Хрупкое зеркало под ударом: синий лед Байкала не выдерживает натиска толп современных туристов

Зимний Байкал из природного феномена окончательно превратился в высокотехнологичный полигон для индустрии впечатлений. Глубокий синий лед, испещренный трещинами-молниями, и застывшие во времени пузырьки метана стали фундаментом для новой формы экономики — ледово-снежного туризма. Однако масштабы антропогенной экспансии на хрупкую экосистему требуют не только восхищения, но и точного научного измерения.
Сотрудники Байкальского института природопользования СО РАН (Улан-Удэ) завершили масштабную экспедицию, целью которой стал аудит ледовых ландшафтов Иркутской области. Исследователи работали в рамках проекта Российского научного фонда, фокусируясь на сравнительной оценке ресурсного потенциала и давления, которое оказывает на озеро современный путешественник. В центре внимания оказались ключевые локации: Листвянка, Большое Голоустное и Слюдянка.
Маршрут ученых охватил наиболее загруженные точки Иркутского и Слюдянского районов. В Листвянке специалисты провели визуальное обследование акватории, где традиционно базируется фестиваль "Живи на Байкале". Это место является входными воротами для большинства туристов, что создает колоссальную нагрузку на прибрежную зону и ледовый покров. Исследователи фиксировали не только плотность застройки ледовыми фигурами, но и развитие сопутствующей инфраструктуры.
"Каждый объект инфраструктуры на льду — это изменение теплового режима и механическое давление. Важно понимать предел прочности ледового поля в условиях массового скопления людей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Помимо замеров физического присутствия, эксперты собирали данные о численности участников массовых мероприятий. Листвянка остается безусловным лидером по количеству "случайных" туристов, тогда как другие локации ориентированы на более целевую аудиторию — фотографов, конькобежцев и любителей подледного лова.
Село Большое Голоустное в последние годы стало меккой благодаря "газовым пузырькам" — застывшему в толще прозрачного льда метану. Ученые СО РАН обследовали эти участки, признав их уникальными природными объектами, которые требуют особого режима охраны. Идеально гладкий лед здесь используется не только для фотосессий, но и как естественный каток планетарного масштаба.
В ходе полевых работ проводился мониторинг состояния ледовой поверхности. Постоянное перемещение туристов на коньках, хивусах (судах на воздушной подушке) и квадроциклах оставляет микроповреждения, которые при определенных условиях могут ускорять разрушение покрова. Исследователи анализировали, насколько туристический поток коррелирует с сохранением эстетической ценности ландшафта.
|Локация
|Основной турресурс
|Листвянка
|Ледовая скульптура, гастрономия
|Большое Голоустное
|Метановые пузырьки, зеркальный лед
|Слюдянка
|Спортивные марафоны, ледовые переходы
Южная окраина озера, район Слюдянки, специализируется на динамичном отдыхе. Ученые собрали сведения о таких крупных ивентах, как "Ледяная сказка Байкала" и экстремальный забег "Baikal Ice Trail". Особое внимание уделили XI ледовому переходу "Встреча с Байкалом", который связывает Старую Ангасолку и Слюдянку. Это массовое шествие по льду является серьезным испытанием для безопасности и требует четкой координации служб.
"Масштабные ледовые переходы — это пример того, как природный ландшафт становится временным инженерным сооружением. Контроль за состоянием льда в таких точках должен быть непрерывным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Анализ мероприятий включал оценку эффективности работы организаторов, систем безопасности и экологического контроля. В Слюдянке ледово-снежный туризм становится мощным драйвером для местной экономики, привлекая представителей разных регионов России в период низкого сезона для традиционного туризма.
Одной из ключевых задач экспедиции стала оценка воздействия человека на лед. Глобальное изменение климата уже вносит свои коррективы: ледостав наступает позже, а толщина покрова в некоторых районах становится нестабильной. Ученые фиксируют, что сочетание природных аномалий и высокой плотности туристов может создать риски, к которым инфраструктура еще не готова.
Особо остро стоит вопрос отходов. Использование льда как площадки для фестивалей подразумевает наличие систем уборки и предотвращения попадания загрязняющих веществ в воду после таяния. Специалисты изучили опыт работы Байкальской ассоциации туризма в этом направлении, отметив необходимость ужесточения стандартов для организаторов "ледовых городков".
"Любая активность на льду оставляет химический след. Важно, чтобы развитие туризма не превратилось в фактор деградации водных ресурсов Байкала", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.
Полевые исследования завершились серией встреч с муниципальными властями, владельцами гостиниц и экспертами Института географии СО РАН. Стороны обсуждали возможности создания новых межрегиональных маршрутов, которые могли бы распределить нагрузку более равномерно по всему периметру озера. Это позволило бы избежать чрезмерной концентрации людей в Листвянке при сохранении общего турпотока.
Развитие ледово-снежного туризма видится научному сообществу как процесс, требующий строгого зонирования. Выделение участков для массовых гуляний и "зон тишины" для сохранения природных особенностей льда — единственный путь к устойчивому будущему. Полученные в ходе экспедиции данные лягут в основу рекомендаций по развитию туризма на Байкале до 2030 года.
Оптимальный период — с середины февраля до середины марта. В это время лед достигает максимальной толщины и прозрачности, а сильные ветра сдувают с него снежный покров.
Безопасно только на официально открытых ледовых переправах, которые контролируются МЧС. Выезд на лед в несанкционированных местах смертельно опасен из-за возможности попадания в пропарины или трещины.
Это замерзший метан, который поднимается со дна озера и вмерзает в лед слоями. Это природное явление, ставшее визитной карточкой зимнего Байкала.
