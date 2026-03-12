Оффлайн-магазины жуют пыль: екатеринбуржцы роются на Авито в поисках дешевых запчастей для авто

Екатеринбургцы роются в онлайн-джунглях за запчастями. Авито — их любимая нора. 24% хватают детали там, плюнув на пыльные прилавки.
Цены кусают оффлайн-магазины за задницу — 51% водителей хохочут над ними. Сравнивают. Выбирают. Читают отзывы, как сплетни в подъезде.
Гарантия — король. 68% не полезут без неё. Авито накачал 10 миллионов железок от 150 брендов. Надёжно. Или нет?
Онлайн-площадки — 24%. Авито лидирует. Как разъярённый бык в посудной лавке оффлайна.
Электронка жрёт рынок. Сравнивают предложения — 46%. Выбор — океан, 43%. Оффлайн? Умирает, как динозавр под метеоритом.
Отзывы изучают 28%. Рейтинг продавца — щит от обмана. Подержанные авто тоже там роют.
Цены — 51%. Бьют оффлайн по морде. Сравнение — оружие в руках покупателя.
Широкий ассортимент. Как бесконечный конвейер Форд-Т. Маркетологи оффлайна воют: "Экология? Ха!"
Доставка — молния. 34% ценят скорость. Шины меняют вовремя. Без суеты.
68% требуют гарантию. Без неё — ни шагу. Авито накачал 10 млн деталей от 150 брендов.
Подделки? Риск как русская рулетка. Гарантия — броня. Надёжные моторы чинят дольше.
|Критерий
|Доля %
|Гарантия
|68
|Цена
|59
|Отзывы
|44
Цена — 59%. Король. Гарантия и возврат — 48%. Отзывы — 44%.
Скорость доставки — 34%. Как курьер на стероидах. Аккумулятор не ждёт.
Возврат — спасение от брака. Иначе — слёзы и мат.
90% проверяют. VIN — 34%. Сторонние источники — 22%.
Марка, модель, год — 19%. Поддержка — 13%. Мастер — 7%.
Ремонт двигателя бьёт по карману без проверки.
Средние траты — 23к. 23% — до 10к. 28% — до 20к.
25% — 20-30к. 14% — 30-50к. 8% — свыше. Масло жрёт бюджет.
Дамы — на 10% больше. Почему? Тщательнее. Или просто не жмут?
Мужики экономят. Женщины — качество. Сарказм? Нет, факт. Женский авто — намёк.
Онлайн — будущее. Оффлайн — музей. Гарантия спасает.
Екатеринбургцы умнеют. Траты растут. Но с Авито — выжить можно.
Цены ниже. Выбор шире. Отзывы честные. Гарантия на миллионы деталей.
VIN — топ. Или марка+модель+год. Не рискуй — звони мастеру.
23 тысячи средне. Женщины — больше. 23% — скромно, до 10к.
