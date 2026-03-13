Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Железная логика против стихии: как министерства готовят инфраструктуру к пожарному сезону
Ребенок отстраняется и не пускает в свой мир? Эти приемы помогут разрушить стену молчания
Опасные великаны под снос: Барнаул начинает борьбу за безопасность горожан
Нервная система на пределе: что происходит с мозгом после нескольких бессонных ночей
Светофоры превратились в надзирателей: на дорогах Кургана работает система тотального контроля
Буры встали — нефть замерла: глубокий обвал сервисного сектора ХМАО тормозит развитие Югры
Миллиард на колёсах: старые чешские трамваи Екатеринбурга наконец-то уступят место новым составам
Мысли путаются, память подводит: сбой в одной системе организма способен изменить работу мозга
Холодный край согрел сердца семей: Югра внезапно стала главным хитом для весенних каникул

Игла сломалась о ткани: врачи спасли ребенка от верной гибели с помощью уникальной операции

Россия » Урал » Сургут

В Окружном кардиоцентре Сургута хирурги провели уникальную операцию, потребовавшую от команды предельной концентрации и навыков. Пациентом стала девочка, у которой аортальный клапан оказался разрушен до состояния, характерного для пожилого человека.

Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

В ходе процедуры медики столкнулись с непредвиденной сложностью: ткани сердца были настолько сильно кальцинированы, что при попытке наложения швов хирургическая игла попросту сломалась.

Патологию удалось обнаружить благодаря бдительности педиатра в обычной поликлинике. Врач услышал шумы в сердце у ребенка и направил пациентку на экспертное обследование. После проведения УЗИ сердца специалисты кардиоцентра подтвердили наличие критического поражения клапана, требовавшего немедленного вмешательства.

Как отметила в своем канале главврач Ирина Урванцева, аорта юной пациентки по своим физическим характеристикам практически полностью имитировала состояние сосудов человека в преклонном возрасте.

Диагностика и критическое состояние

Несмотря на тяжесть поражения, ребенок до последнего момента не предъявлял серьезных жалоб. Это типичная ловушка хронических процессов, когда организм компенсирует дефекты до критического предела. Аортальный клапан — это "ворота" организма, и его грубая кальцификация блокирует нормальный кровоток, перегружая сердечную мышцу. Без современной диагностики и оперативного лечения прогноз для таких детей был бы крайне неблагоприятным.

"Подобные случаи лишний раз подтверждают важность регулярных профилактических осмотров. Даже если ребенок субъективно чувствует себя хорошо, аускультация сердца педиатром остается золотым стандартом для выявления ранних признаков патологий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Техника Росса-Конно: новый стандарт

Для спасения жизни девочки хирурги использовали методику Росса-Конно. Это сложнейшее вмешательство впервые было применено в Югре. Суть метода заключается в перемещении собственного клапана легочной артерии пациента на место поврежденного аортального клапана. Это физиологически обоснованное решение, так как живой "родной" клапан способен адаптироваться к росту организма ребенка.

Освободившуюся позицию в системе легочной артерии закрывают гомографтом — специализированным биологическим протезом. Такая комбинация позволяет избежать установки металлических или пластиковых искусственных клапанов, которые требуют длительного приема антикоагулянтов для предотвращения тромбозов. Это высокотехнологичное решение, требующее высочайшей точности, особенно когда структурная целостность тканей тканей находится под угрозой.

"Использование гомографтов в детской кардиохирургии — это проверенный путь к долгосрочной реабилитации. Отказ от пожизненной антикоагулянтной терапии кардинально меняет качество жизни маленького пациента в долгосрочной перспективе", — заявил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Перспективы и качество жизни

Главный детский кардиохирург региона Петр Лазарьков подчеркнул, что операция прошла успешно. Ребенок уже выписан и чувствует себя хорошо. Отсутствие необходимости в пожизненном приеме разжижающих кровь препаратов открывает перед девочкой широкие возможности: от занятий спортом до планирования беременности в будущем — ограничений для этого после восстановления практически не останется.

Характеристика Особенности вмешательства
Метод Операция Росса-Конно
Трансплантат Собственный клапан пациента + гомографт
Антикоагулянты Не требуются

Уникальность таких операций требует наличия не только талантливых хирургов, но и всей инфраструктуры поддержки — от глубокой диагностики до обеспечения технического оснащения медицинского центра. Успех сургутских врачей стал важным достижением, подтверждающим потенциал региональной медицины в спасении самых сложных жизней.

"Критическое кальцинирование в детском возрасте — это грозный маркер. Выбор в пользу сохранения собственных биологических структур сердца является наиболее оправданным подходом с точки зрения долгосрочных прогнозов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Ответы на популярные вопросы о поражениях клапанов сердца

Почему возникает кальцинирование клапанов у детей?

В детском возрасте это состояние часто связано с врожденными аномалиями развития клапанного аппарата, ревматическими процессами или метаболическими нарушениями, которые приводят к отложению кальция в мягких тканях.

В чем сложность операции Росса-Конно?

Хирург фактически выполняет две сложные манипуляции за одну операцию: пересадку собственного легочного клапана в аортальную позицию и имплантацию донорского гомографта, требующие филигранной точности швов.

Нужна ли повторная операция в будущем?

По мере роста ребенка гомографты могут изнашиваться, поэтому в будущем не исключена необходимость замены протеза, однако этот вопрос решается индивидуально после тщательного наблюдения.

Насколько безопасна беременность после такой операции?

Методика Росса-Конно позволяет пациенткам отказаться от препаратов, разжижающих кровь. Отсутствие этих лекарств делает беременность и роды значительно более безопасными по сравнению с использованием искусственных механических клапанов.

Экспертная проверка: врач-педиатр Елена Сафонова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-онколог Владимир Капустин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
