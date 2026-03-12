Семена просыпаются заранее: обработка уральскими цинковыми нанооксидами усиливает рост и стойкость к стрессам

Мировая агроиндустрия стоит на пороге биохимической трансформации. Традиционные методы подкормки растений постепенно уступают место технологиям, работающим на молекулярном уровне. Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) на конференции МАК-2026 представили инновационную разработку — удобрения и средства для обработки семян на основе нанооксидов цинка, способные радикально изменить показатели урожайности.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Руки с гранулированным удобрением

Проблема истощения почв в России приобретает критический характер. По данным исследователей, около 35% пахотных земель страны подвержены закислению, а в Челябинской области этот показатель достигает тревожных 50%. Использование наноматериалов позволяет нивелировать дефицит микроэлементов, таких как цинк и железо, которые ежегодно вымываются из почвенного слоя вместе с урожаем, не успевая восстанавливаться естественным путем.

Разработка, протестированная на посевах гороха и пшеницы, выходит за рамки обычного агрохимического продукта. Это плод фундаментальных изысканий кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ, где под руководством доцента Ольги Раковой и магистра Артёма Угаева изучаются тонкие биологические механизмы взаимодействия наночастиц с растительными клетками. Проект уже привлек внимание индустриальных партнеров и готовится к патентованию.

Нанопрайминг: как микрочастицы программируют рост

Предпосевная обработка семян, известная как нанопрайминг, представляет собой процесс насыщения зародыша растения необходимыми элементами еще до попадания в грунт. Использование нанооксидов цинка позволяет частицам беспрепятственно проникать сквозь защитные оболочки семени, активируя ферментативные процессы и повышая устойчивость будущего ростка к абиотическим стрессам — засухе, холоду или засолению почвы.

В отличие от макроэлементов, наночастицы обладают колоссальной удельной площадью поверхности, что делает их биологически активными даже в сверхмалых концентрациях. Это позволяет снизить общую химическую нагрузку на экосистему, сохраняя при этом высокую эффективность стимуляции роста.

"Мировая новизна нашего исследования состоит в том, что мы ведем фундаментальные лабораторные исследования по изучению биологических механизмов воздействия наночастиц на растения, а этот механизм до сих пор во многом остается неясным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Андрей Ворошилов.

Кризис плодородия и проблема "запертого" фосфора

Современное растениеводство сталкивается с парадоксом: фермеры вносят тонны удобрений, но растения усваивают лишь малую их часть. Особенно остро стоит вопрос с фосфором. Попадая в кислую почву, он мгновенно связывается с оксидами железа и алюминия, превращаясь в недоступную для корней форму. В результате в первый сезон культуры поглощают лишь 15-30% питательных веществ, остальное — "мертвый груз" или источник загрязнения водоемов.

Потеря микроэлементов также критична. Каждая собранная тонна зерна забирает из земли десятки граммов цинка. Без восстановления этого баланса почва теряет структуру, а растения — иммунитет. Нанотехнологии предлагают инструмент для точечной доставки питания, минуя нежелательные химические реакции в почвенном растворе.

Проблема почвы Последствия для агросектора Закисление (35-50% земель) Блокировка усвоения фосфора и калия Вынос цинка и железа Снижение стрессоустойчивости культур Эвтрофикация водоемов Экологический ущерб от смыва удобрений

Ситуация осложняется тем, что многие ресурсы для производства классических минеральных удобрений являются исчерпаемыми. Переход на более эффективные формы — это не только вопрос урожая, но и вопрос выживания агросистем в долгосрочной перспективе.

Почему наноудобрения эффективнее классических составов

Ключевое отличие наноудобрений заключается в контролируемом высвобождении элементов. В то время как обычные соли цинка или фосфаты мгновенно растворяются и вымываются дождями, наночастицы действуют пролонгировано. Они адсорбируются на поверхности корней и листьев, постепенно отдавая ионы питания по мере необходимости.

Благодаря сверхмалому размеру, оксиды цинка способны проникать через устьица листьев при внекорневой подкормке. Это позволяет обходить проблемный почвенный барьер, доставляя цинк напрямую в метаболические узлы растения. Подобная "инъекционная" точность значительно повышает коэффициент использования питательных веществ.

"Нам жизненно необходимы научные разработки, обеспечивающие технологическое лидерство и независимость в области агротехнологий для обеспечения продовольственной безопасности", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru специалист по влиянию человека на среду Денис Поляков.

От лаборатории до завода: путь к технологическому суверенитету

Проект ЮУрГУ уникален тем, что в нем задействована не только академическая среда, но и промышленный сектор. Вместе с Челябинским химическим заводом учёные доказали: выпускаемый предприятием муфельный оксид цинка может служить качественной основой для производства миро- и наноудобрений. Это снимает зависимость от импортного сырья и дорогостоящего лабораторного синтеза.

В разработку активно вовлечена молодежь. Студенты и магистранты не просто ассистируют, а ведут самостоятельные блоки исследований под контролем опытных наставников, таких как Татьяна Крупнова. Такой подход обеспечивает преемственность знаний в стратегически важной области экологической безопасности и агрохимии.

"Интенсификация агропромышленного сектора при научной поддержке полностью соответствует задачам национального проекта по технологическому обеспечению независимости страны", — отметил эколог Никитин Олег.

Ответы на популярные вопросы о наноудобрениях

Безопасны ли наноудобрения для человека?

Исследования показывают, что при соблюдении дозировки наночастицы цинка полностью включаются в метаболизм растения и не накапливаются в опасных формах. Напротив, они способствуют обогащению зерна важным микроэлементом.

Могут ли они заменить обычные удобрения?

Наноудобрения — это мощное дополнение и оптимизатор. Они позволяют сократить объемы внесения традиционных азотных и фосфорных добавок за счет повышения эффективности их усвоения.

Как наночастицы влияют на экологию почвы?

За счет низкой химической подвижности и высокой адсорбции они реже вымываются в грунтовые воды, что снижает риск эвтрофикации рек и озер по сравнению со стандартными солями.

