Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото в пупырышках: калининградские огурцы взлетели в цене из-за трат на обогрев и свет
Фотоальбомы в мусор: Пашинян топчет музейную память ради одобрения с Запада
Варикоз подкрадывается незаметно: эта деталь повседневной жизни ускоряет болезнь вен
Ледяной панцирь не пустит воду: промерзшая на метр земля готовит Новосибирску весенний капкан
Дрон обзаводится метеорологическим чутьем: пензенский модуль меряет погоду в эпицентре пожаров и шахт
Миллионы в одни руки: кубанское небо превратилось в золотую жилу для операторов технологий
Индустриальная плоть набирает обороты: автоспортивный центр на 16 гектарах меняет Камскую долину Перми
Горы бумаг тонут кабинеты: челябинская подготовка к зиме вязнет в отчетах Ростехнадзора
Стресс нарушает баланс в организме: инфекции получают неожиданное преимущество

Цифровой дофамин для машин: самарский программный модуль учит роботов ошибаться и побеждать

Россия » Поволжье » Самара

Робототехника выходит на новый антропологический уровень: машины перестают быть набором жестких алгоритмов и начинают "чувствовать" физику мира. Исследователи из КНИТУ-КАИ представили программный модуль, который позволяет коллаборативным роботам-манипуляторам автономно обучаться захвату предметов сложной конфигурации. Это не просто обновление софта, а фундаментальный сдвиг в сторону бионики, где устройство имитирует процесс обучения живого существа.

Девушка робот-гуманоид
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка робот-гуманоид

Разработка, получившая государственную регистрацию, ориентирована на решение "проблемы неопределенности". В отличие от классических промышленных роботов, работающих по строго заданным координатам, новая система способна взаимодействовать с неизвестными объектами. Это открывает двери для автоматизации там, где раньше требовался исключительно человеческий глаз и гибкость кисти: от деликатной сортировки урожая в агротехе до высокоточного сборочного производства.

Проект реализован в рамках стратегической программы "Приоритет-2030". Ученые объединили компьютерное зрение, глубокое машинное обучение и цифровые двойники, создав архитектуру, которая минимизирует участие человека в подготовке робота к новой задаче.

Метод подкрепления: как машина превращается в игрока

В основе интеллектуальной системы лежит метод обучения с подкреплением (Reinforcement Learning). С точки зрения биофизики, это цифровой аналог дофаминового цикла: за каждое успешное действие робот получает "награду", а за ошибку — "штраф". В процессе итераций манипулятор сам находит оптимальную траекторию движения и силу сжатия захвата для конкретного предмета.

"Робот действует по принципу игрока в видеоигре: пробует различные варианты действий, анализирует ошибки и постепенно вырабатывает наиболее эффективную стратегию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такой подход радикально отличается от классического программирования. Раньше инженер должен был прописать каждую микрокоманду для каждого сустава манипулятора. Теперь достаточно задать конечную цель — например, "поднять деталь и положить в коробку". Все промежуточные вычисления нейросеть берет на себя, обучаясь на собственном опыте.

Технология Sim2Real: из виртуальности в реальный мир

Главная сложность обучения нейросетей для физических объектов — время и риск поломки дорогостоящего оборудования. Чтобы обучить робота с нуля в реальности, потребовались бы миллионы попыток, что заняло бы месяцы работы. Решением стала концепция Sim2Real — перенос навыков из симуляции в физическую среду.

Для обучения используется высокоточная цифровая модель (цифровой двойник) шестикоординатного робота. В виртуальном пространстве процессы ускоряются в сотни раз. После того как алгоритм достигает стабильного результата в "цифре", веса нейронной сети загружаются в контроллер реального устройства. Это позволяет мгновенно обучать целые парки роботов на одном облачном сервере.

