Перемены в Вологодской области будут заметны даже из окна: 83 двора готовят к новой жизни

В Вологодской области обновят 83 дворовые территории. Основной акцент на Вологде и Череповце, где работы коснутся десятков адресов. Сумма вложений — свыше 476 миллионов рублей из областного и местных бюджетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Zhivotovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вологда, Заречье

Сметы включают ремонт проездов, замену бордюров, установку скамеек и урн. Проект реализуют в рамках региональной инициативы по благоустройству. Старт — с теплой погоды, финиш — к осени.

Правительство области уже ищет подрядчиков. Конкурсы завершат к 1 апреля, контракты подпишут оперативно. Жители ждут перемен, которые сделают дворы удобнее для всех.

Масштаб обновления дворов

В общей сложности приведут в порядок 83 дворовые территории. Это серьезный шаг для региона, где комфорт жителей напрямую влияет на качество жизни. Большинство работ сосредоточат в крупных городах, но затронут и окружные районы.

Проект охватит жилые зоны с высокой плотностью населения. Обновление дворов — часть долгосрочной стратегии по созданию удобной среды. Такие инициативы уже доказали эффективность в других региональных программах.

"Благоустройство дворов напрямую повышает привлекательность жилых зон и снижает социальную напряженность", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Финансовые вложения

Общий бюджет превысит 476 миллионов рублей. Деньги поступят из областного и муниципальных источников. Это позволит охватить максимум адресов без ущерба качеству.

Финансирование растет год от года, несмотря на бюджетные вызовы в других сферах. Региональные власти балансируют расходы, чтобы поддерживать социальную инфраструктуру.

Город/район Количество дворов Вологда 27 Череповец 19 Округа 37

Что именно изменится

В программу войдут обустройство проездов, замена бордюров, установка скамеек и урн. Добавят освещение и детские площадки, где это нужно. Дворы станут функциональнее и эстетичнее.

Такие перемены повышают мобильность жителей и безопасность. Аналогичные проекты в регионе уже принесли пользу.

Ключевые города-лидеры

Вологда лидирует с 27 дворами, Череповец следует с 19-ю. Эти центры получат приоритет из-за плотности населения и износа инфраструктуры.

"Муниципалитеты активно участвуют в финансировании, что ускоряет реализацию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Округа дополнят картину, охватив сельские и малые поселения.

Подрядчики и конкурсы

Сейчас идут торги, контракты закроют до апреля. Выбор подрядчиков — ключ к успеху: проверенные фирмы с опытом в регионе.

Прозрачность процедур минимизирует риски. Это стандарт для всех бюджетных проектов.

Сроки и ожидания жителей

Работы стартуют весной, завершат осенью. Жители надеются на минимум помех и максимум пользы. Проект улучшит повседневность тысяч семей.

"Своевременное благоустройство укрепляет доверие к властям и стимулирует местную экономику", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Успех зависит от погоды и координации.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве дворов Вологодчины

Сколько дворов обновят в Вологде?

Ровно 27 территорий в областном центре. Это один из самых масштабных блоков работ.

Откуда деньги на проект?

476 миллионов из областного и муниципальных бюджетов. Финансирование сбалансировано.

Когда начнут и закончат?

Старт с теплой погоды весной, финиш к осени. Конкурсы подрядчиков — до апреля.

Что входит в работы?

Проезды, бордюры, скамейки, урны, освещение.

