Чешуя выдала трещины: рыба Вологодской области провалила проверки на химию и микробов в ключевых пробах

Роспотребнадзор по Вологодской области взвесил каждую чешуйку. Проверили 470 проб рыбы и рыбопродукции. Каждая 28-я партия отправилась в брак.
Гигиенические нормы трещат. 22% проб не прошли физико-химию. 16% пали под микробиологическим прессом.
Сроки годности истекли. Маркировка отсутствовала. 17 партий — 3,6% — выкинули без жалости.
Вологодские предприятия попали под точность мастера маникюра. Роспотребнадзор отобрал 470 проб. Рыба. Рыбопродукты. Торговые точки.
Проверяли всех. Производителей. Продавцов. Результат — жесткий вердикт.
|Показатель
|Доля нарушений
|Физико-химия
|22%
|Микробиология
|16%
|Брак партий
|3,6%
Таблица фиксирует удар. Данные 2025 года. Регион держит удар.
22% проб провалились. Нормы физико-химии не выдержали. Загрязнители превысили пределы.
Вологодский рынок дрогнул. Потребители рискуют. Контроль усилили.
16% — микробный провал. Бактерии размножились. Гигиена хромает.
Предприятия игнорируют стерильность. Роспотребнадзор наносит удар.
"Рыбный рынок — как железнодорожная стрелка. Малейший сбой меняет весь маршрут безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
17 партий ушли в утиль. Сроки истекли. Маркировки нет.
3,6% от общего объема. Продавцы заплатили цену. Немогучка упаковки бьет по карману.
Пустой бак сроков. Рыба теряет свежесть. Рынок корректирует курс.
Санитарно-химия в норме. Паразитология чиста. Радиология молчит.
Антибиотики не превышают. Большинство проб надежно. Регион ест спокойно.
"Экология рек питает рыбу. Загрязнения — главная угроза цепочке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Смотрите вид. Чуете запах. Читайте этикетку.
Дата. Срок. Хранение. Готовьте тщательно. Варка. Жарка. Солка. Гельминты отступают.
"Потребитель — первый контролер. Этикетка спасает от брака", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Физико-химия — 22%. Микробиология — 16%. Сроки и маркировка добивают 3,6%.
Санитарно-химия. Паразитология. Радиология. Антибиотики. Нормы выдержаны.
Проверяйте вид. Запах. Этикетку. Готовьте основательно.
