Комфорт без ржавчины: в Зашекснинском районе решили вопрос с надежностью подачи воды

Строительные бригады уже взялись за дело в Зашекснинском районе Череповца. Капитальный ремонт водопроводных сетей стартовал на четырех участках общей протяженностью около километра. Работы охватят пять улиц, а сдать объект планируют в октябре.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ коммунальщики

Финансирование в размере 19 миллионов рублей поступило из федеральных, областных и городских бюджетов. Проект реализуется в рамках федеральной инициативы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом.

Череповец активно обновляет инфраструктуру: в прошлом году отремонтировали 339 объектов за 14 миллиардов рублей из областного бюджета, в этом году в планах 439 объектов. Уже сданы три, начаты работы на 46, включая магистральные теплосети и водоснабжение в Индустриальном районе.

Старт работ в Зашекснинском районе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично объявил о начале капитального ремонта водопроводных сетей. Бригады уже на местах: предстоит обновить четыре участка протяженностью километр на пяти улицах Зашекснинского района. Срок сдачи — октябрь этого года.

Жители района заметят изменения уже в ближайшие месяцы: стабильное давление воды и меньше аварий.

"Такие ремонты напрямую влияют на качество жизни: без стабильного водоснабжения ни о каком комфорте речи нет. Финансирование из трех уровней бюджетов — правильный подход для регионов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Откуда деньги на ремонт

Проект профинансирован на 19 миллионов рублей. Средства собраны из федеральных, областных и муниципальных источников — модель, которая доказала эффективность в подобных инициативах. Это позволяет оперативно решать локальные проблемы без перекладывания нагрузки на тарифы.

В прошлом году область выделила 14 миллиардов на 339 объектов в Череповце. В этом году план амбициознее: 439 объектов, включая теплосети и подстанции.

Источник финансирования Сумма (млн руб.) Федеральный бюджет Часть от 19 Областной бюджет Часть от 19 Городской бюджет Часть от 19

Федеральный проект в действии

Ремонт проходит по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Это часть широкой стратегии по обновлению ЖКХ в регионах.

Водоканал уже строит магистральные сети по инвестпрограмме: на четырех участках работы в разгаре. Параллельно идет капремонт в Индустриальном районе и обслуживание подстанций по программам Россетей.

Масштаб обновления в Череповце

Город не ограничивается водопроводом. Три объекта уже сданы, на 46 начаты работы. Продолжается строительство магистральной теплосети, капремонт инженерных систем в семи домах. Фонд капремонта активно работает с лифтами старше 25 лет.

Такая динамика меняет облик промышленного центра: от коммуналки до транспорта. Череповец вошел в топ по комфорту общественных перевозок.

"Обновление сетей — основа для всех остальных проектов. Без надежной инфраструктуры ни мосты, ни поликлиники не запустятся в полную силу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Крупные стройки на подходе

Среди приоритетов — ремонт Октябрьского моста, строительство поликлиники и благоустройство центра "Гритинская горка". Эти проекты повысят безопасность и доступность.

Параллельно решают риски паводка: пять территорий под угрозой. Город готовится комплексно.

Что это значит для жителей

Стабильное водоснабжение напрямую влияет на быт: меньше перебоев, выше надежность. Рынок жилья реагирует — вторичка в Череповце растет быстрее, чем во Вологде, из-за инфраструктурного рывка. Цены на квадратный метр аномально динамичны.

Обновления ЖКХ, включая замену лифтов, повышают привлекательность районов вроде Зашекснинского.

"Инфраструктурные улучшения толкают рынок вверх: жилье в районах с новыми сетями дорожает быстрее. Жители получают не только воду, но и инвестиции в будущее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Подготовка к 250-летию города

В 2027 году Череповец отметит 250 лет. Текущие ремонты — часть большого плана по обновлению. От водопровода до мостов и поликлиник: город готовится стать комфортным для новых поколений.

Промышленный гигант меняет имидж, фокусируясь на качестве жизни. Это не разовые акции, а системный подход.

Ответы на популярные вопросы о ремонте водопровода в Череповце

Когда сдадут ремонт в Зашекснинском районе?

Планируемый срок — октябрь этого года. Работы уже идут, задержек не ожидается.

Откуда финансирование?

19 миллионов рублей из федеральных, областных и городских бюджетов по нацпроекту.

Будут ли перебои с водой?

Минимизируют, но временные ограничения возможны. Информируют жителей заранее.

Что еще ремонтируют в городе?

Теплосети, подстанции, лифты, мосты — всего 439 объектов в этом году.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех , специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков