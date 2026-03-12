Алюминий, уголь, металлы — деньги текут рекой: кто из красноярских магнатов попал в Forbes

Обновленный мировой рейтинг миллиардеров по версии журнала Forbes вновь продемонстрировал доминирующее положение предпринимателей, чьи основные активы сосредоточены в Красноярском крае.

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, ключевые игроки регионального рынка не только сохранили свои позиции, но и показали существенный рост капиталов, что напрямую связано с деятельностью крупнейших промышленных конгломератов страны.

Красноярский край традиционно остается плацдармом для развития тяжелой индустрии, добычи полезных ископаемых и энергетики. Инвестиции в регионы такого масштаба требуют не только колоссальных финансовых вливаний, но и стратегического видения, которое позволяет владельцам "Норникеля", РУСАЛа и СУЭК удерживать лидирующие строчки в глобальных списках богатейших людей планеты.

Владимир Потанин: лидерство в металлургии

Президент и крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин продолжает удерживать статус одного из самых влиятельных бизнесменов России. В 2026 году его состояние оценивается в 29,7 миллиарда долларов, что позволило ему занять второе место в российском списке и 79-е — в мировом. За год бизнесмен улучшил свои глобальные позиции, поднявшись на две строчки вверх, что свидетельствует об устойчивости горно-металлургического сектора.

Активы Потанина в Красноярском крае являются фундаментом его экономической империи. Норильск остается ключевым узлом добычи цветных и драгоценных металлов, несмотря на логистические вызовы и суровый климат региона. Стабильные показатели "Норникеля" обеспечивают финансовую подушку безопасности не только владельцу, но и бюджету края, формируя значительную часть налоговых поступлений.

"Концентрация капитала в руках владельцев крупных промышленных предприятий напрямую коррелирует с динамикой мировых цен на сырье. Для Красноярского края это означает прямую зависимость социальной стабильности от успехов частных корпораций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Олег Дерипаска: стремительный взлет в рейтинге

Настоящей сенсацией рейтинга Forbes 2026 года стало перемещение Олега Дерипаски. Основатель РУСАЛа совершил впечатляющий рывок, поднявшись с 887-го на 498-е место в общемировом зачете. Состояние бизнесмена сегодня оценивается в 7,6 миллиарда долларов. Такой рост аналитики связывают с оптимизацией производственных процессов и успешной адаптацией алюминиевого гиганта к новым условиям экспорта.

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) остается одним из крупнейших в мире, и его модернизация является приоритетной задачей. Параллельно с развитием промышленности в регионе активно обсуждаются и экологические инициативы, а также самочувствие жителей в промышленных центрах, что вынуждает крупный бизнес вкладываться в очистные сооружения и социальную инфраструктуру города.

Бизнесмен Состояние (млрд $) Владимир Потанин 29,7 Андрей Мельниченко 20,4 Олег Дерипаска 7,6

Андрей Мельниченко и энергетический сектор

Андрей Мельниченко, основатель угольной компании СУЭК, занял 127-е место в мировом рейтинге с состоянием 20,4 миллиарда долларов. Хотя в 2023 году он возглавлял российский список с капиталом свыше 25 миллиардов, текущие показатели позволяют ему оставаться в топ-10 богатейших россиян. Его бизнес напрямую связан с обеспечением энергетической безопасности Сибири.

Подразделения, ранее входившие в орбиту его влияния, включая СГК, играют критическую роль в жизни региона, поскольку именно они отвечают за теплоснабжение жилых кварталов Красноярска. Учитывая переменчивую дорожную обстановку и инфраструктурные сложности, бесперебойная работа ТЭЦ остается жизненно важным фактором для функционирования мегаполиса в зимний период.

"Реформа жилищно-коммунального сектора и обновление генерирующих мощностей — это то, на что идут миллиарды из прибылей энергоугольных холдингов. Мы видим прямую связь между тарифами и инвестиционным циклом крупнейших компаний", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Влияние крупного бизнеса на развитие края

Красноярский край — это не только ресурсная база, но и сложный социально-экономический организм. Погода в Красноярске часто диктует условия работы промышленности, но именно наличие в регионе представительств мировых гигантов позволяет развивать цифровизацию транспорта и внедрять передовые технологические решения, такие как интеллектуальные системы управления трафиком.

Профильные федеральные программы по улучшению городской среды реализуются в тесном сотрудничестве с промышленниками. Частные инвестиции позволяют реализовывать проекты, на которые не хватает бюджетных средств, будь то благоустройство набережных или строительство современных медицинских центров. Это создает баланс между извлечением прибыли из недр и развитием человеческого капитала в крае.

"Для успешного развития региональной инфраструктуры необходимо, чтобы корпоративная социальная ответственность бизнес-лидеров трансформировалась в реальные квадратные метры благоустроенных парков и отремонтированных дорог", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о бизнесе в крае

Почему миллиардеры выбирают бизнес в Красноярском крае?

Регион обладает уникальной сырьевой базой — от крупнейших месторождений никеля и палладия до значительных угольных разрезов. Дешевая электроэнергия от каскада ГЭС делает производство алюминия здесь одним из самых рентабельных в мире.

Как состояние миллиардеров влияет на жизнь обычных красноярцев?

Через налоговые отчисления в краевой бюджет и реализацию социальных программ. Крупный бизнес финансирует спортивные клубы, культурные фестивали и экологические проекты в рамках квот на снижение вредных выбросов.

Ожидается ли появление новых лиц из региона в списке Forbes?

Учитывая курс на технологический суверенитет, потенциал роста есть у владельцев компаний в сфере IT-инфраструктуры и машиностроения, которые сейчас активно занимают освободившиеся ниши на внутреннем рынке.

