Хрущевки ржавеют в цене: спецпроекты Екатеринбурга лидируют с разрывом в полтора раза по стоимости

Рынок вторички в Екатеринбурге раскалывается надвое. Качественные дома стоят твердо — или растут. Неликвид обваливается. Покупатели голосуют рублем: время расставляет всех по полкам.

Старье против новостроек

Советские хрущевки и брежневки ветшают. Инженерные сети ржавеют — критический износ на лицо. Покупатели бегут от очередей за дефицитом комфорта.

Данные УрБК бьют в точку. В спецпроектах квадрат — 157 тысяч рублей. В хрущевках — 103 тысячи. Разрыв в полтора раза.

Тип дома Цена за м², руб. Спецпроекты 157 000 Сталинки 110 000 Хрущевки/Брежневки 103 000 Пентагоны 102 000

Динамика хуже. Спецпроекты +9% за год. Советка — 3-6%. Рынок утирает нос ветхому жилью.

"Цена зависит от качества дома и района. Проседает один фактор — объект теряет позиции", — отметил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов.

Даже среди свежих разница растет

Два ЖК строились по одной цене. Через 10 лет — разрыв 15%. Вторичка проверяет на прочность.

Эко-стандарты? Модный дизайн? Лишь время покажет. Плохой застройщик получает спортивную травму — спрос уходит.

Маркетинг первички тает. Высокий этаж не всегда премиум. Средние этажи равны.

"Девелоперы давят на этажность. На вторичке премия только за пентхаус", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Михаил Егоров.

Спрос уходит на готовое

Ипотека под 15,5% оживила вторичку. Первичка просела на 7% — до 26,8 тысяч сделок. Вторичка — минус 5%, 50,9 тысяч.

Льготы держат новостройки. Рынок чувствителен к ставке. Покупатели хотят готовое — без рисков.

"Качественное жилье всегда в цене. Время фильтрует слабаков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Кирилл Малышев.

Рынок — как старая коммуналка. Хорошие соседи держат цену. Остальные — в очередь за дефицитом покупателей. В итоге: элита выигрывает, отбросы тонут в разбитом корыте амбиций.

Ответы на популярные вопросы о рынке квартир в Екатеринбурге

Почему спецпроекты дороже хрущевок?

Новые дома адаптированы под современность. Старье ветшает — сети изнашиваются.

Растет ли разрыв между новостройками?

Да. Через 10 лет качество выходит на первый план. Плохой проект дешевеет на 15%.

Куда уходит спрос?

На вторичку. Ставка 15,5% сделала ее доступной. Сделок больше, чем в первичке.

