Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алюминий, уголь, металлы — деньги текут рекой: кто из красноярских магнатов попал в Forbes
Российский спорт гремит в Италии: паралимпийцы добывают золото — и показывают характер всему миру
Асфальт по подписке: единая сеть платных парковок накрыла несколько городов Ярославской области
Сибирь раскрывает древние тайны: топор с ушками перевернул историю золотодобычи
Сибирь прорастает на юг: престижный университет из Академгородка открывает филиал в Андижане
Мозг прячет беду в анализах: пермская программа ловит Альцгеймер и Паркинсон задолго до первых признаков
Серные пробки появляются не просто так: в ухе есть механизм, о котором многие не знают
Серверы парковок впали в кому: в Перми RuParking парализовал оплату стоянок на вторые сутки
Семена просыпаются заранее: обработка уральскими цинковыми нанооксидами усиливает рост и стойкость к стрессам

Мышца со спины переехала на грудь: калининградская методика спасла пациентку от тяжелого дефекта

Россия » Северо-Запад » Калининград

Медицина критических состояний в Калининграде вышла на уровень биоинженерного искусства. Врачи регионального Онкологического центра провели сложнейшую операцию 49-летней пациентке, столкнувшейся с агрессивной формой рака молочной железы. Ситуация осложнялась тем, что стандартные протоколы химиотерапии не дали ожидаемого эффекта: новообразование продолжало экспансию, игнорируя токсическое воздействие препаратов.

онкобольной рак больница
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
онкобольной рак больница

Когда опухоль ведет себя столь вызывающе, единственным путем спасения становится радикальная хирургия. Однако масштаб поражения тканей был таков, что после удаления железы и лимфатических узлов на передней грудной стенке образовался критический дефект — буквально обнажились ребра. В таких условиях традиционное закрытие раны невозможно, что требует применения высокотехнологичных методов реконструкции "в один момент".

"Лоскут спасения": как мышца спины заменила удаленные ткани

Хирурги Роман Буянкин и Олег Петренко применили методику, которую в профессиональной среде называют "лоскутом спасения". Это перемещение широчайшей мышцы спины (musculus latissimus dorsi) вместе с кожным фрагментом на переднюю поверхность груди. Главная сложность здесь заключается в сохранении торакодорзального сосудистого пучка — "питающей ножки", которая обеспечивает кровоснабжение пересаженного участка.

"Эта операция — классический пример того, как современная онкохирургия уходит от простого иссечения к функциональной реконструкции. Мы не просто удаляем болезнь, мы создаем фундамент для нормальной жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru онколог Владимир Капустин.

Благодаря ювелирной работе с сосудами, пересаженная ткань успешно прижилась. Операция длилась два с половиной часа — впечатляющая скорость для вмешательства такого уровня. Теперь закрытый мышечный каркас защищает внутренние органы и создает условия для заживления без риска инфекционных осложнений, которые неизбежны при оголении костных структур.

Проблема резистентности: почему химия бессильна

Агрессивные формы рака часто обладают механизмами ускоренной откачки лекарственных веществ из клетки или мутациями, делающими стандартные цитостатики неэффективными. В таких случаях своевременный скрининг и переход к хирургическому этапу — единственный способ остановить метастазирование. Нередко пациенты путают предвестники тяжелых состояний с обычной усталостью, хотя утренняя усталость может быть сигналом системного сбоя.

Метод лечения Когда применяется при раке груди
Химиотерапия Для уменьшения опухоли перед операцией или системного контроля.
Радикальная резекция При больших размерах новообразования и неэффективности химии.
Лоскутная пластика Для закрытия обширных дефектов тканей после удаления.

Важно понимать, что агрессивный рак — это не приговор, а вызов для мультидисциплинарной команды врачей. Даже если ткани приходится удалять в большом объеме, современные методы позволяют сохранить качество жизни. Неврологи отмечают, что физическая реабилитация после таких операций проходит быстрее, если сохранены крупные нервные стволы, о чем часто напоминает эксперт Петр Соков при обсуждении восстановления функций организма.

