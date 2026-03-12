Цифровой дофамин для машин: самарский программный модуль учит роботов ошибаться и побеждать

Робототехника выходит на новый антропологический уровень: машины перестают быть набором жестких алгоритмов и начинают "чувствовать" физику мира. Исследователи из КНИТУ-КАИ представили программный модуль, который позволяет коллаборативным роботам-манипуляторам автономно обучаться захвату предметов сложной конфигурации. Это не просто обновление софта, а фундаментальный сдвиг в сторону бионики, где устройство имитирует процесс обучения живого существа.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка робот-гуманоид

Разработка, получившая государственную регистрацию, ориентирована на решение "проблемы неопределенности". В отличие от классических промышленных роботов, работающих по строго заданным координатам, новая система способна взаимодействовать с неизвестными объектами. Это открывает двери для автоматизации там, где раньше требовался исключительно человеческий глаз и гибкость кисти: от деликатной сортировки урожая в агротехе до высокоточного сборочного производства.

Проект реализован в рамках стратегической программы "Приоритет-2030". Ученые объединили компьютерное зрение, глубокое машинное обучение и цифровые двойники, создав архитектуру, которая минимизирует участие человека в подготовке робота к новой задаче.

Метод подкрепления: как машина превращается в игрока

В основе интеллектуальной системы лежит метод обучения с подкреплением (Reinforcement Learning). С точки зрения биофизики, это цифровой аналог дофаминового цикла: за каждое успешное действие робот получает "награду", а за ошибку — "штраф". В процессе итераций манипулятор сам находит оптимальную траекторию движения и силу сжатия захвата для конкретного предмета.

"Робот действует по принципу игрока в видеоигре: пробует различные варианты действий, анализирует ошибки и постепенно вырабатывает наиболее эффективную стратегию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такой подход радикально отличается от классического программирования. Раньше инженер должен был прописать каждую микрокоманду для каждого сустава манипулятора. Теперь достаточно задать конечную цель — например, "поднять деталь и положить в коробку". Все промежуточные вычисления нейросеть берет на себя, обучаясь на собственном опыте.

Технология Sim2Real: из виртуальности в реальный мир

Главная сложность обучения нейросетей для физических объектов — время и риск поломки дорогостоящего оборудования. Чтобы обучить робота с нуля в реальности, потребовались бы миллионы попыток, что заняло бы месяцы работы. Решением стала концепция Sim2Real — перенос навыков из симуляции в физическую среду.

Для обучения используется высокоточная цифровая модель (цифровой двойник) шестикоординатного робота. В виртуальном пространстве процессы ускоряются в сотни раз. После того как алгоритм достигает стабильного результата в "цифре", веса нейронной сети загружаются в контроллер реального устройства. Это позволяет мгновенно обучать целые парки роботов на одном облачном сервере.

Однако переход из идеальной математической модели в грубую реальность часто сопровождается падением точности. Разработчики КНИТУ-КАИ применили каскад алгоритмов, адаптирующих виртуальный опыт к физическим законам Земли, включая гравитацию и сопротивление материалов.

Рандомизация среды и борьба с "сенсорным шумом"

Одной из ключевых преград на пути к полной автономии роботов остается так называемый "разрыв между симуляцией и реальностью". В виртуальном мире освещение всегда идеально, а поверхность предметов — математически гладкая. В цеху же на датчики ложатся тени, объективы запыляются, а коэффициенты трения меняются от температуры воздуха.

"Для уменьшения разрыва применяется рандомизация параметров среды — изменяются масса объектов, коэффициенты трения, освещение и сенсорный шум", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Такой стресс-тест в симуляции делает алгоритм более устойчивым (робастным). Робот привыкает к тому, что условия могут быть несовершенными, и учится корректировать свои движения на лету. Это критически важно для сельского хозяйства, где каждый плод имеет уникальную форму и текстуру, а условия работы меняются вместе с положением солнца.

Экономика и практика: зачем это производству

Внедрение коллаборативных роботов (коботов) традиционно считалось дорогим удовольствием из-за высокой стоимости услуг инженеров-интеграторов. Новая архитектура управления, разработанная российскими учеными, позволяет сократить время и затраты на запуск системы в 2-3 раза. Кобот становится "коллегой", которого можно переобучить на новую операцию за минуты, а не за недели.

Отрасль применения Преимущество технологии Машиностроение Сборка узлов из деталей сложной геометрии без перенастройки Сельское хозяйство Бережный захват и сортировка овощей и фруктов разного размера Логистика Автономная разгрузка фур с разнородным товаром

Система объединяет в себе четыре технологических столпа: компьютерное зрение для детекции объектов, цифровую модель среды для планирования, обучение с подкреплением для выработки навыков и модуль Sim2Real для безопасного трансфера знаний. Это делает российскую разработку конкурентоспособной на глобальном рынке промышленной автоматизации.

"Такие системы позволяют роботам эффективно работать в условиях, которые раньше считались непредсказуемыми, например, при ликвидации последствий техногенных инцидентов", — отметил в разговоре с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о роботах

Может ли робот полностью заменить человека на конвейере?

Технология направлена не на замену, а на расширение возможностей. Коллаборативные роботы созданы для совместной работы с людьми, забирая на себя монотонные и опасные операции, требующие высокой точности.

Нужно ли уметь программировать, чтобы обучить такого робота?

В этом и заключается особенность разработки КНИТУ-КАИ: система использует визуальные данные. Оператору достаточно показать объект, а алгоритм сам рассчитает точки захвата и траекторию в виртуальной среде.

Как робот понимает, что перед ним предмет "нестандартной" формы?

Благодаря компьютерному зрению система строит трехмерное облако точек объекта. Алгоритм сравнивает его с базой известных геометрических примитивов и находит оптимальное положение для манипулятора.

