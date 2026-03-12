Сердце города со вторым дыханием: исторический центр Самары ждёт небывалое обновление фасадов

Самара готовится к масштабному обновлению своего исторического ядра. В 2026 году городские власти планируют провести капитальный ремонт 116 многоквартирных домов, обладающих статусом объектов культурного наследия (ОКН). Этот показатель в 2,5 раза превышает объемы работ текущего периода, что свидетельствует о существенном усилении внимания к сохранению архитектурного кода областной столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by MikSed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Станция Самара

В администрации Самары подчеркивают, что предстоящий год станет знаковым для старой части города. Прошлый опыт 2025 года, когда в порядок привели 46 исторических зданий, преимущественно в Самарском районе, позволил отработать механизмы взаимодействия между Фондом капремонта, ГИС ОКН и специализированными подрядчиками. Среди наиболее значимых завершенных объектов — памятник архитектуры на улице Самарской, известный как усадьба купца Казакова, где удалось восстановить не только конструктив, но и уникальные декоративные элементы крыши с люкарнами.

Сохранение уникального облика города

Глава Самары отметил, что здания, имеющие статус ОКН, — это не просто жилые строения, а основа визуальной идентичности мегаполиса. Работа с таким фондом требует деликатности, так как важно не превратить историческое здание в "новодел", сохранив подлинные материалы и технологии строительства начала XX века. Особое внимание уделяется фасадам и фундаментам, которые наиболее подвержены износу в условиях городской среды.

Контроль за ходом работ осуществляется многоуровнево: от профильных департаментов до самих жителей. Старшие по домам принимают активное участие в согласовании планов, что позволяет учесть бытовые потребности собственников при сохранении жестких реставрационных норм. Такой подход помогает избежать конфликтов и обеспечивает баланс между статусом памятника и современным комфортом проживания.

"Работа с историческим наследием — это всегда вызов для технического надзора. На объектах со статусом ОКН каждый кирпич может быть предметом охраны, поэтому контроль за соблюдением технологий здесь в разы жестче, чем в типовой застройке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Специфика ремонта памятников архитектуры

По законодательству РФ, к работам на объектах культурного наследия допускаются исключительно компании, обладающие лицензией Министерства культуры. Это ограничивает круг исполнителей, но гарантирует высокую квалификацию мастеров. В Самаре с 2014 года уже восстановили 258 таких домов, направив на эти цели около 3 миллиардов рублей.

Финансирование таких проектов носит комбинированный характер. Основная часть средств поступает из Фонда капитального ремонта, однако восстановление элементов, являющихся предметом охраны — лепнины, кованых изделий, аутентичных дверных групп — дополнительно субсидируется из областного бюджета. Это обусловлено высокой стоимостью специализированных материалов и трудоемкостью ручного труда реставраторов.

Тип работ Особенности для ОКН Фасадные работы Восстановление исторического декора и колера Кровля Сохранение формы, люкарен и шатров Коммуникации Скрытая прокладка сетей без ущерба интерьерам

Общий объем работ в жилом фонде Самары

Ремонт исторических зданий является лишь частью масштабной программы на 2026 год. Всего в Самаре планируется охватить капитальным ремонтом 996 многоквартирных домов. Суммарно будет выполнено более полутора тысяч различных видов работ: от замены лифтов до капитального обновления внутридомовых инженерных систем. На фоне общего обновления объектов капитального строительства масштабная стройка становится стратегическим приоритетом регионального развития.

Жители домов, включенных в краткосрочный план, могут ознакомиться с перечнем работ на официальном портале Фонда капитального ремонта Самарской области. Муниципальные власти призывают горожан заблаговременно проводить общие собрания для утверждения проектных решений, чтобы подрядчики могли выйти на объекты сразу после завершения отопительного сезона.

"При проведении капитального ремонта в домах-памятниках крайне важно не только восстановить фасад, но и модернизировать инженерные сети. Это критический фактор для долговечности здания и безопасности жителей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Влияние капремонта на стоимость жилья

Обновление исторического центра напрямую влияет на рыночную привлекательность недвижимости. Квартиры в отреставрированных домах переходят из категории "ветхого фонда" в статус элитного или коллекционного жилья. В то время как казанский квадрат ставит новые рекорды на первичном рынке, Самара делает ставку на капитализацию своего культурного пласта через качественную реновацию.

Вторичный рынок жилья в Поволжье сейчас демонстрирует тенденцию к расслоению: в то время как хрущевки ржавеют в цене, интерес к объектам с историей и современными коммуникациями только растет. Инвесторы рассматривают такие здания как надежный актив, защищенный от инфляционных рисков благодаря уникальному местоположению и архитектурной ценности.

"Качественно отремонтированный дом со статусом ОКН — это продукт, который всегда будет в дефиците. Покупатели готовы доплачивать за аутентичность, если здание технически исправно и эксплуатируется современной управляющей компанией", — отметил в беседе с Pravda. Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о капремонте ОКН

Кто оплачивает разработку проекта для ремонта исторического дома?

Проектно-сметная документация для объектов культурного наследия разрабатывается за счет средств регионального оператора, однако экспертиза проектных решений может софинансироваться из областного бюджета из-за высокой сложности согласований.

Могут ли жители отказаться от ремонта отдельных элементов фасада?

Если элемент включен в перечень предметов охраны, его восстановление обязательно согласно закону об ОКН. Жители могут влиять на выбор материалов отделки подъездов или благоустройство двора, но не на изменение архитектурного облика здания.

Как узнать, входит ли конкретный дом в план на 2026 год?

Полный адресный перечень опубликован на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области. Также информацию можно уточнить в районной администрации или через личный кабинет ГИС ЖКХ.

