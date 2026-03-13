Комфорт без ржавчины: в Зашекснинском районе решили вопрос с надежностью подачи воды

Строительные бригады уже взялись за дело в Зашекснинском районе Череповца. Капитальный ремонт водопроводных сетей стартовал на четырех участках общей протяженностью около километра. Работы охватят пять улиц, а сдать объект планируют в октябре.
Финансирование в размере 19 миллионов рублей поступило из федеральных, областных и городских бюджетов. Проект реализуется в рамках федеральной инициативы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом.
Череповец активно обновляет инфраструктуру: в прошлом году отремонтировали 339 объектов за 14 миллиардов рублей из областного бюджета, в этом году в планах 439 объектов. Уже сданы три, начаты работы на 46, включая магистральные теплосети и водоснабжение в Индустриальном районе.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично объявил о начале капитального ремонта водопроводных сетей. Бригады уже на местах: предстоит обновить четыре участка протяженностью километр на пяти улицах Зашекснинского района. Срок сдачи — октябрь этого года.
Жители района заметят изменения уже в ближайшие месяцы: стабильное давление воды и меньше аварий.
"Такие ремонты напрямую влияют на качество жизни: без стабильного водоснабжения ни о каком комфорте речи нет. Финансирование из трех уровней бюджетов — правильный подход для регионов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Проект профинансирован на 19 миллионов рублей. Средства собраны из федеральных, областных и муниципальных источников — модель, которая доказала эффективность в подобных инициативах. Это позволяет оперативно решать локальные проблемы без перекладывания нагрузки на тарифы.
В прошлом году область выделила 14 миллиардов на 339 объектов в Череповце. В этом году план амбициознее: 439 объектов, включая теплосети и подстанции.
|Источник финансирования
|Сумма (млн руб.)
|Федеральный бюджет
|Часть от 19
|Областной бюджет
|Часть от 19
|Городской бюджет
|Часть от 19
Ремонт проходит по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Это часть широкой стратегии по обновлению ЖКХ в регионах.
Водоканал уже строит магистральные сети по инвестпрограмме: на четырех участках работы в разгаре. Параллельно идет капремонт в Индустриальном районе и обслуживание подстанций по программам Россетей.
Город не ограничивается водопроводом. Три объекта уже сданы, на 46 начаты работы. Продолжается строительство магистральной теплосети, капремонт инженерных систем в семи домах. Фонд капремонта активно работает с лифтами старше 25 лет.
Такая динамика меняет облик промышленного центра: от коммуналки до транспорта. Череповец вошел в топ по комфорту общественных перевозок.
"Обновление сетей — основа для всех остальных проектов. Без надежной инфраструктуры ни мосты, ни поликлиники не запустятся в полную силу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Среди приоритетов — ремонт Октябрьского моста, строительство поликлиники и благоустройство центра "Гритинская горка". Эти проекты повысят безопасность и доступность.
Параллельно решают риски паводка: пять территорий под угрозой. Город готовится комплексно.
Стабильное водоснабжение напрямую влияет на быт: меньше перебоев, выше надежность. Рынок жилья реагирует — вторичка в Череповце растет быстрее, чем во Вологде, из-за инфраструктурного рывка. Цены на квадратный метр аномально динамичны.
Обновления ЖКХ, включая замену лифтов, повышают привлекательность районов вроде Зашекснинского.
"Инфраструктурные улучшения толкают рынок вверх: жилье в районах с новыми сетями дорожает быстрее. Жители получают не только воду, но и инвестиции в будущее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
В 2027 году Череповец отметит 250 лет. Текущие ремонты — часть большого плана по обновлению. От водопровода до мостов и поликлиник: город готовится стать комфортным для новых поколений.
Промышленный гигант меняет имидж, фокусируясь на качестве жизни. Это не разовые акции, а системный подход.
Планируемый срок — октябрь этого года. Работы уже идут, задержек не ожидается.
19 миллионов рублей из федеральных, областных и городских бюджетов по нацпроекту.
Минимизируют, но временные ограничения возможны. Информируют жителей заранее.
Теплосети, подстанции, лифты, мосты — всего 439 объектов в этом году.
