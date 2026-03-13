Забытые адреса стирают: вологодские дома готовят к превращению в кварталы

В Вологде с начала года снесли шесть аварийных домов. Новые собственники, получившие их в собственность по решению городской думы, разобрали ветхие строения на улицах Мохова, Ударников, Рабочей, Образцова и в Февральском переулке. Это шаг вперед в борьбе с аварийным жильем, которое годами создавало риски для жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dasgrom, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вологда, Россия

Список проблемных объектов скоро пополнят дома в селе Молочное — на улице Шмидта, 12, и улице Ленина, 5. Их общий владелец взялся за снос в ближайший месяц. В городе остается 283 таких здания, признанных непригодными по экспертизам.

Освобожденные участки идут под новую застройку, выгодную для городской казны. Планы на 2026 год предусматривают ликвидацию или ремонт 191 дома — от построек 2009 года до домов начала прошлого века.

Снос шести аварийных домов в центре Вологды

С начала года в областном центре разобрали шесть зданий, давно признанных аварийными. Новые владельцы взяли на себя ответственность за их ликвидацию. Это улицы Мохова, Ударников, Рабочей, Образцова и Февральский переулок — места, где ветхость конструкций угрожала безопасности.

Решение городской думы о приватизации позволило передать объекты в частные руки. Собственники оперативно взялись за дело, избавив город от рисков обрушения.

Такой подход показывает, как частная инициатива ускоряет решение коммунальных задач.

"Приватизация аварийного жилья — эффективный механизм, когда государство передает риски частникам, а город получает чистые площадки", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех

Роль приватизации в решении проблемы

Все снесенные дома ранее приватизировали по решениям Вологодской думы. Это позволило новым собственникам оперативно действовать, без бюрократических проволочек муниципалитетов.

Приватизация превращает пассивные активы в рыночные, где владелец заинтересован в быстрой очистке участка. В Вологодской области такой метод набирает обороты.

Жилищное управление подтверждает: подход работает, и город выигрывает от освобожденных территорий.

Снесенные дома Адреса Мохова Ударников, Рабочей Образцова Февральский переулок

Проблемы в селе Молочное

Жители села Молочное жалуются на расселенные дома на Шмидта, 12, и Ленина, 5. Поджоги и угроза обрушения создают напряжение. Общий собственник дал слово снести их за 30 дней.

Такие случаи типичны для сельских территорий, где аварийный фонд усугубляет демографические проблемы.

Местные власти контролируют сроки, чтобы избежать эскалации рисков.

Масштабы аварийного фонда в городе

В Вологде насчитывают 283 аварийных дома по итогам экспертиз. Среди них — постройки 2009 года и начала XX века. Износ касается как конструкций, так и коммуникаций.

Проблема накопилась годами, но снос ускоряется благодаря частным инвестициям и государственной поддержке.

"Аварийный фонд — это не только физический износ, но и нагрузка на бюджет региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Дмитриевич Волков

Эксперты оценивают ситуацию как управляемую при текущих темпах.

Планы на 2026 год

В 2026-м под снос или реконструкцию попадут 191 дом. Планы жилищного управления учитывают приоритеты: сначала наиболее опасные объекты.

Региональные программы, включая нацпроекты, помогут профинансировать работы.

Это снизит общий фонд и улучшит городскую среду.

Что строят на освободившихся местах

Площади после сноса уходят под коммерческую и жилую застройку. Город получает налоги и инфраструктуру взамен.

Новые проекты повышают привлекательность районов, решая вопросы социальной помощи.

"Освобожденные участки — шанс для комфортной среды в городе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова

Ответы на популярные вопросы о сносе аварийных домов в Вологде

Почему приватизируют аварийные дома?

Это ускоряет снос: частные собственники заинтересованы в очистке участка для новой застройки, в отличие от муниципалитетов с бюджетными ограничениями.

Сколько домов еще подождет снос?

Из 283 аварийных в 2026-м разберут или отремонтируют 191. Остальные — по планам последующих лет.

Что будет на месте снесенных домов?

Жилая и коммерческая застройка, приносящая доход городу и улучшающая инфраструктуру.

Читайте также