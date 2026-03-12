Металл вместо бумаги: киберфизическая фабрика Самары печатает детали для авиации за считанные часы

В Самаре фундаментальная наука совершила решительный переход в плоскость прикладных решений. На базе Самарского университета имени Королева начала работу киберфизическая фабрика и передовая инженерная школа, где студенты и молодые ученые создают сложные компоненты для авиационных двигателей. Проект ориентирован на нужды реального сектора экономики, предлагая заводам не просто теоретические модели, а готовые технологии импортозамещения.

Врио министра промышленности и технологий региона Денис Гурков лично оценил возможности образовательного полигона. Здесь аддитивные технологии и цифровые двойники позволяют сократить производственные циклы с месяцев до считанных дней. Это не только укрепляет технологический суверенитет, но и меняет саму структуру взаимодействия "вуз — предприятие", превращая университет в полноценного индустриального партнера.

Киберфизическая фабрика: от идеи до металла за 48 часов

Киберфизическая фабрика Самарского университета — это уникальный технологический ландшафт, где функции конструкторского бюро сливаются с производственными мощностями. Главная особенность площадки заключается в использовании высокоточного оборудования с ЧПУ и установок селективного лазерного плавления. Студенты, начиная со второго курса, вовлечены в полный цикл создания малоразмерных газотурбинных двигателей, что позволяет им осваивать профессию на острие прогресса.

Скорость производства поражает даже опытных промышленников. Традиционные методы изготовления камеры сгорания могут занимать до трех месяцев из-за сложности литейных форм и оснастки. На фабрике этот процесс занимает всего двое суток. Столь радикальное ускорение достигается за счет исключения промежуточных этапов и прямого "выращивания" деталей из специальных порошков.

"Здесь фундаментальная наука перерастает в прикладную. Именно она даст результат на производствах. Правительство области готово содействовать площадкам, связывающим образование и науку с производством", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по промышленной экологии Никитин Олег.

Аддитивные технологии и цифровой суверенитет

Ключевым преимуществом самарских ученых стало освоение 3D-печати из жаропрочных материалов. Установки, работающие на фабрике, оснащены четырьмя лазерами мощностью 500 ватт каждый. Это позволяет создавать монолитные изделия размером до 500 мм, которые по своим характеристикам не уступают, а зачастую и превосходят детали, полученные методом традиционного литья. Такие технологии критически важны в условиях кибербезопасности и необходимости создания собственных независимых линеек техники.

Помимо физических деталей, вуз активно внедряет концепцию "цифровых двойников". Это виртуальные копии реальных объектов, которые позволяют моделировать поведение двигателя в экстремальных условиях еще до его физического воплощения. Подобный подход минимизирует риски аварий на испытательных стендах и экономит колоссальные ресурсы. В таблице ниже приведено сравнение эффективности методов:

Параметр Традиционный метод Киберфизическая фабрика Изготовление камеры сгорания 3 месяца 48 часов Создание литейной опалубки до 1 года 2-3 суток

Интеграция в реальный сектор и "ОДК-Кузнецов"

Сотрудничество университета с гигантами индустрии, такими как "ОДК-Кузнецов", уже приносит плоды. Вуз поставляет опытные партии горелочных устройств и элементов камер сгорания, которые проходят реальную эксплуатацию. Это позволяет крупным предприятиям не отвлекать свои основные мощности на мелкосерийное производство прототипов, доверяя эту работу гибкому и технологичному научному центру.

Ректор Владимир Богатырев отметил, что задача вуза — не просто выпускать детали, а передавать отработанные технологии на заводы. Когда "детские болезни" новой конструкции вылечены на университетском полигоне, предприятие получает готовый, проверенный техпроцесс. Это снижает нагрузку на Виталия Корнеева и других инженеров, ответственных за промышленную безопасность на опасных объектах.

"Применяя традиционные технологии, крупные предприятия не могут оперативно изготовить опытные партии. Университет делает это быстрее и эффективнее. Поддержка нужна, чтобы заводы поверили в вузовские компетенции", — объяснил ситуацию эксперт по тепловым сетям Виктор Смоляков.

Передовая инженерная школа: кадры для будущего

Передовая инженерная школа (ПИШ) университета фокусируется на интегрированных технологиях создания аэрокосмической техники. Здесь студенты работают с роботизированными производственными ячейками и пластиковыми моделями для литейного производства. Обучение построено через практику: работая над реальными заказами, будущие инженеры понимают физику процессов лучше, чем по учебникам. Даже если речь идет о таких сложных вещах, как физические явления в двигателях или астрофизика горения.

В планах Самарского университета — создание ресурсного центра по станкостроению и проведение крупного международного форума по робототехнике. Это позволит Самаре закрепить статус центра компетенций не только в авиастроении, но и в смежных высокотехнологичных отраслях. Поддержка со стороны регионального правительства гарантирует, что эти разработки не останутся в стенах лабораторий.

"Ребята работают на фабрике со второго курса. На главная задача — разработка технологий, которые затем мы передаем на предприятия", — подчеркнул в разговоре с коллегами инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о науке и производстве

Почему 3D-печать в промышленности лучше обычного литья?

Она позволяет создавать детали со сложной внутренней геометрией (например, с внутренними каналами охлаждения), которые невозможно изготовить литьем. Также это в десятки раз быстрее для малых партий.

Кого готовят в передовой инженерной школе?

Специалистов, владеющих одновременно инженерным проектированием, навыками программирования роботов и знаниями в области материаловедения.

Как цифровые двойники помогают экономить?

Они позволяют провести тысячи виртуальных испытаний до того, как будет собрана первая деталь, выявляя ошибки проектирования на ранних стадиях.

