инвестиции в безопасность городской среды, будь то ремонт труб или снос опасных деревьев, всегда оправданы. Это создает базу для спокойной жизни горожан", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о сносе деревьев

1. Почему сносят деревья именно сейчас?

Работы приурочены к началу весеннего сезона, чтобы подготовить город к вегетативному периоду и исключить падения больных деревьев под воздействием ветра.

2. Как выбирали деревья для вырубки?

Специалисты проводили осмотр каждого района. Объекты с критическим наклоном, сухостоем или признаками болезней фиксировали на фото и вносили в лоты для подрядчиков.

3. Что произойдет с древесными остатками?

По условиям контракта, подрядчик обязан вывезти все спиленные части и очистить территорию от пней, не оставляя мусора на обочинах.

4. Где можно узнать полный список адресов?

Все подробности, включая схемы и список улиц, доступны в системе ЕИС "Закупки" по номеру соответствующего лота.

Читайте также