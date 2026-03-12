Бетон рекой хлынул в Поволжье: Саратовская область возглавила ПФО по объёмам строительных работ

Саратовская область совершила мощный рывок в строительном секторе, продемонстрировав динамику, которая вывела регион в безоговорочные лидеры Приволжского федерального округа. По итогам отчетного периода объем выполненных работ увеличился на внушительные 21,6%, достигнув отметки в 258 миллиардов рублей. Этот показатель позволил области не только занять первую строчку в ПФО, но и войти в топ-10 регионов России по темпам роста строительной индустрии.
Масштабы преобразований подтверждаются цифрами: в эксплуатацию введено 1,6 млн квадратных метров недвижимости. Жилищный фонд пополнился более чем 11 тысячами новых квартир, а частный сектор вырос на 6526 домов. Такая активность свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности региона и эффективной реализации государственных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан.
Современное строительство в Саратовской области уходит от концепции "точечной" застройки. Как отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин, сегодня ключевой акцент сделан на комплексное развитие территорий (КРТ). Это означает, что вместе с жилыми домами синхронно возводятся детские сады, школы, поликлиники и дорожные развязки. Такой подход позволяет избежать дефицита социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.
"Современный покупатель выбирает не просто квадратные метры, а образ жизни. Поэтому девелоперы все чаще интегрируют в проекты зоны отдыха и продуманные инженерные системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.
Важно отметить, что рост зафиксирован в большинстве районов области. Увеличение объемов ввода жилья по сравнению с 2024 годом стало системным трендом. Особое внимание уделяется качеству материалов, ведь даже трещины в новостройке могут стать серьезной проблемой, если застройщик нарушает технологию усадки здания.
Региональные власти активно используют механизмы софинансирования для поддержки социально незащищенных слоев населения. В 2025 году удалось обеспечить необходимой инженерной инфраструктурой 658 земельных участков, выделенных многодетным семьям. Это позволяет владельцам быстрее приступить к возведению собственных домов, имея доступ к газу, свету и воде.
Помимо многодетных семей, помощь получают ветераны боевых действий и молодые специалисты. Однако при покупке или получении жилья эксперты рекомендуют тщательно проверять юридическую чистоту документов, так как даже дарственная на квартиру может содержать скрытые риски, способные привести к судебным спорам в будущем.
|Показатель строительства (2025)
|Значение
|Введено жилья (кв. м)
|1,6 млн
|Количество новых квартир
|11 530
|Общий объем работ (руб)
|258 млрд
Одной из самых острых проблем остается состояние старого жилого фонда. В регионе запущен новый этап программы переселения из аварийных домов. Только за последний год условия проживания улучшили 528 семей. Для многих это стало возможностью переехать из ветхих построек в современные здания с работающими лифтами и новыми коммуникациями, где не нужно беспокоиться о том, почему прыгает стиральная машина из-за неровных полов.
"При приемке квартиры в новом доме по программе переселения важно обратить внимание на работу вентиляции и качество отделки, чтобы избежать сырости в будущем", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.
Переселение также стимулирует рынок вторичного жилья. В то время как цены на недвижимость в некоторых мегаполисах начинают "остывать", в Саратовской области наблюдается стабильный спрос на качественные готовые объекты.
Лидерство в ПФО стало результатом грамотного планирования. Регион активно привлекает федеральные средства и инвестиции. Однако потенциальным новоселам стоит учитывать и рост сопутствующих расходов. Например, в следующем году ожидается, что остекление балконов может подорожать на 10-15% из-за изменения логистических цепочек и стоимости материалов.
Тем не менее, на рынке появляются и выгодные предложения. В феврале эксперты зафиксировали, что на трехкомнатные квартиры в некоторых сегментах начали действовать редкие скидки, что делает покупку семейного жилья более доступной. Инвесторы также внимательно следят за динамикой цен: если первичный рынок активно растет, то вторичное жилье в престижных локациях традиционно сохраняет высокую ликвидность.
"При покупке квартиры в строящемся доме необходимо закладывать бюджет не только на стены, но и на грамотную разводку коммуникаций. Часто планирование электрики становится ахиллесовой пятой будущего уюта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.
Для тех, кто уже завершил ремонт, актуальными остаются вопросы эксплуатации. Жителям новых домов важно помнить, что правильный монтаж теплого пола и своевременное обслуживание техники помогут существенно сэкономить на платежах за электроэнергию, которые в ряде регионов демонстрируют аномальный рост.
По итогам 2025 года регион занял 28-е место в общероссийском рейтинге по объемам ввода жилой недвижимости, став при этом абсолютным лидером по темпам роста в ПФО.
В рамках областных программ поддержка оказывается многодетным семьям, молодым специалистам, ветеранам войны и боевых действий, а также участникам программы переселения из аварийного фонда.
Рост на 21,6% обусловлен как увеличением физических объемов строительства, так и индексацией цен на стройматериалы и логистику. При этом акцент на инфраструктуру требует дополнительных вложений в социальные объекты.
