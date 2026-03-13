Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивостокский аэропорт, наш главный "прыжок" в Азию, наткнулся на рифы антимонопольного законодательства. ФАС России присмотрелась к чекам, которые воздушная гавань выставляет заправщикам самолетов, и пришла в ярость. Цены оказались задраны выше сопок, а логика расчетов больше напоминала штормовое предупреждение, чем прозрачный бизнес.

Владивосток Авиа Ту-204 аэропорт Кневичи VVO
Фото: commons.wikimedia.org by kurephoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Владивосток Авиа Ту-204 аэропорт Кневичи VVO

Ситуация развернулась классически для наших краев: одна рука дает скидки авиакомпаниям (причем на услуги, где тарифы жестко забиты государством), а другая — лезет в карман операторам топливозаправочных комплексов. Весь этот банкет, по версии ФАС, оплачивался за счет сторонних компаний, на которых перекладывали косвенные расходы и убытки от щедрости аэропорта. Настоящий системный сбой в механизме ценообразования.

Попытка аэропорта "уйти в туман" через Арбитражный суд Москвы не удалась. Фемида подтвердила: правила едины для всех, даже если ты ворота в Тихий океан. Теперь ценники придется переписывать, чтобы не получить короткое замыкание в отношениях с регулятором. Это не просто бюрократическая возня, а принудительная ювелирная работа над прозрачностью портовых сборов.

Высокая стоимость на сопках: в чем суть претензий ФАС

Федеральная антимонопольная служба обнаружила в работе Международного аэропорта Владивосток критический износ честности в расчетах. Услуги для топливозаправочных комплексов (ТЗК) стоили неоправданно дорого. Это напрямую влияет на стоимость керосина, а значит — и на наши с вами билеты в Москву или Токио.

Завышение цен на монопольном рынке — это всегда удар под дых конкуренции. Когда у заправщика нет выбора, аэропорт может диктовать любые условия, используя свое положение как таран. Ведомство потребовало немедленно прекратить практику "накруток", которая превращала заправку бортов в золотую жилу для инфраструктуры.

"Установление монопольно высоких цен — это классическая ловушка для зависимых операторов. В условиях Дальнего Востока, где логистика и так на пределе, такие действия аэропорта создают неоправданную нагрузку на всю цепочку авиаперевозок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Скидки за чужой счет: как работал "карнавал" тарифов

Вторая претензия ФАС звучит еще интереснее. Аэропорт проявлял удивительную щедрость, раздавая дисконты авиакомпаниям. Казалось бы, живи и радуйся, но дьявол в деталях. Скидки предоставлялись на услуги, которые регулируются государством, что категорически запрещено законом и не одобряется Минтрансом.

Это была не просто благотворительность, а попытка скрыть грязное белье в отчетности. Убытки, возникающие от таких скидок, аэропорт технично перекладывал на плечи других операторов. Чистая математика с подвохом: одни летают дешевле за счет того, что другие платят больше за аренду и доступ к инфраструктуре.

Тип нарушения Последствия для рынка
Завышение цен для ТЗК Рост конечной стоимости топлива и билетов
Незаконные скидки авиакомпаниям Нарушение госрегулирования и перекос конкуренции
Перекладывание издержек Удушение малого и среднего бизнеса в аэропорту

Арбитражный суд поставил точку: пруль правосудия не свернуть

Руководство аэропорта пыталось оспорить решение ФАС в Москве. Однако Арбитражный суд столицы встал на сторону антимонопольщиков. Судьи не нашли оправданий для столь вольного обращения с тарифами и подтвердили: нарушения нужно устранять, причем быстро.

Для аэропорта это означает необходимость полностью пересмотреть внутреннюю бухгалтерию. Работа "на инерции", когда можно было латать дыры в бюджете за счет партнеров, закончилась. Железнодорожная стрелка интересов переведена в сторону жесткого соблюдения федеральных стандартов.

"Судебное решение — это сигнал всем крупным инфраструктурным объектам. Манипуляции с тарифами больше не пройдут незамеченными, даже если вы находитесь за девять тысяч километров от Москвы", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Как решение отразится на Приморье и авиаперелетах

Пока Москву и Питер соединяют новые магистрали, у нас каждый лишний рубль в авиатарифе — это вопрос связи с "большой землей". Снижение цен на услуги ТЗК должно, в теории, охладить аппетиты перевозчиков. Это особенно важно сейчас, когда сопки Приморья оживают и регион ждет наплыва туристов.

Конечно, моментального обвала цен на билеты ждать не стоит. Но системная работа по очистке тарифов от "лишнего жира" — это залог того, что аэропорт останется современным хабом, а не превратится в памятник жадности. Нам нужны чистые крылья и честные цены, чтобы развивать арктическую логистику и связи с соседями.

"Прозрачность тарифов ЖКХ и инфраструктурных объектов в Магадане или Владивостоке — это база социальной стабильности. Когда люди видят, за что они платят, уровень тревожности падает", — подчеркнула психолог Дарья Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о тарифах в аэропорту

Подешевеют ли билеты из Владивостока после решения суда?

Прямой зависимости нет, но снижение затрат на топливозаправку создает условия для сдерживания цен авиакомпаниями. Регулятор будет следить, чтобы экономия не осела в карманах перевозчиков.

Что будет, если аэропорт проигнорирует требования ФАС?

За неисполнение предписания ведомства и решения суда следуют крупные штрафы и возможные санкции вплоть до дисквалификации руководства.

Кто теперь будет контролировать цены на заправку самолетов?

ФАС продолжит мониторинг тарифов на регулярной основе, чтобы исключить повторное "расхождение ножниц цен" между себестоимостью и прибылью.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, психолог Дарья Кравцова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
