Чешуя выдала трещины: рыба Вологодской области провалила проверки на химию и микробов в ключевых пробах

Роспотребнадзор по Вологодской области взвесил каждую чешуйку. Проверили 470 проб рыбы и рыбопродукции. Каждая 28-я партия отправилась в брак.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рыба КОСАТКА

Гигиенические нормы трещат. 22% проб не прошли физико-химию. 16% пали под микробиологическим прессом.

Сроки годности истекли. Маркировка отсутствовала. 17 партий — 3,6% — выкинули без жалости.

Масштаб инспекции

Вологодские предприятия попали под точность мастера маникюра. Роспотребнадзор отобрал 470 проб. Рыба. Рыбопродукты. Торговые точки.

Проверяли всех. Производителей. Продавцов. Результат — жесткий вердикт.

Показатель Доля нарушений Физико-химия 22% Микробиология 16% Брак партий 3,6%

Таблица фиксирует удар. Данные 2025 года. Регион держит удар.

Физико-химия под лупой

22% проб провалились. Нормы физико-химии не выдержали. Загрязнители превысили пределы.

Вологодский рынок дрогнул. Потребители рискуют. Контроль усилили.

Микробиология бьет тревогу

16% — микробный провал. Бактерии размножились. Гигиена хромает.

Предприятия игнорируют стерильность. Роспотребнадзор наносит удар.

"Рыбный рынок — как железнодорожная стрелка. Малейший сбой меняет весь маршрут безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Забракованные партии

17 партий ушли в утиль. Сроки истекли. Маркировки нет.

3,6% от общего объема. Продавцы заплатили цену. Немогучка упаковки бьет по карману.

Пустой бак сроков. Рыба теряет свежесть. Рынок корректирует курс.

Чистые фронты

Санитарно-химия в норме. Паразитология чиста. Радиология молчит.

Антибиотики не превышают. Большинство проб надежно. Регион ест спокойно.

"Экология рек питает рыбу. Загрязнения — главная угроза цепочке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Правила выбора рыбы

Смотрите вид. Чуете запах. Читайте этикетку.

Дата. Срок. Хранение. Готовьте тщательно. Варка. Жарка. Солка. Гельминты отступают.

"Потребитель — первый контролер. Этикетка спасает от брака", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о проверках рыбы в Вологодской области

Почему столько нарушений в рыбной продукции?

Физико-химия — 22%. Микробиология — 16%. Сроки и маркировка добивают 3,6%.

Какие пробы прошли проверку?

Санитарно-химия. Паразитология. Радиология. Антибиотики. Нормы выдержаны.

Как выбрать безопасную рыбу?

Проверяйте вид. Запах. Этикетку. Готовьте основательно.

