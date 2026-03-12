Дрон обзаводится метеорологическим чутьем: пензенский модуль меряет погоду в эпицентре пожаров и шахт

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) совершили качественный скачок в развитии беспилотных технологий, представив инновационную информационно-измерительную систему. Эта разработка, которую авторы называют "мозговым центром", способна превратить любой серийный дрон в высокоточную мобильную метеостанцию. В отличие от громоздкого стационарного оборудования, новая система позволяет проводить замеры непосредственно в эпицентре событий — будь то зона лесного пожара или глубокая угольная шахта.

Фото: commons.wikimedia.org by 1zoom.ru Жнец

Ключевая особенность пензенской разработки заключается в её микролокальности. Традиционные метеорологические прогнозы опираются на данные сети наземных станций, которые часто расположены в десятках километров друг от друга. Однако в условиях плотной городской застройки, сложного горного рельефа или внутри промышленных объектов условия могут кардинально отличаться. Дроны-метеорологи решают проблему "белых пятен", предоставляя данные о температуре, влажности и скорости ветра с точностью до метра.

"Мозговой центр" для экстремальных условий

Разработанная в ПГУ система является универсальным модулем, который интегрируется как в летательные аппараты, так и в колесные или гусеничные платформы. Она включает в себя комплекс датчиков, способных в реальном времени анализировать атмосферное давление, освещенность, направление ветра и даже влажность почвы. Такая многофункциональность делает устройство незаменимым инструментом для оперативного реагирования в ситуациях, когда весеннее половодье или внезапный шторм требуют мгновенных и точных данных.

"Создание мобильных систем мониторинга — это ответ на вызовы изменчивой среды. Когда стационарные посты не справляются, дрон становится единственным источником объективной информации в режиме реального времени", — объяснил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Модульная архитектура позволяет менять набор датчиков в зависимости от конкретной задачи. Для аграриев важна влажность почвы и количество осадков, в то время как для спасателей МЧС при тушении пожаров критическое значение имеют температура и направление потоков воздуха, которые могут нести угрозу распространения огня.

Запатентованная точность: как это работает

В основе пензенской разработки лежит уникальный, защищенный патентом РФ способ аналого-цифрового преобразования напряжения. Это технологическое решение позволяет минимизировать погрешности при передаче сигнала от чувствительных сенсоров к процессору. В условиях сильных электромагнитных помех, характерных для промышленных зон или аварийных объектов, чистота данных становится решающим фактором.

Параметр мониторинга Применение в индустрии Скорость и направление ветра Прогноз распространения дыма и химических загрязнений Влажность и состав воздуха Контроль газовой среды в шахтах и на трубопроводах Атмосферное давление Выявление аномалий в замкнутых пространствах

Система обеспечивает бесшовную передачу информации не только оператору, но и непосредственно в систему управления дроном. Это открывает путь к созданию полностью автономных роботов, которые могут менять маршрут следования, опираясь на показатели окружающей среды, например, обходя зоны турбулентности или опасного нагрева.

От лесных пожаров до глубоких шахт

Работа в замкнутых или опасных пространствах — главная специализация новой системы. В шахтах, где существует риск скопления метана, автономные дроны-метеорологи могут проводить разведку без участия человека. Аналогично, при мониторинге состояния трубопроводов в отдаленных районах, использование таких беспилотников значительно снижает операционные расходы нефтегазовых компаний.

"Техногенные риски на опасных производствах часто связаны с нехваткой оперативных данных о состоянии среды. Внедрение измерительных систем в беспилотники позволяет превентивно выявлять угрозы аварий", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Для МЧС разработка станет инструментом борьбы с лесными пожарами. Маневренный аппарат способен залетать в задымленные зоны, где спутниковое наблюдение бессильно, и передавать точную карту температурных аномалий. Это критически важно, учитывая, как часто аномальный зной и климатические изменения провоцируют стихийные бедствия.

Первый наземный образец и сроки испытаний

На данный момент коллектив ученых ПГУ сконцентрирован на сборке первого полнофункционального образца наземного беспилотника. Выбор колесной платформы для первичных тестов обусловлен необходимостью отработки системы в условиях сложного рельефа и препятствий, имитирующих завалы в шахтах или лесные чащи. Это требует высокой точности не только от метеодатчиков, но и от навигационных модулей.

График проекта расписан на несколько лет вперед. Летом 2026 года запланированы масштабные испытания на территории университетского кампуса. В ходе тестов инженеры проверят отказоустойчивость системы при пиковых нагрузках и точность передачи данных на большие расстояния. Параллельно ведется работа над оптимизацией энергопотребления "мозгового центра", чтобы увеличить время автономной работы аппарата.

"Любая сложная электроника в полевых условиях сталкивается с проблемой вибраций и температурных перепадов. Наша задача — обеспечить стабильность измерений в любой ситуации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Будущее локального мониторинга

Успешная реализация проекта в Пензе может изменить подход к глобальному метеорологическому мониторингу. Вместо того чтобы полагаться на усредненные значения, общество получит инструмент для гиперлокального анализа. Это важно не только для безопасности, но и для повышения эффективности умного сельского хозяйства, где каждый квадратный метр поля требует индивидуального подхода к поливу и обработке.

Регистрация базы данных и получение патента подтверждают высокий коммерческий потенциал разработки. В будущем такие системы могут стать стандартным модулем для промышленных БПЛА, обеспечивая новый уровень защиты и информированности в самых суровых точках планеты, где экстремальное давление или температуры ранее делали работу техники невозможной.

Ответы на популярные вопросы о дронах-метеорологах

Может ли эта система заменить полноценную метеостанцию?

Система не заменяет глобальные станции, а дополняет их, обеспечивая измерения в конкретной точке (локально), где стационарные приборы отсутствуют или не дают достаточной точности из-за особенностей ландшафта.

Насколько данные дрона защищены от помех?

Благодаря запатентованному способу аналого-цифрового преобразования, система устойчива к внешним воздействиям и обеспечивает высокую точность передачи сигналов даже в сложной электромагнитной обстановке.

В каких отраслях разработка будет наиболее востребована?

Прежде всего, это МЧС, добывающая промышленность, сельское хозяйство и компании, эксплуатирующие протяженные линейные объекты, такие как трубопроводы или линии электропередач.