Шанс на эстетику: возможности последующей пластики

По словам хирурга Романа Буянкина, ключевым достижением является сохранение возможности для отсроченной реконструкции. Пересаженная мышца спины служит отличным "карманом" и питательной средой для будущего эндопротеза. Это критически важно для психологического здоровья женщины, ведь избыточная худоба или потеря органа могут восприниматься как угроза женственности и приводить к глубокой депрессии.

"Реабилитация после подобных вмешательств требует не только физического ухода, но и психологической поддержки. Утрата части тела — это всегда стресс, сопоставимый с тяжелым кризисом", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Пациентка остается под наблюдением, её ждет курс адъювантной терапии, чтобы исключить рецидив. Однако основной этап — устранение жизнеугрожающего очага и закрытие раневой поверхности — пройден успешно. Врачи напоминают: чем раньше обнаружена патология, тем менее травматичным будет вмешательство, и призывают не игнорировать плановые чекапы.

Доказательный скрининг: как не дойти до радикальной хирургии

Доказательная медицина неумолима: маммография после 40 лет обязательна. Многие надеются на "чудо-диеты" или антиоксиданты, слыша, что кофе может влиять на ткани или десны, но в вопросах онкологии работают только протоколы. Не стоит доверять маркетологам, предлагающим "чистки организма"; реальная профилактика — это отсутствие вредных привычек и контроль веса, так как после определенного возраста лишний жир становится эндокринным органом, провоцирующим воспаление.

"Мы часто видим запущенные случаи, когда пациенты вместо врача идут к нутрициологам. Помните: никакие витамины не заменят биопсию, если есть подозрение на процесс", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Даже питание должно быть рациональным: вместо сомнительных БАДов лучше выбирать натуральные сладости и продукты с доказанной пользой. Организм — сложная система, где проблемы в полости рта могут коррелировать с рисками для сердца, а воспалительные процессы в одном месте ослабляют общий иммунный щит.

Ответы на популярные вопросы о раке груди

Правда ли, что любая опухоль требует удаления всей груди?

Нет, в современной медицине предпочтение отдается органосохраняющим операциям. Мастэктомия (удаление всей железы) проводится только при больших размерах опухоли, мультицентричном росте или технической невозможности сохранить ткани без риска рецидива.

Может ли рак развиться из-за травмы (удара) груди?

Прямой связи между травмой и возникновением рака не доказано. Однако удар часто заставляет женщину внимательнее прощупать грудь, в результате чего обнаруживается уже существовавшая до этого опухоль.

Насколько опасна пересадка мышцы со спины для движений руки?

Широчайшая мышца спины — мощная, но её функции дублируются другими мышцами плечевого пояса. После периода реабилитации пациентки могут вести активный образ жизни и даже заниматься спортом без существенных ограничений.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова, психолог Надежда Осипова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Военные новости
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Старый мост уходит в прошлое: как новое строительство изменит транспорт в Калининградской области
Новости Калининграда сегодня
Старый мост уходит в прошлое: как новое строительство изменит транспорт в Калининградской области
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Оранжевое золото на сковородке: эта простая овощная база становится гибким деликатесом для завтрака
Морской прибой грызёт историю: берег Тамани уходит под воду вместе с костями древних гигантов
Серверы парковок впали в кому: в Перми RuParking парализовал оплату стоянок на вторые сутки
Мозговой архив не уходит на пенсию: ученые открыли механизм вечной молодости нейронов
Семена просыпаются заранее: обработка уральскими цинковыми нанооксидами усиливает рост и стойкость к стрессам
Хрупкое зеркало под ударом: синий лед Байкала не выдерживает натиска толп современных туристов
Солнце вертит климатический вентилятор: циклы активности меняют водный баланс Урала и центра России
Сухие цифры теплеют как очаг: Вологодчина превращает демографию в оплот семейного уклада
Металл вместо бумаги: киберфизическая фабрика Самары печатает детали для авиации за считанные часы
Не завтракаете по утрам? В организме запускается цепочка опасных изменений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.