Индустриальная плоть набирает обороты: автоспортивный центр на 16 гектарах меняет Камскую долину Перми

Пермь готовится к масштабной инъекции адреналина в свою индустриальную плоть. На месте устаревших конструкций в Камской долине вырастет современный центр автоспорта площадью 16 гектаров. Этот проект — не просто косметический ремонт городской среды, а радикальная переборка двигателя региональной спортивной инфраструктуры, где старый картодром шел на пределе износа.

Картодром
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Ванькевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картодром

Возведение объекта берет на себя федеральный девелопер "Железно", уже пустивший корни в краевой столице через жилой комплекс "Камаполис". Масштаб задумки впечатляет: территория будущего центра вдвое превышает размеры предшественника. Это ювелирная огранка дефекта депрессивной зоны, превращающая пустырь между шоссе Космонавтов и Гамовским трактом в точку притяжения мирового уровня.

Проектные мощности: трасса на 1,3 километра

Сердцем нового центра станет кольцевая трасса протяженностью 1300 метров с переменной шириной полотна от 8 до 12 метров. Такие параметры позволяют закладывать виражи, недоступные на старой площадке, где асфальт порой уходил вместе со снегом. Техническое задание диктовала Федерация автоспорта, что гарантирует соответствие трека жестким регламентам профессиональных гонок.

"Создание объекта такого уровня — это железнодорожная стрелка для прикамского спорта. Мы переходим с локальных покатушек на рельсы международных соревнований, создавая базу для подготовки пилотов высшего эшелона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктура центра продумана до микрона: трибуны на 400 зрителей, паддок для команд и специализированные хранилища для ГСМ и резины. Это уже не "гаражный" формат, а полноценный промышленный узел, где логистика пропитана запахом жженого каучука. Парковка на 250 мест решит вечную проблему заторов, характерную для массовых мероприятий в Екате или Перми.

Инвестиционный климат и "ножницы цен"

Финансовая сторона вопроса выглядит весомо. Еще год назад Контрольно-счетная палата оценивала стройку в 600 миллионов рублей. Однако реалии диктуют свои правила: когда ножницы цен расходятся вразнос, итоговая смета может существенно подрасти. Для девелопера это серьезная нагрузка, ведь первый этап финансируется полностью за счет частных средств.

Параметр объекта Значение
Общая площадь участка 16 гектаров
Длина гоночного полотна 1300 метров
Вместимость трибун 400 человек
Срок ввода в эксплуатацию 2028 год

Несмотря на риск "пустого бака" в условиях волатильности, застройщик уверенно зашел на площадку. Проектная документация уже проходит государственную экспертизу. В отличие от проблемных долгостроев, где администрация требует миллионы за задержку, в Перми механизм комплексного развития территорий работает как часы.

Социальная перезагрузка Камской долины

Картодром — лишь первая шестеренка в сложном механизме преображения микрорайона. "Железно" планирует возвести здесь школу на 1050 мест и детский сад, работая с точностью мастера маникюра при интеграции социальных объектов в жилую ткань. Вишенкой на торте станет аквапарк, спроектированный испанскими лидерами индустрии.

"Комплексный подход позволяет избежать эффекта старой коммуналки, когда новые дома втыкаются в гнилую инфраструктуру. Здесь мы видим создание новой городской идентичности", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Для горожан создадут "Сквер Пермского периода" с амфитеатром и роллердромом. Это ответ на запрос жителей, уставших от "Грязьбурга" и желающих видеть качественные общественные пространства. Пока в других регионах центры тонут в рухляди, Пермь выбирает путь тотального обновления через суровую индустриальную эстетику и спорт.

"Такие проекты снимают региональную депрессию. Когда на месте труб и пустырей появляется спорт мирового уровня, у людей пропадают фантомные боли по столичному комфорту", — отметила в беседе с Pravda. Ru психолог Дарья Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о картодроме

Когда центр примет первых гонщиков?

Ввод всего комплекса в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Подготовительные работы на площадке уже ведутся параллельно с экспертизой документации.

Будут ли там заниматься дети?

Да, проект изначально предполагает профессиональную базу. Это позволит развивать юношеский автоспорт на треке, который соответствует мировым стандартам безопасности.

Кто оплачивает строительство?

Основную финансовую нагрузку на первом этапе несет девелопер "Железно" в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) Камской долины.

Экспертная проверка: региональный аналитик Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, психолог Дарья Кравцова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
