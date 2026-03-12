Асфальтовая броня дала трещину: мэрия Саратова подала иски к подрядчику за дефекты на городских магистралях

Дорожное полотно Саратова, которое должно было стать витриной технологического рывка, начало расслаиваться, обнажая критический износ управленческих цепочек. Комитет дорожного хозяйства мэрии под руководством Андрея Бондарева инициировал судебную атаку на АО "Трасса", пытаясь взыскать более 6 миллионов рублей за огрехи прошлых лет. Ситуация напоминает ювелирное удаление кутикулы на пульте управления энергоблоком: чиновники пытаются точечно исправить дефекты на объектах, цена которых исчислялась сотнями миллионов.

Под прицелом арбитража оказались контракты 2020-2023 годов, когда компания осваивала бюджеты на прокладку путей к стратегическим и социальным точкам города. От улицы Блинова до лагеря "Лесная Республика" — география претензий охватывает ключевые узлы муниципальной логистики. Однако спустя годы выяснилось, что асфальтовая броня дала трещину, а застройщик, по версии властей, предпочел игнорировать гарантийные обязательства, оставив город у разбитого корыта.

Миллионные претензии: детали судебных дел

Мэрия Саратова зашла в юридический клинч с подрядчиком сразу по четырем направлениям. Общая сумма требований в 6,3 миллиона рублей распределена по искам неравномерно, отражая масштаб недоделок на конкретных участках. В одном случае чиновники требуют скромные 680 тысяч, в другом — аппетиты возрастают до 2,3 миллиона рублей за один объект.

Особое внимание приковано к контракту от февраля 2023 года ценой в 159 миллионов рублей. Здесь администрация требует не только "залатать дыры" в рамках гарантии, но и выплатить внушительный штраф. Судебное заседание, намеченное на конец марта, должно стать индикатором того, насколько жестко Раис и муниципальные службы готовы спрашивать за качество региональной инфраструктуры.

"Ситуация с АО "Трасса" высвечивает системную проблему межбюджетных трансфертов и контроля за их исполнением. Когда муниципальный заказчик просыпается спустя три года после завершения работ, это свидетельствует о дефектах в механизме оперативного мониторинга", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Гарантийный срок как точка невозврата

Суть конфликта упирается в железнодорожную стрелку ответственности: кто должен платить за ямы, появившиеся после первой же серьезной оттепели? Список объектов впечатляет разнообразием — от жилых массивов на Орджоникидзе до отдаленных участков на Шелковичной. Власти настаивают на некачественном исполнении, подрядчик же, судя по всему, выбрал тактику молчания.

Объект / Улица Суть претензии Ул. Романтиков — ул. Блинова Дефекты покрытия, отказ от ремонта ДОЛ "Лесная Республика" Нарушение технологий укладки Ул. Шелковичная Несоответствие нормам эксплуатации

Отказ от производства гарантийного ремонта — это всегда короткое замыкание в отношениях бизнеса и города. Если компания не выходит на объект для устранения брака, мэрия вынуждена тратить дополнительные ресурсы, которые в условиях дефицита бюджета на вес золота. В данном случае судебный иск выступает последним аргументом в попытке привести подрядчика в чувство.

Пустой бак подрядчика: счета и налоги

Анализ состояния АО "Трасса" заставляет усомниться в возможности реального взыскания средств. С марта текущего года операции по счетам компании заморожены налоговой службой. Отрицательное сальдо организации превысило 9 миллионов рублей, что создает ситуацию "пустого бака" — движение по инерции есть, но ресурсов для маневра не осталось.

Для города это плохой сигнал. Даже если суд встанет на сторону комитета дорожного хозяйства, получить живые деньги с предприятия, которое находится под прессом ФНС, будет крайне сложно. В такой ситуации мэрия рискует столкнуться с "немогучкой" ответчика, когда юридическая победа не конвертируется в отремонтированные дороги.

"Износ сетей и дорожного полотна в регионах часто сопровождается финансовой нестабильностью подрядчиков. Мы видим классический пример, когда претензии по качеству накладываются на налоговый кризис предприятия", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Отсутствие в "черных списках": недосмотр или стратегия?

Парадокс ситуации в том, что при массовых претензиях АО "Трасса" до сих пор не числится в реестре недобросовестных поставщиков (РНП). Это вызывает вопросы к юридическому департаменту мэрии. Если подрядчик систематически игнорирует гарантийные обязательства, подача заявления в УФАС должна быть автоматическим действием, а не предметом долгих раздумий.

Отсутствие компании в "черном списке" позволяет ей потенциально претендовать на новые лоты, несмотря на шлейф судебных разбирательств. Это создает риски повторного возникновения дефектов на других участках. Возможно, чиновники надеялись на мирное решение вопроса, но сейчас дипломатия уступила место жесткому судебному противостоянию.

"Для качественного благоустройства городов важна превентивная работа с документацией. Опоздание с подачей в РНП — это сбитый прицел в системе муниципального контроля", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дорожных спорах в Саратове

Какова общая сумма исков к АО "Трасса"?

На данный момент комитет дорожного хозяйства Саратова требует взыскать через суд 6 326 000 рублей по четырем различным заявлениям.

Почему работы за 2020 год оспариваются только сейчас?

Претензии касаются неисполнения гарантийных обязательств, срок которых обычно составляет от 3 до 5 лет. Дефекты могли проявиться позже, а отказ подрядчика их устранять привел к искам.

Грозит ли компании статус недобросовестного поставщика?

Несмотря на суды, в реестре РНП компания пока не значится. Однако мэрия может инициировать эту процедуру через УФАС в случае доказанного неисполнения условий контрактов.

