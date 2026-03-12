Новосибирский государственный университет (НГУ) — это не просто кузница кадров для Академгородка, а сложный инженерный узел, который теперь расширяет свою сеть на юг. Вуз официально подтвердил намерение открыть филиал в Андижанской области Узбекистана. Инициатива исходит от принимающей стороны — медиапредпринимателя Шукуриллажона Жалилова, который разглядел в сибирском образовании потенциал для технологического рывка республики.
Для НГУ это не прыжок в неизвестность, а логичная достройка конструкции, заложенной еще в 2017 году. За семь лет университет наладил связи с 15 вузами Узбекистана, превратив разрозненные контакты в единую систему обмена опытом в сферах IT и гуманитарных дисциплин. Сегодня в Новосибирске грызут гранит науки более 70 студентов из этой республики, но спрос на "сибирское качество" явно превышает предложение.
Экспансия начнется ювелирно: первым делом запустят совместные программы и курсы повышения квалификации для медиков. Ожидается, что учебные аудитории в Андижане примут первых слушателей в 2026–2027 учебном году. Сейчас идет подготовка дорожной карты — документа, который должен стать точной инструкцией по сборке нового образовательного пространства без потери качества преподавания.
Выбор медицинского направления как стартовой площадки — это не случайное решение, а точный расчет. В регионе наблюдается дефицит квалифицированных кадров, способных работать с современным оборудованием. НГУ планирует интегрировать свои наработки в области фундаментальной медицины в локальную образовательную среду, проводя своего рода ювелирную огранку дефектов местной системы подготовки специалистов.
"Выход НГУ на рынок Узбекистана — это пример того, как качественное сибирское образование становится инструментом мягкой силы и реальным экспортным продуктом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Параллельно НГУ продолжает качать "цифровую кровь" в узбекские вузы. Проекты с Ташкентским университетом информационных технологий и Наманганским инженерно-технологическим институтом уже работают. Новосибирские профессора не просто читают лекции, они участвуют в защитах дипломов, отсекая "зеленые сопли" инфантильности и вытягивая выпускников на международный уровень компетенций.
Для Новосибирской области это не просто престиж, а способ зафиксировать свою субъектность в Центральной Азии. В условиях, когда многие старые связи испытывают критический износ, создание новых образовательных хабов становится страховкой от изоляции. Это работа на перспективу, где студенты филиала в будущем станут лояльными партнерами для российского бизнеса.
|Показатель сотрудничества
|Текущий статус / План
|Количество вузов-партнеров в Узбекистане
|15 учреждений
|Студенты из Узбекистана в НГУ (Новосибирск)
|Более 70 человек
|Старт программ в Андижане
|2026-2027 учебный год
|Ключевые направления филиала
|Медицина, IT, Гуманитарные науки
Проект также направлен на снижение миграционного давления за счет подготовки кадров на месте. Вместо того чтобы стоять в очереди за дефицитом знаний в столицах, талантливая молодежь Андижана сможет получить диплом мирового уровня, не покидая дома. Это стабилизирует социальную среду и создает фундамент для экономического роста региона.
Визит узбекской делегации в Новосибирск стал той самой железнодорожной стрелкой, которая перевела проект из режима обсуждений на рельсы реализации. Дорожная карта, которую сейчас готовят специалисты НГУ, должна четко прописать технические параметры филиала: от требований к помещениям до формата лицензирования программ. Здесь ошибок быть не может, иначе вся конструкция может превратиться в разбитое корыто невыполненных обещаний.
"Создание филиала за рубежом требует не только академических усилий, но и серьезного анализа региональных бюджетов и инвестиционных рисков", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.
Важно, чтобы филиал не стал просто вывеской. Инженерный подход НГУ подразумевает создание полноценных лабораторий и баз для практики. Это не косметический ремонт старых связей, а возведение нового здания научной дипломатии, где сибирская фундаментальность встречается с амбициями динамичного Узбекистана.
Узбекистан сегодня — это бурлящий котел, где пересекаются интересы многих стран. Для НГУ закрепиться здесь означает утереть нос конкурентам из Европы и Китая. Сибиряки берут не пафосом, а конкретными технологиями в медицине и программировании, предлагая партнерам не "грязное белье" политических лозунгов, а чистые знания и практические навыки.
"Такие проекты помогают преодолевать фантомные боли по единому образовательному пространству и строить новые, прагматичные отношения", — отметила специалист по социальной политике Елена Романова.
Работа с Узбекистаном требует деликатности мастера маникюра. Нужно аккуратно вписаться в местный культурный код, не навязывая чуждые ценности, но при этом сохраняя высокий стандарт НГУ. Если удастся соблюсти этот баланс, Андижан станет первой ласточкой в масштабной сети сибирских кампусов за рубежом.
Запуск первых совместных образовательных программ и курсов дополнительного образования намечен на 2026-2027 учебный год. Полноценное открытие кампуса будет зависеть от выполнения пунктов дорожной карты.
На первом этапе приоритет отдается медицине и дополнительному профессиональному образованию для врачей. В дальнейшем планируется расширение на IT-направления и гуманитарные дисциплины.
Проект реализуется при поддержке узбекской стороны, в том числе инициатора — предпринимателя Шукуриллажона Жалилова, и в рамках программ международного сотрудничества НГУ.
