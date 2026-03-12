Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Поволжье » Саратов

Саратовская область совершила мощный рывок в строительном секторе, продемонстрировав динамику, которая вывела регион в безоговорочные лидеры Приволжского федерального округа. По итогам отчетного периода объем выполненных работ увеличился на внушительные 21,6%, достигнув отметки в 258 миллиардов рублей. Этот показатель позволил области не только занять первую строчку в ПФО, но и войти в топ-10 регионов России по темпам роста строительной индустрии.

новостройки
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройки

Масштабы преобразований подтверждаются цифрами: в эксплуатацию введено 1,6 млн квадратных метров недвижимости. Жилищный фонд пополнился более чем 11 тысячами новых квартир, а частный сектор вырос на 6526 домов. Такая активность свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности региона и эффективной реализации государственных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Приоритет на инфраструктуру и комплексную застройку

Современное строительство в Саратовской области уходит от концепции "точечной" застройки. Как отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин, сегодня ключевой акцент сделан на комплексное развитие территорий (КРТ). Это означает, что вместе с жилыми домами синхронно возводятся детские сады, школы, поликлиники и дорожные развязки. Такой подход позволяет избежать дефицита социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.

"Современный покупатель выбирает не просто квадратные метры, а образ жизни. Поэтому девелоперы все чаще интегрируют в проекты зоны отдыха и продуманные инженерные системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Важно отметить, что рост зафиксирован в большинстве районов области. Увеличение объемов ввода жилья по сравнению с 2024 годом стало системным трендом. Особое внимание уделяется качеству материалов, ведь даже трещины в новостройке могут стать серьезной проблемой, если застройщик нарушает технологию усадки здания.

Поддержка многодетных семей и льготных категорий

Региональные власти активно используют механизмы софинансирования для поддержки социально незащищенных слоев населения. В 2025 году удалось обеспечить необходимой инженерной инфраструктурой 658 земельных участков, выделенных многодетным семьям. Это позволяет владельцам быстрее приступить к возведению собственных домов, имея доступ к газу, свету и воде.

Помимо многодетных семей, помощь получают ветераны боевых действий и молодые специалисты. Однако при покупке или получении жилья эксперты рекомендуют тщательно проверять юридическую чистоту документов, так как даже дарственная на квартиру может содержать скрытые риски, способные привести к судебным спорам в будущем.

Показатель строительства (2025) Значение
Введено жилья (кв. м) 1,6 млн
Количество новых квартир 11 530
Общий объем работ (руб) 258 млрд

Новый этап программы переселения из ветхого жилья

Одной из самых острых проблем остается состояние старого жилого фонда. В регионе запущен новый этап программы переселения из аварийных домов. Только за последний год условия проживания улучшили 528 семей. Для многих это стало возможностью переехать из ветхих построек в современные здания с работающими лифтами и новыми коммуникациями, где не нужно беспокоиться о том, почему прыгает стиральная машина из-за неровных полов.

"При приемке квартиры в новом доме по программе переселения важно обратить внимание на работу вентиляции и качество отделки, чтобы избежать сырости в будущем", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Переселение также стимулирует рынок вторичного жилья. В то время как цены на недвижимость в некоторых мегаполисах начинают "остывать", в Саратовской области наблюдается стабильный спрос на качественные готовые объекты.

Экономические драйверы и рыночные тренды

Лидерство в ПФО стало результатом грамотного планирования. Регион активно привлекает федеральные средства и инвестиции. Однако потенциальным новоселам стоит учитывать и рост сопутствующих расходов. Например, в следующем году ожидается, что остекление балконов может подорожать на 10-15% из-за изменения логистических цепочек и стоимости материалов.

Тем не менее, на рынке появляются и выгодные предложения. В феврале эксперты зафиксировали, что на трехкомнатные квартиры в некоторых сегментах начали действовать редкие скидки, что делает покупку семейного жилья более доступной. Инвесторы также внимательно следят за динамикой цен: если первичный рынок активно растет, то вторичное жилье в престижных локациях традиционно сохраняет высокую ликвидность.

"При покупке квартиры в строящемся доме необходимо закладывать бюджет не только на стены, но и на грамотную разводку коммуникаций. Часто планирование электрики становится ахиллесовой пятой будущего уюта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Для тех, кто уже завершил ремонт, актуальными остаются вопросы эксплуатации. Жителям новых домов важно помнить, что правильный монтаж теплого пола и своевременное обслуживание техники помогут существенно сэкономить на платежах за электроэнергию, которые в ряде регионов демонстрируют аномальный рост.

Ответы на популярные вопросы о строительстве в регионе

Какое место занимает Саратовская область по вводу жилья в РФ?

По итогам 2025 года регион занял 28-е место в общероссийском рейтинге по объемам ввода жилой недвижимости, став при этом абсолютным лидером по темпам роста в ПФО.

Кто может рассчитывать на льготы при получении жилья?

В рамках областных программ поддержка оказывается многодетным семьям, молодым специалистам, ветеранам войны и боевых действий, а также участникам программы переселения из аварийного фонда.

Почему растет стоимость строительных работ?

Рост на 21,6% обусловлен как увеличением физических объемов строительства, так и индексацией цен на стройматериалы и логистику. При этом акцент на инфраструктуру требует дополнительных вложений в социальные объекты.

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, риэлтор Кирилл Фёдоров, инженер технадзора Роман Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