Однако переход из идеальной математической модели в грубую реальность часто сопровождается падением точности. Разработчики КНИТУ-КАИ применили каскад алгоритмов, адаптирующих виртуальный опыт к физическим законам Земли, включая гравитацию и сопротивление материалов.

Рандомизация среды и борьба с "сенсорным шумом"

Одной из ключевых преград на пути к полной автономии роботов остается так называемый "разрыв между симуляцией и реальностью". В виртуальном мире освещение всегда идеально, а поверхность предметов — математически гладкая. В цеху же на датчики ложатся тени, объективы запыляются, а коэффициенты трения меняются от температуры воздуха.

"Для уменьшения разрыва применяется рандомизация параметров среды — изменяются масса объектов, коэффициенты трения, освещение и сенсорный шум", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Такой стресс-тест в симуляции делает алгоритм более устойчивым (робастным). Робот привыкает к тому, что условия могут быть несовершенными, и учится корректировать свои движения на лету. Это критически важно для сельского хозяйства, где каждый плод имеет уникальную форму и текстуру, а условия работы меняются вместе с положением солнца.

Экономика и практика: зачем это производству

Внедрение коллаборативных роботов (коботов) традиционно считалось дорогим удовольствием из-за высокой стоимости услуг инженеров-интеграторов. Новая архитектура управления, разработанная российскими учеными, позволяет сократить время и затраты на запуск системы в 2-3 раза. Кобот становится "коллегой", которого можно переобучить на новую операцию за минуты, а не за недели.

Отрасль применения Преимущество технологии
Машиностроение Сборка узлов из деталей сложной геометрии без перенастройки
Сельское хозяйство Бережный захват и сортировка овощей и фруктов разного размера
Логистика Автономная разгрузка фур с разнородным товаром

Система объединяет в себе четыре технологических столпа: компьютерное зрение для детекции объектов, цифровую модель среды для планирования, обучение с подкреплением для выработки навыков и модуль Sim2Real для безопасного трансфера знаний. Это делает российскую разработку конкурентоспособной на глобальном рынке промышленной автоматизации.

"Такие системы позволяют роботам эффективно работать в условиях, которые раньше считались непредсказуемыми, например, при ликвидации последствий техногенных инцидентов", — отметил в разговоре с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о роботах

Может ли робот полностью заменить человека на конвейере?

Технология направлена не на замену, а на расширение возможностей. Коллаборативные роботы созданы для совместной работы с людьми, забирая на себя монотонные и опасные операции, требующие высокой точности.

Нужно ли уметь программировать, чтобы обучить такого робота?

В этом и заключается особенность разработки КНИТУ-КАИ: система использует визуальные данные. Оператору достаточно показать объект, а алгоритм сам рассчитает точки захвата и траекторию в виртуальной среде.

Как робот понимает, что перед ним предмет "нестандартной" формы?

Благодаря компьютерному зрению система строит трехмерное облако точек объекта. Алгоритм сравнивает его с базой известных геометрических примитивов и находит оптимальное положение для манипулятора.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Авто
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Военные новости
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы
Красота и стиль
Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
История Бьянки Капелло шокировала Европу: побег, интриги Медичи и неожиданный финал
Миллионы в одни руки: кубанское небо превратилось в золотую жилу для операторов технологий
Индустриальная плоть набирает обороты: автоспортивный центр на 16 гектарах меняет Камскую долину Перми
Счастье в каждом движение: этот новый метод сжигает калории прямо у телевизора
Горы бумаг тонут кабинеты: челябинская подготовка к зиме вязнет в отчетах Ростехнадзора
Стресс нарушает баланс в организме: инфекции получают неожиданное преимущество
Квоты тают как снег Байкала: проект Кадры в Приангарье зовет на курсы от 72 часов до полной переподготовки
Сердце города со вторым дыханием: исторический центр Самары ждёт небывалое обновление фасадов
Эхо в недрах звезды: почему солнечный минимум каждый раз меняет структуру раскаленной плазмы
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.