Миллиард на колёсах: старые чешские трамваи Екатеринбурга наконец-то уступят место новым составам

Екатеринбург готовится к масштабной "перепрошивке" транспортного каркаса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил выделение миллиарда рублей из региональной казны на нужды уральской столицы. Эти вливания станут топливом для обновления трамвайного парка и реанимации планов по расширению подземки.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дом Севастьянов

Промышленное сердце Урала давно испытывает избыточное давление в транспортных узлах. Городской бюджет в одиночку не справлялся с критическим износом подвижного состава, превращая поездки в лотерею. Теперь за дело берется область, используя нацпроект "Инфраструктура для жизни" как ювелирный инструмент для точечной настройки городской среды.

Трамвайный ренессанс: лизинг и 50 новых вагонов

Львиная доля выделенных средств — 850 миллионов рублей — пойдет на закупку 50 трехсекционных трамваев. Свердловские власти выбрали схему лизинга, где областной бюджет закрывает половину стоимости. Это позволит избежать работы на пустом баке и быстро обновить парк, не дожидаясь накопления полной суммы.

Поставка ожидается до конца 2026 года. Новые машины заменят старые "чешские" вагоны, которые уже давно стали символом усталости металла на екатеринбургских рельсах. Город получит не просто транспорт, а современные инженерные узлы на колесах, способные переварить пассажиропоток растущих микрорайонов.

"Обновление пассажирского транспорта зависит от качественной работы муниципальной команды и стоит немалых средств. За счет только городского бюджета эту задачу не решить", — объяснил в беседе с Pravda. Ru системный аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Второе дыхание метрополитена: 150 миллионов на проект

Вопрос развития метро в Екатеринбурге годами напоминал железнодорожную стрелку, заклинившую в одном положении. 150 миллионов рублей направят на технико-экономическое обоснование проектирования. Это первый реальный шаг к тому, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и определить вектор строительства новых станций.

Проект позволит сформировать схему маршрутной сети, которая не будет похожа на сбитый прицел. Инженеры проанализируют, куда именно должен идти тоннель: в сторону "Академического" или на "ВИЗ". Без этого фундамента любые разговоры о стройке оставались лишь воздушными замками на бумаге.

Власти осознают, что метро — ключ к победе над заторами на трассах. Современный мегаполис не может существовать без глубокого подземного каркаса. Выделенные средства станут своего рода предохранителем, защищающим проект от забвения и деградации концепции.

Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что миллиард на трамваи — это лишь часть пазла. Транспортная система обновляется комплексно. В текущем году на улицы выйдут 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, способные объезжать места коротких замыканий в сети и ремонтные зоны.

Тип транспорта Количество / Статус Трехсекционные трамваи 50 единиц (до конца 2026 г.) Троллейбусы с автономным ходом 55 единиц (2024-2025 гг.) Автобусы особо большого класса 15 единиц

Парк пополнят и 15 автобусов особо большого класса — так называемых "гармошек". Они необходимы для обслуживания магистральных маршрутов, где обычные автобусы уже не справляются. Это позволит разгрузить старую коммуналку городских дорог, где в часы пик пассажиры стоят плечом к плечу.

"Модернизация транспортной инфраструктуры напрямую влияет на себестоимость коммунальных и логистических процессов в городе", — отметил эксперт Евгений Блех.

Цифровая начинка: от "Уралочки" до контроля водителя

Новые трамваи не будут просто коробками из металла. Их оснастят системами, требующими точности мастера маникюра при установке. Внутри — безналичная оплата, поддерживающая социальную карту "Уралочка", и тотальное видеонаблюдение. Безопасность перестает быть формальностью и становится встроенной функцией.

Особое внимание уделят системе контроля состояния водителя. Это своего рода антивирусная нагрузка, предотвращающая аварии из-за усталости персонала. Также оборудование обеспечит комфортный доступ для инвалидов, устраняя аллергическую реакцию общества на недоступность городской среды.

Индустриальная мощь Урала здесь встречается с цифровым комфортом. Екатеринбург пытается доказать, что он не "Грязьбург", а современный центр, где транспорт работает как часовой механизм. Вложения в инфраструктуру — это не траты, а инвестиции в избавление города от фантомных болей советского застоя.

"Комфортная городская среда начинается с того, как человек добирается до работы. Без обновления парка все проекты благоустройства рискуют остаться у разбитого корыта", — объяснила Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии транспорта Екатеринбурга

Когда в Екатеринбурге появятся новые трамваи?

Поставка 50 трехсекционных вагонов запланирована до конца 2026 года. Финансирование из областного бюджета уже утверждено.

Будет ли строиться вторая ветка метро?

На данный момент выделено 150 миллионов рублей на проектирование. Это позволит подготовить документацию, необходимую для начала реального строительства в будущем.

Как изменится оплата проезда?

Новый транспорт полностью перейдет на безналичный расчет с поддержкой всех типов карт, включая региональную карту "Уралочка".

Читайте также