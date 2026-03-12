Квоты тают как снег Байкала: проект Кадры в Приангарье зовет на курсы от 72 часов до полной переподготовки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутской области запустили мощный кадровый конвейер. Президентский национальный проект "Кадры" открыл двери для всех, кто готов сменить пыльный офис на штурвал беспилотника или мастерок декоратора. Приангарье не просто учит, оно латает дыры в штатных расписаниях реального сектора экономики.

обучение
Фото: Правительство Приморского края by Оксана Шишенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
обучение

Ситуация на рынке труда региона сейчас напоминает железнодорожную стрелку: старые маршруты ведут в тупик низких зарплат, а новые — на высокотехнологичные производства. Более 500 сибиряков уже подали заявки, не желая оставаться у разбитого корыта невостребованных профессий. Власти обещают не теорию из пожелтевших учебников, а суровую практику в современных мастерских.

Министерство труда региона действует с точностью мастера маникюра, отсекая лишние бюрократические барьеры. Программа сфокусирована на тех, кому сложнее всего маневрировать в потоке вакансий: от ветеранов СВО до мам в декрете. Это не благотворительность, а расчетливое инвестирование в человеческий капитал, чтобы социальная сфера не стояла на глиняных ногах.

Кто имеет право на бесплатный диплом

Список счастливчиков в этот раз непривычно широк. В него вошли более десяти категорий граждан, включая молодежь до 35 лет и тех, кого Москва официально называет предпенсионерами. Если вы ищете работу и официально числитесь в Кадровом центре — путь открыт. Это попытка избежать вирусной нагрузки безработицы в моногородах области.

"Правом на прохождение бесплатного профессионального обучения наделено свыше десяти категорий россиян. К ним относятся ветераны СВО, граждане до 35 лет, люди с инвалидностью и женщины в отпуске по уходу за ребенком", — объяснил в беседе с Pravda. Ru министр труда и занятости Иркутской области Валерий Козлов.

Продолжительность курсов варьируется от коротких интенсивов в 72 часа до полноценной переподготовки в 256 часов. Формат гибкий: хочешь — сиди в онлайне, хочешь — иди в мастерскую. Такая вариативность позволяет людям не бросать привычный быт ради новой корочки. Главное — реальное желание работать, а не просто переждать "актировку" в теплом кабинете.

Нейросети против бухгалтерии: чему учат в Приангарье

Сегодня на портале "Работа России" доступно более 35 направлений. Выбор напоминает винегрет из технологий будущего и вечной классики. Можно стать оператором беспилотника — профессия, которая сейчас в дефиците как горячий хлеб в мороз — или уйти в UI-дизайн. Для консерваторов остались бухгалтерский учет и медицина.

Направление обучения Перспективы на рынке
Оператор БАС Критическая нехватка кадров в лесной и добывающей отрасли
Аналитика данных / 1С База для среднего и крупного бизнеса Иркутска
Мастер декоративных работ Стабильный спрос на фоне строительного бума

Особый ажиотаж вызывают курсы по работе с нейросетями. Сибиряки быстро смекнули, что искусственный интеллект — это не угроза, а инструмент, позволяющий не "утираться соплями" из-за рутины. В списке топов также значится туризм. Проведение экскурсий по Байкалу и окрестностям — это золотая жила, которую регион наконец-то начал серьезно разрабатывать.

Эффективность на выходе: сухая статистика трудоустройства

В прошлом году через сито переобучения в Приангарье прошли полторы тысячи человек. Это не просто цифра в отчёте, а реальные люди, которые не остались за бортом. Уровень трудоустройства составил более 70%. Для государственного проекта — показатель достойный, означающий, что деньги налогоплательщиков не вылетают в трубу.

"Инвестиции в кадры — это страховка от дефицита бюджета в будущем. Когда 70% выпускников находят работу, регион получает не иждивенцев, а налогоплательщиков с актуальными навыками", — подчеркнул региональный аналитик Валерий Козлов.

Однако критики отмечают: важно, чтобы обучение не превращалось в ювелирную огранку дефекта. Мало выдать диплом, нужно, чтобы работодатель на заводе или в айти-компании признал эти часы за реальный опыт. Пока симбиоз госсектора и частников в Иркутской области работает без коротких замыканий, но спрос на кадры все еще превышает предложение.

Инструкция по выживанию: как запрыгнуть в последний вагон

Чтобы не оказаться лишним на этом празднике жизни, нужно действовать быстро. Подача заявки идет через цифровую платформу "Работа России". Это ваш входной билет. Если интернет — не ваша стихия, всегда можно дойти до ближайшего филиала Кадрового центра. Там сидят люди, которые помогут разобраться в дебрях специальностей.

"Многие сталкиваются с психологическим барьером при смене профессии. Программы адаптации помогают снять тревожность и превратить страх перед будущим в азарт обучения", — отметила психолог Дарья Кравцова.

Важно помнить: число мест ограничено ресурсами площадок. Если откладывать на завтра, можно обнаружить пустой бак квот. Сейчас — идеальный момент, чтобы провести ревизию своих навыков и понять: пригодитесь ли вы экономике через два года или ваш профессиональный инструмент уже покрыт ржавчиной?

Ответы на популярные вопросы о нацпроекте "Кадры"

Нужно ли платить за обучение, если я не найду работу?

Нет, обучение полностью бесплатное для льготных категорий. Однако цель проекта — именно ваше трудоустройство. Кадровые центры активно предлагают вакансии по завершении курсов.

Можно ли учиться, если я живу в удаленном поселке области?

Да, для этого предусмотрен дистанционный формат. Главное — наличие стабильного интернета и личного кабинета на госуслугах для авторизации.

Сколько раз можно пройти такое обучение?

Бесплатное обучение в рамках нацпроекта предоставляется один раз. Выбирайте специальность с умом, чтобы не потратить шанс впустую.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, психолог Дарья Кравцова, политолог Владимир Орлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
