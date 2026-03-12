Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Поволжье » Уфа

Башкирия разворачивает масштабную битву за "зеленое золото", превращая лесовосстановление в высокотехнологичный конвейер. Пока глобальные рынки лихорадит от геополитических встрясок, в республике делают ставку на внутреннюю устойчивость и научную субъектность. Раис Татарстана и лидеры соседних регионов ПФО неоднократно подчеркивали: экологическая безопасность — это не факультатив, а фундамент экономики будущего.

Тропинка к источнику
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тропинка к источнику

Лесная отрасль региона сегодня напоминает сложный инженерный узел, где сошлись сегодня интересы государства, амбиции ученых и суровая реальность кадрового голода. В Башкирском государственном аграрном университете и Уфимском федеральном исследовательском центре РАН уже препарируют привычные подходы, внедряя в лесохозяйственный цикл точность ювелирной огранки. Задача стоит амбициозная: не просто посадить дерево, а гарантировать его выживаемость в меняющемся климате.

Закрытый корень: генетический код башкирского леса

Реализация федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках нового нацпроекта обретает в Башкирии черты промышленной революции. Главный акцент сделан на посадочный материал с закрытой корневой системой (ЗКС). Это та самая ювелирная работа, где каждый сеянец получает индивидуальную "квартиру" с питательным субстратом, что сводит риск гибели при пересадке к минимуму.

К 66 уже работающим теплицам в 2026 году добавится гигантский высокотехнологичный комплекс. Его проектная мощность — 1,2 млн сеянцев ежегодно. Это не просто расширение площадей, а попытка победить "усталость металла" в старых лесохозяйственных схемах, переходя на интенсивные методы выращивания, сопоставимые с лучшими мировыми стандартами.

"Подбор оптимального субстрата для новых комплексов — это вопрос выживаемости целых экосистем. Мы анализируем межрегиональный опыт, чтобы исключить любые ошибки на старте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Цифровой агроуход: роботы вместо дефицитных рук

Отрасль столкнулась с жестким кадровым дефицитом. Люди уходят в более чистые и высокооплачиваемые профессии, оставляя лесничества с "пустым баком" человеческого ресурса. Решение найдено в автоматизации агроухода. Там, где раньше требовались десятки рабочих с мечами Колесова, теперь должны работать маневренные механизмы.

Переход на современную технику — это не прихоть, а способ избежать "немогучки" в лесовосстановлении. Новые машины способны проводить уход за культурами с точностью до миллиметра, не повреждая молодые побеги. Это позволяет Башкирии оставаться ведущим экономическим центром, не жертвуя при этом природным богатством ради сиюминутной выгоды.

Показатель Плановое значение (к 2026 г.)
Мощность нового тепличного комплекса 1,2 млн сеянцев в год
Количество действующих теплиц 66 единиц
Доля автоматизированного ухода Рост на 25-30%

Диалог Раиса и науки: как избежать "немогучки"

Министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов делает ставку на дипломатичный, но твердый союз науки и практики. В Башкирии понимают: без "Шуры" (совета) ведущих ученых любой проект может превратиться в "разбитое корыто" бюджетных трат. Каждое решение выверяется экспертами БГАУ и РАН, чтобы избежать критического износа ресурсов.

Такой подход демонстрирует субъектность республики на федеральном уровне. Мы не просто осваиваем средства, мы создаем устойчивую модель, где ИТ-парки и лесные массивы сосуществуют в одном ритме. Это ювелирная работа с острыми темами, требующая баланса между экологическим идеализмом и жестким экономическим прагматизмом.

"Региональные программы должны учитывать специфику почв и климата, иначе мы получим красивый отчет на гнилом фундаменте. Башкирия сейчас идет по пути глубокой научной верификации", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru аналитик Ольга Морозова.

Стратегия "Экологическое благополучие": точка невозврата

Новый нацпроект — это железнодорожная стрелка, переводящая отрасль на рельсы долгосрочного планирования. В Башкирии это совпадает с подготовкой к крупным национальным праздникам, таким как Сабантуй, где уважение к земле традиционно выходит на первый план. Восстановление леса становится частью культурного кода, а не просто бюрократической процедурой.

Инвестиции в экологию сегодня закладывают основу для того, чтобы будущие поколения не столкнулись с "фантомными болями" по утраченным природным богатствам. Пока мир обсуждает рынок СПГ и мировые цены на газ, республика тихо и методично выращивает свой главный актив, который невозможно импортировать.

"Экономическая устойчивость региона напрямую зависит от сохранности природного каркаса. Инвестиции в лесные питомники вернутся сторицей через климатическую стабильность", — рассказал в интервью Pravda. Ru эксперт Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении лесов

Почему важно выращивать сеянцы именно с закрытой корневой системой?

Такие растения находятся в специальном контейнере с комом земли. При пересадке корни не травмируются. Это обеспечивает почти 100% приживаемость даже в засушливые периоды, что критично для нашего климата.

Поможет ли автоматизация решить проблему дефицита кадров в лесничествах?

Автоматизация агроухода снижает потребность в ручном труде в 3-5 раз. Это позволяет перераспределить квалифицированных специалистов на более сложные участки работы, где человеческий интеллект незаменим.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, аналитик территорий Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
