Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайга выдохнула облегченно: долги по зарплате в Иркутской области уходят в прошлое после мартовских выплат
Казанский квадрат обрёл королевский статус: новостройки ворвались в тройку самых дорогих по цене за метр
Кошельки под прицелом: неожиданные причины, по которым банки могут заблокировать ваш счёт
Новый кризис может накрыть проливы Ближнего Востока: назван потенциальный участник обострения
Чешуя выдала трещины: рыба Вологодской области провалила проверки на химию и микробов в ключевых пробах
Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть
Память планеты стёрта в порошок: тайна гигантской дыры в истории Земли длиной в миллиард лет
Гумус устает от однообразия: сибирские черви перерабатывают остатки в устойчивые климатические хранилища
Ножницы цен разошлись вразнос: затраты башкирских аграриев на посевную взлетели до небес

Хрущевки ржавеют в цене: спецпроекты Екатеринбурга лидируют с разрывом в полтора раза по стоимости

Россия » Урал » Екатеринбург

Рынок вторички в Екатеринбурге раскалывается надвое. Качественные дома стоят твердо — или растут. Неликвид обваливается. Покупатели голосуют рублем: время расставляет всех по полкам.

Новостройки в пасмурном городе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Новостройки в пасмурном городе

Старье против новостроек

Советские хрущевки и брежневки ветшают. Инженерные сети ржавеют — критический износ на лицо. Покупатели бегут от очередей за дефицитом комфорта.

Данные УрБК бьют в точку. В спецпроектах квадрат — 157 тысяч рублей. В хрущевках — 103 тысячи. Разрыв в полтора раза.

Тип дома Цена за м², руб.
Спецпроекты 157 000
Сталинки 110 000
Хрущевки/Брежневки 103 000
Пентагоны 102 000

Динамика хуже. Спецпроекты +9% за год. Советка — 3-6%. Рынок утирает нос ветхому жилью.

"Цена зависит от качества дома и района. Проседает один фактор — объект теряет позиции", — отметил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов.

Даже среди свежих разница растет

Два ЖК строились по одной цене. Через 10 лет — разрыв 15%. Вторичка проверяет на прочность.

Эко-стандарты? Модный дизайн? Лишь время покажет. Плохой застройщик получает спортивную травму — спрос уходит.

Маркетинг первички тает. Высокий этаж не всегда премиум. Средние этажи равны.

"Девелоперы давят на этажность. На вторичке премия только за пентхаус", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Михаил Егоров.

Спрос уходит на готовое

Ипотека под 15,5% оживила вторичку. Первичка просела на 7% — до 26,8 тысяч сделок. Вторичка — минус 5%, 50,9 тысяч.

Льготы держат новостройки. Рынок чувствителен к ставке. Покупатели хотят готовое — без рисков.

"Качественное жилье всегда в цене. Время фильтрует слабаков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Кирилл Малышев.

Рынок — как старая коммуналка. Хорошие соседи держат цену. Остальные — в очередь за дефицитом покупателей. В итоге: элита выигрывает, отбросы тонут в разбитом корыте амбиций.

Ответы на популярные вопросы о рынке квартир в Екатеринбурге

Почему спецпроекты дороже хрущевок?

Новые дома адаптированы под современность. Старье ветшает — сети изнашиваются.

Растет ли разрыв между новостройками?

Да. Через 10 лет качество выходит на первый план. Плохой проект дешевеет на 15%.

Куда уходит спрос?

На вторичку. Ставка 15,5% сделала ее доступной. Сделок больше, чем в первичке.

Читайте также

Экспертная проверка: Артём Логинов, макроэкономист, Михаил Егоров, геолог по поиску и разведке нефти и газа, Кирилл Малышев, юрист по банкротству юрлиц (санация, оспаривание сделок)
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Новости спорта
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Красота и стиль
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Авто
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Поражение Трампа: о грядущем коллапсе в поставках энергоресурсов и их добыче Любовь Степушова Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Не только администраторы: какие неожиданные профессии стали главными для женщин в Северной столице
Кошельки под прицелом: неожиданные причины, по которым банки могут заблокировать ваш счёт
Космический спор на грани провала: почему данные о размерах Вселенной пошли друг на друга
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Царские знаки на дереве: потемневший лик из подвала стал небесным щитом в годы великой смуты
Новый кризис может накрыть проливы Ближнего Востока: назван потенциальный участник обострения
Ледяная планета оживает: ученые нашли секрет жидкой воды, скрытой под панцирем из вечного льда
Масштабная стройка на подходе: КАД-2 обещает избавить водителей от вечных пробок на въезде
Чешуя выдала трещины: рыба Вологодской области провалила проверки на химию и микробов в ключевых пробах
Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.