Оффлайн-магазины жуют пыль: екатеринбуржцы роются на Авито в поисках дешевых запчастей для авто

Екатеринбургцы роются в онлайн-джунглях за запчастями. Авито — их любимая нора. 24% хватают детали там, плюнув на пыльные прилавки.

Цены кусают оффлайн-магазины за задницу — 51% водителей хохочут над ними. Сравнивают. Выбирают. Читают отзывы, как сплетни в подъезде.

Гарантия — король. 68% не полезут без неё. Авито накачал 10 миллионов железок от 150 брендов. Надёжно. Или нет?

Где екатеринбуржцы рвут запчасти

Онлайн-площадки — 24%. Авито лидирует. Как разъярённый бык в посудной лавке оффлайна.

Электронка жрёт рынок. Сравнивают предложения — 46%. Выбор — океан, 43%. Оффлайн? Умирает, как динозавр под метеоритом.

"Запчасти с Авито — как доставка пиццы: быстро, дёшево, с отзывами. Оффлайн — музей для пенсионеров", — рассказал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов

Отзывы изучают 28%. Рейтинг продавца — щит от обмана. Подержанные авто тоже там роют.

Почему онлайн жрёт оффлайн

Цены — 51%. Бьют оффлайн по морде. Сравнение — оружие в руках покупателя.

Широкий ассортимент. Как бесконечный конвейер Форд-Т. Маркетологи оффлайна воют: "Экология? Ха!"

Доставка — молния. 34% ценят скорость. Шины меняют вовремя. Без суеты.

Гарантия — или вон из гаража

68% требуют гарантию. Без неё — ни шагу. Авито накачал 10 млн деталей от 150 брендов.

Подделки? Риск как русская рулетка. Гарантия — броня. Надёжные моторы чинят дольше.

Критерий Доля % Гарантия 68 Цена 59 Отзывы 44

Что сверлит мозг при покупке

Цена — 59%. Король. Гарантия и возврат — 48%. Отзывы — 44%.

Скорость доставки — 34%. Как курьер на стероидах. Аккумулятор не ждёт.

Возврат — спасение от брака. Иначе — слёзы и мат.

Совместимость: не влететь на подделку

90% проверяют. VIN — 34%. Сторонние источники — 22%.

Марка, модель, год — 19%. Поддержка — 13%. Мастер — 7%.

"По VIN — как ДНК-тест. Ошибка — капиталка мотора", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев

Ремонт двигателя бьёт по карману без проверки.

Кошелёк стонет: 23 тысячи в год

Средние траты — 23к. 23% — до 10к. 28% — до 20к.

25% — 20-30к. 14% — 30-50к. 8% — свыше. Масло жрёт бюджет.

Женщины тратят жёстче мужчин

Дамы — на 10% больше. Почему? Тщательнее. Или просто не жмут?

Мужики экономят. Женщины — качество. Сарказм? Нет, факт. Женский авто — намёк.

"Женщины реже ленятся. Проверяют. Тратят умно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин

Итог: Авито правит бал

Онлайн — будущее. Оффлайн — музей. Гарантия спасает.

Екатеринбургцы умнеют. Траты растут. Но с Авито — выжить можно.

Ответы на популярные вопросы о покупке запчастей в Екатеринбурге

Почему Авито лидирует?

Цены ниже. Выбор шире. Отзывы честные. Гарантия на миллионы деталей.

Как проверить совместимость?

VIN — топ. Или марка+модель+год. Не рискуй — звони мастеру.

Сколько тратят в год?

23 тысячи средне. Женщины — больше. 23% — скромно, до 10к.

