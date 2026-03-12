Квадраты тают как снег: московский ритейл режет убыточные точки ради бюджетной эффективности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Центр » Москва

Столичный ритейл вошел в фазу инженерного пересмотра полезной нагрузки. Крупные игроки больше не гонятся за квадратными метрами ради пафоса. Сегодня каждый лишний метр — это избыточное давление на бюджет. Ржавый скальпель оптимизации безжалостно отсекает убыточные точки, оставляя лишь жизнеспособные узлы в сетевых структурах.

Торговый центр
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торговый центр

Валерия Шураева из IBC Real Estate подтверждает: рынок переходит к точечной настройке. Это уже не ковровая застройка, а работа мастера маникюра с кутикулой торгового пространства. Лишнее — вон. Эффективное — в фокус. При этом международные бренды, резво зашедшие в 2023 году, начинают чувствовать критический износ своих ожиданий и массово освобождают площади.

Оптимизация как способ выживания

Торговые центры Москвы сегодня напоминают старую коммуналку. Здесь все еще много соседей, но правила игры диктует жесткий расчет. Российские бренды теперь контролируют 53% площадей. Они заполнили пустоты, но делают это осторожно. Никто не хочет остаться у разбитого корыта после завершения потребительского бума.

"Наблюдается оптимизация торговых пространств: крупнейшие ритейлеры закрывают неприбыльные магазины, продолжая совершать точечные открытия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт Ирина Зайцева.

Темпы нового строительства падают. В 2026 году ввод новых ТЦ сократился на 21%. Инвесторы боятся перегрузки цепей. Вместо гигантских моллов на окраинах теперь строят районные центры. Это логично. Человек хочет тратить деньги там, где живет, а не стоять в заторе на трассе ради пары кроссовок.

Показатель Значение за 2026 год
Ввод новых качественных ТЦ 259 тыс. кв. м (-21%)
Доля вакантных площадей в Москве 6%
Доля российских брендов 53%

Исход новичков и замедление экспансии

Иностранные игроки, надеявшиеся на быструю прибыль, столкнулись с реальностью. Начиная с 2024 года, международные компании высвободили почти 24 тысячи «квадратов». Это не просто статистика — это фантомные боли глобализма. Большинство закрытий пришлось на текущий период.

"Инвесторы стали крайне чувствительны к окупаемости каждого проекта на фоне волатильности", — отметил в комментарии Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В начале года на рынок не вышло ни одного нового зарубежного бренда. Ожидается, что к концу года их будет всего восемь. Сбитый прицел экспансии мешает долгосрочному планированию. Сейчас рынок — это не очередь за дефицитом, а жесткая борьба за каждого покупателя, чей кошелек пустеет из-за общего роста цен.

Продукты против маркетплейсов

Онлайн-торговля продолжает выжимать соки из классического ритейла. Екатерина Ногай подчеркивает: интернет растет быстрее офлайна. Но есть один бастион, который пока не пал. Еда. Продукты питания остаются единственным сегментом, который маркетплейсы не смогли проглотить целиком.

"Риск банковского сектора в кредитовании торговой недвижимости растет вместе с ростом вакантности," — объяснил Pravda.Ru аналитик Алина Корнеева.

Торговые центры вынуждены меняться. Либо они станут местом для впечатлений, либо превратятся в склады. Железнодорожная стрелка истории уже повернута. Старые форматы уходят в прошлое, а новые — только нащупывают верную траекторию. Пока же мы видим ювелирную огранку дефекта: попытку выдать пустеющие залы за «стратегическую оптимизацию».

Ответы на популярные вопросы о торговой недвижимости

Почему закрываются магазины иностранных брендов?

Многие бренды, вышедшие на рынок в 2023 году, не выдержали конкуренции и высоких арендных ставок. Оптимизация площадей позволяет компаниям сократить убытки и сосредоточиться на прибыльных точках.

Почему строят меньше больших торговых центров?

Рынок перенасыщен крупными объектами, а потребители предпочитают малые форматы "у дома". Это снижает риски для застройщиков и эксплуатационные расходы.

Насколько опасен онлайн-ритейл для ТЦ?

Это серьезная вирусная нагрузка на физический бизнес. Маркетплейсы забирают долю одежды и техники, оставляя классическим ТЦ только сегмент продуктов питания и развлечений.

Экспертная проверка: Налоговый консультант Ирина Зайцева, Финансовый аналитик Никита Волков, Банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
