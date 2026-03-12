Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ножницы цен разошлись вразнос: затраты башкирских аграриев на посевную взлетели до небес
Древняя мечта возвращается в политику: идея Великого Израиля тревожит Ближний Восток
Корни в личных апартаментах: сеянцы Башкирии обретают броню против климатических бурь
Трудное счастье в Ромэне: сказка, которая объединяет народы
Ржавые баки уходят в тень: площадки из вторсырья перестраивают дворы Нижнего Новгорода
Театр на Трубной покажет Дон Жуана без глянца: за блеском побед прячется опасная пустота
Театр на Ордынке ломает привычный формат: спектаклям готовят опасно притягательную бахрому смыслов
Календарная весна расставляет коварные ловушки: как организм теряет защиту под первыми лучами
Шашка поёт о донских степях: казачка в восьмом поколении передаёт детям мастерство предков

Анадырь рвёт швартовы: порт захватывает бухту Этелькуйым и превращается в СПГ-хаб Севера

Россия » Дальний Восток » Анадырь

Анадырь раздвигает плечи. Столица Чукотки, где ветер пахнет солью и азиатским транзитом, официально забирает себе новые куски морской акватории. Правительство России подписало распоряжение — теперь границы порта включают участки в бухте Этелькуйым. Это не просто бюрократическая формальность на бумаге, а инженерный узел, завязанный на глобальную энергетику.

Анадырь, порт
Фото: commons.wikimedia.org by Bok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анадырь, порт

За речкой, в больших кабинетах, решили: восьмой и девятый участки станут базой для рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ). Для региона, где "пруль" — религия, а навигация — единственный способ выжить, такое расширение сравнимо с установкой турбины на старый добрый микроавтобус. Мощности растут, и затор на трассе Северного морского пути нам точно не грозит.

Чукотка давно привыкла к роли форпоста. Пока москвичи рассуждают о высоких материях, здесь ювелирная работа идет с суровым льдом и логистикой. В навигацию 2025 года порт уже переварил 1,4 млн тонн грузов. Новый статус акватории — это попытка выжать максимум из географического положения, превращая край света в ключевой хаб между Востоком и Западом.

СПГ под северным сиянием: зачем порту новые участки

Включение участков № 8 и 9 в заливе Креста — это классическая железнодорожная стрелка для экономики округа. Мы переходим с рельсов "просто порта" на путь обслуживания высокотехнологичного экспорта. Рейдовая перевалка СПГ требует не только глубины, но и стальных нервов у диспетчеров.

Здесь не будет косметического ремонта старых причалов — планируется создание полноценного перегрузочного хаба. Это позволит газовозам ледового класса не тратить время на долгие заходы в мелководные зоны, работая по схеме "борт-в-борт".

"Расширение границ порта под СПГ-проекты — это стратегический шаг, который снижает критический износ старой логистической модели региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Анадырь как опорная точка северного завоза

Для Чукотки порт — это не просто бетон и краны, это пульс жизни. Мы в опорной сети объектов северного завоза. Когда у материка случается "немогучка" с поставками, Анадырь становится единственным спасением. Любой сбой здесь похож на короткое замыкание в системе жизнеобеспечения целого округа.

Новые границы порта усиливают его субъектность. Теперь это не просто точка выгрузки угля или продуктов, а полноценный игрок в высшей лиге арктической логистики. Пока столица спорит о ценах на самокатную аренду, мы здесь укрепляем фундамент, чтобы зимой в домах было тепло.

Показатель Значение за 2025 год
Общий грузооборот порта более 1,4 млн тонн
Количество новых участков 2 (№ 8 и № 9)
Статус порта Федерального значения

Грузооборот и реальные цифры: восток диктует правила

Миллион четыреста тысяч тонн — это не цифры из отчета, это тонны еды, топлива и техники. С учетом того, что Благовещенск и Хэйхэ начинают переборку двигателя восточной политики, Анадырь готовится принимать отголоски этого бума. Китай — наш сосед по лестничной клетке, и он ждет арктические ресурсы.

Рост грузооборота показывает, что регион вышел из состояния застоя. Это уже не пустой бак, работающий на инерции советских запасов. Это новая машина, где каждый узел должен работать с точностью часового механизма. Расширение границ акватории позволит избежать очередей на рейде.

"Увеличение акватории порта напрямую коррелирует с необходимостью защиты от чрезвычайных ситуаций при росте трафика", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Инфраструктура на вечной мерзлоте: вызов для инженеров

Строить что-то на Чукотке — это как делать ювелирную огранку дефекта. Вечная мерзлота не прощает ошибок, а климат проверяет металл на усталость быстрее, чем в любом другом месте. Новые участки в бухте Этелькуйым выбраны не случайно — здесь природа сама создала условия для глубоководных стоянок.

Использование рейдовых комплексов вместо капитальных причалов на берегу — это мастерский ход. Мы обходим проблему таяния грунтов и минимизируем экологическую нагрузку. Это не старая коммуналка, где все лепится друг на друга, а современный подход к промышленной архитектуре.

"Развитие таких узлов жизненно важно для северных территорий, где износ инфраструктуры достигает критических отметок", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о расширении порта Анадырь

Где именно находятся новые участки порта?

Дополнительные участки № 8 и 9 расположены в акватории бухты Этелькуйым залива Креста Берингова моря. Это стратегически выгодная точка для работы с крупнотоннажными судами.

Как это повлияет на жизнь обычных жителей Чукотки?

Расширение порта гарантирует стабильность северного завоза. Чем мощнее порт, тем меньше рисков, что регион останется без необходимых товаров из-за логистических заторов.

Что такое рейдовый перегрузочный комплекс?

Это система, позволяющая перекачивать грузы (в данном случае СПГ) с одного судна на другое прямо в открытой воде или в защищенной бухте без необходимости швартовки к берегу.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, специалист по ЖКХ Евгений Блех
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Садоводство, цветоводство
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
В Красное море отправилась армада танкеров
Нефть
В Красное море отправилась армада танкеров
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Поражение Трампа: о грядущем коллапсе в поставках энергоресурсов и их добыче Любовь Степушова Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Последние материалы
Трудное счастье в Ромэне: сказка, которая объединяет народы
Ржавый скальпель в руках: Минфин режет расходы бюджета без жалости в марте 2026 года
Ржавые баки уходят в тень: площадки из вторсырья перестраивают дворы Нижнего Новгорода
Пора готовить место для высоты: в вологодском парке начали демонтаж тюбинговой горки
Театр на Трубной покажет Дон Жуана без глянца: за блеском побед прячется опасная пустота
Театр на Ордынке ломает привычный формат: спектаклям готовят опасно притягательную бахрому смыслов
Календарная весна расставляет коварные ловушки: как организм теряет защиту под первыми лучами
Зеленые острова вместо пустырей: в Пскове началась подготовка к масштабному обновлению
Генетика перевернула историю людей и неандертальцев: X-хромосома выдала правду
Не только в офисах прячутся деньги: в Псковской области наметился резкий скачок в оплате труда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.