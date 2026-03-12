Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайга выдохнула облегченно: долги по зарплате в Иркутской области уходят в прошлое после мартовских выплат
Казанский квадрат обрёл королевский статус: новостройки ворвались в тройку самых дорогих по цене за метр
Кошельки под прицелом: неожиданные причины, по которым банки могут заблокировать ваш счёт
Новый кризис может накрыть проливы Ближнего Востока: назван потенциальный участник обострения
Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть
Хрущевки ржавеют в цене: спецпроекты Екатеринбурга лидируют с разрывом в полтора раза по стоимости
Память планеты стёрта в порошок: тайна гигантской дыры в истории Земли длиной в миллиард лет
Гумус устает от однообразия: сибирские черви перерабатывают остатки в устойчивые климатические хранилища
Ножницы цен разошлись вразнос: затраты башкирских аграриев на посевную взлетели до небес

Чешуя выдала трещины: рыба Вологодской области провалила проверки на химию и микробов в ключевых пробах

Россия » Северо-Запад » Вологда

Роспотребнадзор по Вологодской области взвесил каждую чешуйку. Проверили 470 проб рыбы и рыбопродукции. Каждая 28-я партия отправилась в брак.

Рыба КОСАТКА
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рыба КОСАТКА

Гигиенические нормы трещат. 22% проб не прошли физико-химию. 16% пали под микробиологическим прессом.

Сроки годности истекли. Маркировка отсутствовала. 17 партий — 3,6% — выкинули без жалости.

Масштаб инспекции

Вологодские предприятия попали под точность мастера маникюра. Роспотребнадзор отобрал 470 проб. Рыба. Рыбопродукты. Торговые точки.

Проверяли всех. Производителей. Продавцов. Результат — жесткий вердикт.

Показатель Доля нарушений
Физико-химия 22%
Микробиология 16%
Брак партий 3,6%

Таблица фиксирует удар. Данные 2025 года. Регион держит удар.

Физико-химия под лупой

22% проб провалились. Нормы физико-химии не выдержали. Загрязнители превысили пределы.

Вологодский рынок дрогнул. Потребители рискуют. Контроль усилили.

Микробиология бьет тревогу

16% — микробный провал. Бактерии размножились. Гигиена хромает.

Предприятия игнорируют стерильность. Роспотребнадзор наносит удар.

"Рыбный рынок — как железнодорожная стрелка. Малейший сбой меняет весь маршрут безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Забракованные партии

17 партий ушли в утиль. Сроки истекли. Маркировки нет.

3,6% от общего объема. Продавцы заплатили цену. Немогучка упаковки бьет по карману.

Пустой бак сроков. Рыба теряет свежесть. Рынок корректирует курс.

Чистые фронты

Санитарно-химия в норме. Паразитология чиста. Радиология молчит.

Антибиотики не превышают. Большинство проб надежно. Регион ест спокойно.

"Экология рек питает рыбу. Загрязнения — главная угроза цепочке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Правила выбора рыбы

Смотрите вид. Чуете запах. Читайте этикетку.

Дата. Срок. Хранение. Готовьте тщательно. Варка. Жарка. Солка. Гельминты отступают.

"Потребитель — первый контролер. Этикетка спасает от брака", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о проверках рыбы в Вологодской области

Почему столько нарушений в рыбной продукции?

Физико-химия — 22%. Микробиология — 16%. Сроки и маркировка добивают 3,6%.

Какие пробы прошли проверку?

Санитарно-химия. Паразитология. Радиология. Антибиотики. Нормы выдержаны.

Как выбрать безопасную рыбу?

Проверяйте вид. Запах. Этикетку. Готовьте основательно.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, эколог Игорь Степанов, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Новости спорта
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Красота и стиль
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Авто
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Поражение Трампа: о грядущем коллапсе в поставках энергоресурсов и их добыче Любовь Степушова Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Не только администраторы: какие неожиданные профессии стали главными для женщин в Северной столице
Кошельки под прицелом: неожиданные причины, по которым банки могут заблокировать ваш счёт
Космический спор на грани провала: почему данные о размерах Вселенной пошли друг на друга
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Царские знаки на дереве: потемневший лик из подвала стал небесным щитом в годы великой смуты
Новый кризис может накрыть проливы Ближнего Востока: назван потенциальный участник обострения
Ледяная планета оживает: ученые нашли секрет жидкой воды, скрытой под панцирем из вечного льда
Масштабная стройка на подходе: КАД-2 обещает избавить водителей от вечных пробок на въезде
Чешуя выдала трещины: рыба Вологодской области провалила проверки на химию и микробов в ключевых пробах
Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.