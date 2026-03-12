Школа-гигант крепнет как скала: объект на 1200 мест в Благовещенске выходит на финишную прямую строительства

В Благовещенске реализация масштабного инфраструктурного проекта выходит на финишную прямую. Строительство новой школы, рассчитанной на 1200 учащихся, находится в активной фазе: на текущий момент готовность объекта составляет 75%. Учебное заведение возводится в рамках реализации президентского национального проекта "Молодежь и дети", что делает объект одним из приоритетных для системы образования региона в текущем году.

Фото: freepik by WangXiNa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Школьный коридор

Проект реализуется через механизм концессионного соглашения, обеспечивающего привлечение комплексных ресурсов для качественного завершения работ к началу учебного сезона. Городские власти и подрядчики синхронизируют графики, чтобы успеть сдать объект к 1 сентября, параллельно занимаясь формированием кадрового состава, который обеспечит функционирование школы с первых дней открытия.

Инфраструктурный контекст района "Зея парк"

География расположения новой школы выбрана не случайно: здание проектируется в динамично развивающемся районе, ограниченном улицами Зеленая, 50 лет Октября, Шафира и Муравьева-Амурского. Формирование образовательного кластера здесь является ответом на растущую потребность молодых семей в доступности качественного общего образования в шаговой доступности от места жительства.

Именно такой подход к градостроительству специалисты называют комплексным развитием территорий. Здесь, помимо жилого фонда, создается сбалансированная среда, где социальные объекты выступают якорями, вокруг которых формируется повседневный комфорт жителей.

"Микрорайон Северный — хороший пример комплексного развития территории. Рядом с жилыми комплексами возводятся соцобъекты, формируется комфортная инфраструктура. Новая школа будет отвечать всем современным требованиям и стандартам", — отметил в беседе с Pravda. Ru заместитель мэра по вопросам строительства Александр Воронов.

Технологический стандарт будущей школы

Современная школа — это уже давно не только классы. Архитектурный проект включает в себя развитую внутреннюю экосистему: просторные лектории, современные библиотеки и многофункциональные зоны для спорта и творчества. Особое внимание проектировщики уделили водному сектору, предусмотрев строительство плавательного бассейна внутри образовательного учреждения.

Объект Статус реализации Строительные работы 75% Кадровый набор Параллельно

Кадровая стратегия и эксплуатация объекта

Функционирование такого масштабного объекта требует четкой административной модели. Параллельно с отделочными работами администрация Благовещенска ведет активный поиск профессиональных кадров: от педагогического состава до психологов и технического персонала, обеспечивающих бесперебойную работу здания.

Отличительной чертой соглашения с компанией-застройщиком является долгосрочный горизонт ответственности: ПИК после сдачи объекта будет осуществлять его функциональную эксплуатацию в течение ближайших пяти лет. Такой подход минимизирует риски, связанные с гарантийными обязательствами и качеством обслуживания инженерных систем.

"Качество в строительстве соцобъектов определяется системой контроля на каждом этапе. Когда застройщик остается эксплуатировать здание, это повышает ответственность за выбор материалов и инженерных решений", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о школьном строительстве

Какие дисциплины будут приоритетными в новой школе?

Помимо стандартной школьной программы, школа будет ориентирована на многофункциональность: активное использование лекториев и спортивных комплексов позволит интегрировать внеклассные занятия по IT-направлениям и спортивным секциям.

"Создание крупных образовательных центров в регионах позволяет не только снять нагрузку с существующих учреждений, но и снизить миграционный отток молодежи из районов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

