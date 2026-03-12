Тайга крепнет в теплицах: ученые Хабаровского края получают гранты на биостимуляцию сеянцев хвойных пород

Научное сообщество Хабаровского края получило мощный импульс для реализации исследовательских инициатив. Российский научный фонд подвел итоги очередного цикла конкурсов, по результатам которых 17 проектов ученых из ключевых вузов и исследовательских центров региона были отобраны для получения грантовой поддержки. Это решение подчеркивает стратегическую значимость Дальнего Востока как площадки для проведения прикладных изысканий.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лаборатория композитных материалов

Поддержка РНФ ориентирована на малые научные группы, что позволяет точечно инвестировать в решение социально-экономических задач субъектов РФ. Для хабаровских исследователей это не только финансовый ресурс, но и возможность интегрировать свои разработки в реальный сектор экономики: от материаловедения до гуманитарных дисциплин и агротехнологий.

Научный потенциал региона

Хабаровский край традиционно выступает одним из центров притяжения научной мысли на востоке страны. Работа ученых из ДВО РАН, Тихоокеанского государственного университета и Комсомольского-на-Амуре государственного университета уже давно вышла за пределы теоретических дискуссий. Теперь, благодаря федеральному финансированию, горизонты этих работ значительно расширяются.

Региональные конкурсы фонда созданы, чтобы вовлечь экспертное сообщество в решение задач, которые стоят перед субъектом здесь и сейчас. Это создает уникальную синергию: фундаментальные основы встречаются с прикладными запросами индустрии и муниципальных властей.

"Приоритетные для вуза исследования, направленные на развитие Хабаровского края и Дальнего Востока, получают необходимую базу для масштабирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru ректор ТОГУ Юрий Марфин.

Технологии будущего в лесной отрасли

Один из наиболее показательных проектов, получивших гранты, затрагивает важнейшую для региона сферу — экологическое благополучие тайги. Доцент Политехнического института ТОГУ, кандидат биологических наук Наталья Растанина работает над методиками стимуляции роста сеянцев лиственницы даурской и ели аянской.

Задача проекта — не просто высадка деревьев, а использование биологически активных веществ в тепличных комплексах, чтобы повысить приживаемость саженцев в суровых климатических условиях. Это критически важное направление для сохранения экосистем и эффективного лесопользования.

"В ходе эксперимента будут внедрены совершенные методы искусственного лесовосстановления, что даст нам экспериментальные данные по повышению эффективности работы с местными породами деревьев", — объяснила в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Приоритетные направления исследований

Спектр интересов участников грантовой программы крайне широк. Помимо биологических разработок, ученые занимаются вопросами культурной идентичности и материалоемкими инженерными задачами. В частности, речь идет об изучении архитектурного наследия домов культуры и создании новых биметаллических конструкций.

Направление Цель проекта Экология Биостимуляция сеянцев хвойных пород Инженерия Разработка биметаллических конструкций Гуманитарные науки Туристические кластеры и история литературы

Подобное разнообразие тем свидетельствует о том, что научный потенциал края развивается равномерно, охватывая все возможные ниши для повышения качества жизни и экономики региона.

"Изучение архитектурных особенностей зданий и развитие туристических кластеров является важным вкладом в сохранение региональной идентичности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о грантах РНФ

Какие суммы грантов предусмотрены для малых групп?

Поддержка в рамках конкурса проектов малых отдельных научных групп составляет до 1,5 миллиона рублей на один проект, что позволяет эффективно реализовывать краткосрочные исследовательские задачи.

Кто может подавать заявку на грант?

Заявки могут подавать научные коллективы, работающие на базе вузов, научных институтов и исследовательских центров, чьи изыскания нацелены на социально-экономическое развитие конкретных субъектов РФ.

Читайте также