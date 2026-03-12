Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрущевки меняют статус: эти новые правила поддержки делают жилье в регионах ликвидным товаром
Сопки Приморья оживают в движении: круизная линия связывает Владивосток с берегами Камчатки
Квартиры на Арсеньева стоят без жильцов: администрация требует миллионы за задержку переселения на Камчатке
На Ближнем Востоке снова запускается знакомая схема — её финал уже однажды шокировал мир
Российские авто теряют позиции: решение Казахстана ударит по продажам в ЕАЭС
Школа-гигант крепнет как скала: объект на 1200 мест в Благовещенске выходит на финишную прямую строительства
Кёнигсберг не отпускает Калининград: прозвучала тревожная версия о будущем региона
Свет в каждый дом, но не за любые деньги: как умные счётчики меняют жизнь в Тюмени
Японская мода захватывает Россию: как аниме диктует стиль и открывает новые горизонты

Тайга крепнет в теплицах: ученые Хабаровского края получают гранты на биостимуляцию сеянцев хвойных пород

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Научное сообщество Хабаровского края получило мощный импульс для реализации исследовательских инициатив. Российский научный фонд подвел итоги очередного цикла конкурсов, по результатам которых 17 проектов ученых из ключевых вузов и исследовательских центров региона были отобраны для получения грантовой поддержки. Это решение подчеркивает стратегическую значимость Дальнего Востока как площадки для проведения прикладных изысканий.

Лаборатория композитных материалов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лаборатория композитных материалов

Поддержка РНФ ориентирована на малые научные группы, что позволяет точечно инвестировать в решение социально-экономических задач субъектов РФ. Для хабаровских исследователей это не только финансовый ресурс, но и возможность интегрировать свои разработки в реальный сектор экономики: от материаловедения до гуманитарных дисциплин и агротехнологий.

Научный потенциал региона

Хабаровский край традиционно выступает одним из центров притяжения научной мысли на востоке страны. Работа ученых из ДВО РАН, Тихоокеанского государственного университета и Комсомольского-на-Амуре государственного университета уже давно вышла за пределы теоретических дискуссий. Теперь, благодаря федеральному финансированию, горизонты этих работ значительно расширяются.

Региональные конкурсы фонда созданы, чтобы вовлечь экспертное сообщество в решение задач, которые стоят перед субъектом здесь и сейчас. Это создает уникальную синергию: фундаментальные основы встречаются с прикладными запросами индустрии и муниципальных властей.

"Приоритетные для вуза исследования, направленные на развитие Хабаровского края и Дальнего Востока, получают необходимую базу для масштабирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru ректор ТОГУ Юрий Марфин.

Технологии будущего в лесной отрасли

Один из наиболее показательных проектов, получивших гранты, затрагивает важнейшую для региона сферу — экологическое благополучие тайги. Доцент Политехнического института ТОГУ, кандидат биологических наук Наталья Растанина работает над методиками стимуляции роста сеянцев лиственницы даурской и ели аянской.

Задача проекта — не просто высадка деревьев, а использование биологически активных веществ в тепличных комплексах, чтобы повысить приживаемость саженцев в суровых климатических условиях. Это критически важное направление для сохранения экосистем и эффективного лесопользования.

"В ходе эксперимента будут внедрены совершенные методы искусственного лесовосстановления, что даст нам экспериментальные данные по повышению эффективности работы с местными породами деревьев", — объяснила в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Приоритетные направления исследований

Спектр интересов участников грантовой программы крайне широк. Помимо биологических разработок, ученые занимаются вопросами культурной идентичности и материалоемкими инженерными задачами. В частности, речь идет об изучении архитектурного наследия домов культуры и создании новых биметаллических конструкций.

Направление Цель проекта
Экология Биостимуляция сеянцев хвойных пород
Инженерия Разработка биметаллических конструкций
Гуманитарные науки Туристические кластеры и история литературы

Подобное разнообразие тем свидетельствует о том, что научный потенциал края развивается равномерно, охватывая все возможные ниши для повышения качества жизни и экономики региона.

"Изучение архитектурных особенностей зданий и развитие туристических кластеров является важным вкладом в сохранение региональной идентичности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о грантах РНФ

Какие суммы грантов предусмотрены для малых групп?

Поддержка в рамках конкурса проектов малых отдельных научных групп составляет до 1,5 миллиона рублей на один проект, что позволяет эффективно реализовывать краткосрочные исследовательские задачи.

Кто может подавать заявку на грант?

Заявки могут подавать научные коллективы, работающие на базе вузов, научных институтов и исследовательских центров, чьи изыскания нацелены на социально-экономическое развитие конкретных субъектов РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: роль Андрей Ворошилов, роль Сергей Белов, роль Максим Петров
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Экономика и бизнес
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Последние материалы
Тепло прячется в трубах: ремонт оставит мурманские дома без отопления почти на сутки
Цветные облака вместо грядок: это растение превращает обычную дачу в дизайнерский сад
Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России
Тайга крепнет в теплицах: ученые Хабаровского края получают гранты на биостимуляцию сеянцев хвойных пород
Снег, мороз и одно обычное действие — риск инфаркта резко возрастает: зимой это делают почти все
Школа-гигант крепнет как скала: объект на 1200 мест в Благовещенске выходит на финишную прямую строительства
Тундровый страж ускользает: песец на Кольском полуострове держится на волоске от исчезновения
Северная столица сбрасывает якорь: Петербург выходит из антирейтинга самых аварийных регионов России
Дренаж побеждает лужи: Архангельск модернизирует главный парк для надежного отдыха
Кёнигсберг не отпускает Калининград: прозвучала тревожная версия о будущем региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.