Зауральские леса готовятся к весеннему экзамену на выживание. Бюджетный фильтр уже настроен: полмиллиарда рублей направят на противопожарную оборону региона. Деньги — это лишь топливо. Результат зависит от плотности охвата территорий и скорости реакции на каждый очаг возгорания.
Административная машина запустила процесс в штатном режиме. Анатолий Тарасенко отчитался перед аграрным комитетом областной думы о готовности инфраструктуры. В ход идут все доступные ресурсы: от банальной опашки полей до авиационной разведки. Это попытка удержать стихию в жестких рамках инженерного контроля.
Общий финансовый пул на противопожарные меры составил более 550 миллионов рублей. Большая часть этих средств оседает в муниципалитетах. Власти делают ставку на базовую защиту — расчистку камышей и создание минерализованных полос. Это работа, требующая ювелирной точности мастера маникюра при расчистке сухой растительности, иначе любой пропуск станет лазейкой для огня.
Федеральный центр добавил к региональной казне почти 64 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на точечные задачи: авиационный мониторинг и непосредственную борьбу с пламенем. Местные бюджеты здесь выступают как несущая стена, на которой держится вся оборона.
"Выделение средств — вопрос выживания региона. Но эффективность работы зависит не только от купюр, а от дисциплины при подготовке источников воды и состоянии техники," — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Воздушная разведка в Зауралье — это железнодорожная стрелка: один неверный маневр приведет к потере огромных лесных массивов. С 13 по 31 мая в регионе будут дежурить Ми-8 и самолет. Администрация также ожидает Ил-76, запросы на диспетчеризацию уже отправлены в профильное ведомство.
Тендеры на портале госзакупок уже запущены. Авиация должна обеспечить мониторинг в течение 342 летных часов. Это плотный график, который не оставляет шанса на сбои в логистике или пустой бак в критический момент. Каждый час полета — это сэкономленные гектары леса.
Ставка на технологии стала абсолютным приоритетом. Система "Лесохранитель" объединила 47 видеокамер в единую сеть. По словам представителей департамента, под "всевидящим оком" электроники окажется 80% лесного фонда. Это попытка полностью исключить человеческий фактор при поиске возгораний.
Несмотря на техническое оснащение, реальность часто вносит правки. Система — лишь инструмент, который требует оперативного реагирования на местах. В противном случае мы получим лишь красивое "кино", в котором пожар уничтожает деревья, пока оператор не спешит на вызов.
|Тип ресурса
|Задача
|Наземные силы
|Опашка и уборка поросли
|Авиация
|Мониторинг и тушение
"Цифровизация — вещь полезная, но она не заменяет людей с лопатами на земле. Камеры часто фиксируют катастрофу уже в тот момент, когда она стала необратимой," — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.
Система камер исключает слепые зоны, но остается лишь дополнением к лесной охране. Работа по профилактике — это сложный механизм, который должен крутиться без скрипа. Когда шестеренки муниципальных служб и федеральных ведомств входят в зацепление, огонь отступает.
"Проблемы возникают там, где инфраструктура находится в состоянии критического износа. Если оборудование для тушения не обслужить вовремя, никакой мониторинг не поможет," — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Общая сумма бюджетных вложений составила 550,4 миллиона рублей из регионального бюджета, не считая дополнительной федеральной поддержки.
Местные власти должны очистить территорию от сухой растительности и камышей, создать минерализованные полосы и проверить источники воды.
В регионе будет работать вертолет Ми-8, самолет, а также автоматизированная система видеонаблюдения "Лесохранитель" из 47 камер.
Региональные власти подали заявку на привлечение противопожарного самолета Ил-76 в период с 20 апреля по 20 мая.
