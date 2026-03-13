Перемены в Вологодской области будут заметны даже из окна: 83 двора готовят к новой жизни

В Вологодской области обновят 83 дворовые территории. Основной акцент на Вологде и Череповце, где работы коснутся десятков адресов. Сумма вложений — свыше 476 миллионов рублей из областного и местных бюджетов.
Сметы включают ремонт проездов, замену бордюров, установку скамеек и урн. Проект реализуют в рамках региональной инициативы по благоустройству. Старт — с теплой погоды, финиш — к осени.
Правительство области уже ищет подрядчиков. Конкурсы завершат к 1 апреля, контракты подпишут оперативно. Жители ждут перемен, которые сделают дворы удобнее для всех.
В общей сложности приведут в порядок 83 дворовые территории. Это серьезный шаг для региона, где комфорт жителей напрямую влияет на качество жизни. Большинство работ сосредоточат в крупных городах, но затронут и окружные районы.
Проект охватит жилые зоны с высокой плотностью населения. Обновление дворов — часть долгосрочной стратегии по созданию удобной среды. Такие инициативы уже доказали эффективность в других региональных программах.
"Благоустройство дворов напрямую повышает привлекательность жилых зон и снижает социальную напряженность", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Общий бюджет превысит 476 миллионов рублей. Деньги поступят из областного и муниципальных источников. Это позволит охватить максимум адресов без ущерба качеству.
Финансирование растет год от года, несмотря на бюджетные вызовы в других сферах. Региональные власти балансируют расходы, чтобы поддерживать социальную инфраструктуру.
|Город/район
|Количество дворов
|Вологда
|27
|Череповец
|19
|Округа
|37
В программу войдут обустройство проездов, замена бордюров, установка скамеек и урн. Добавят освещение и детские площадки, где это нужно. Дворы станут функциональнее и эстетичнее.
Такие перемены повышают мобильность жителей и безопасность. Аналогичные проекты в регионе уже принесли пользу.
Вологда лидирует с 27 дворами, Череповец следует с 19-ю. Эти центры получат приоритет из-за плотности населения и износа инфраструктуры.
"Муниципалитеты активно участвуют в финансировании, что ускоряет реализацию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Округа дополнят картину, охватив сельские и малые поселения.
Сейчас идут торги, контракты закроют до апреля. Выбор подрядчиков — ключ к успеху: проверенные фирмы с опытом в регионе.
Прозрачность процедур минимизирует риски. Это стандарт для всех бюджетных проектов.
Работы стартуют весной, завершат осенью. Жители надеются на минимум помех и максимум пользы. Проект улучшит повседневность тысяч семей.
"Своевременное благоустройство укрепляет доверие к властям и стимулирует местную экономику", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Успех зависит от погоды и координации.
Ровно 27 территорий в областном центре. Это один из самых масштабных блоков работ.
476 миллионов из областного и муниципальных бюджетов. Финансирование сбалансировано.
Старт с теплой погоды весной, финиш к осени. Конкурсы подрядчиков — до апреля.
Проезды, бордюры, скамейки, урны, освещение.
