Мировые финансовые рейтинги пополнились новым именем из российской глубинки. Основатель крупнейшей в Сибири розничной сети «Мария-Ра» Александр Ракшин официально признан миллиардером по версии Forbes. Капитал семьи 74-летнего предпринимателя, чей путь начался в обычном школьном спортзале, оценивается в 1,4 млрд долларов, что ставит его в один ряд с крупнейшими игроками потребительского рынка страны.

История успеха Ракшина — это классический пример того, как консервативная финансовая стратегия и глубокое понимание региональной специфики позволяют построить империю без привлечения избыточных кредитов. Сегодня его бизнес охватывает не только ритейл, но и огромные массивы коммерческой недвижимости в Москве и Сибири, а также агропромышленные активы в Алтайском крае. Масштаб трансформации поражает: от единственного магазина площадью 70 квадратных метров до сети из 1300 точек с годовой выручкой более 121 млрд рублей.

Для многих жителей регионов этот взлет выглядит как доказательство возможности реализации больших амбиций вне столичных конгломератов. В условиях, когда психология бедности часто ограничивает развитие малого бизнеса, кейс Ракшина демонстрирует важность долгосрочного планирования. В основе его успеха лежит не только коммерческая жилка, но и железная спортивная дисциплина, которую бывший учитель физкультуры сохранил на десятилетия.

Путь «физрука»: от лыжни до списка Forbes

Бизнес-биография Александра Ракшина началась в 1990 году. Бывший мастер спорта по лыжным гонкам и серебряный призер чемпионата СССР среди юниоров решил сменить педагогическую карьеру на предпринимательство. Первым проектом стала звероферма, однако настоящий фундамент будущей империи был заложен спустя три года, когда в результате раздела имущества Ракшину достался небольшой магазин в Барнауле. Торговую точку назвали в честь матери предпринимателя — Марии Ракшиной.

Переломным моментом стал кризис 1998 года. В то время как многие конкуренты столкнулись с невозможностью обслуживать валютные долги, Ракшин, придерживавшийся политики минимального закредитования, сумел не только сохранить 15 существующих магазинов, но и начать агрессивную экспансию. Это напоминает ситуацию на глобальных рынках, когда внешние шоки, такие как энергетический кризис или политическая нестабильность, отсеивают слабых игроков, оставляя место для тех, кто имеет запас прочности.

"Феноменальный рост капитала семьи Ракшиных связан с эффективным перераспределением прибыли от ритейла в ликвидную недвижимость. Это хрестоматийный пример создания устойчивого холдинга через диверсификацию," — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Структура капитала: недвижимость как фундамент

Хотя бренд «Мария-Ра» ассоциируется в первую очередь с продуктами питания, львиную долю семейного состояния сегодня формируют объекты недвижимости. Чистые активы компаний «Мария-Ра» и «Первый», владеющих торговыми и офисными площадями, оцениваются более чем в 70 миллиардов рублей. Это направление бизнеса развивалось параллельно с ритейлом, обеспечивая сети лучшие локации в сибирских городах.

В последние годы семья Ракшиных активно инвестирует в столичные объекты. Одной из крупнейших сделок стала покупка ТЦ «Саларис» в Москве площадью 310 тысяч квадратных метров. Также в портфеле семьи значатся исторические здания, такие как доходный дом Третьяковых и Мещаниново подворье. Подобно тому, как правильный выбор мебели для дома определяет комфорт на годы вперед, выбор стратегии владения коммерческими площадями обеспечил бизнесу Ракшина защиту от рыночных колебаний в аренде.

Актив Локация / Масштаб Сеть «Мария-Ра» Более 1300 магазинов в 5 регионах Сибири ТЦ «Саларис» Москва, 310 000 кв. м «Алтайхлеб» Топ-20 производителей хлеба в России ООО «Розница К-1» Выручка 121 млрд рублей (2024 г.)

Региональное влияние и аграрный сектор

Сибирский миллиардер не ограничивается перепродажей товаров, активно вкладываясь в производство. Семье принадлежит «Алтайхлеб», один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в стране. Еще один важный актив — компания «Русский овощ», которая закрывает потребности региона в картофеле, моркови и свекле. Такая вертикальная интеграция позволяет контролировать себестоимость и качество продукции, что особенно критично в условиях инфляционного давления.

Интерес к аграрному сектору в Алтайском крае оправдан биологически и экономически: регион является житницей Сибири. Однако работа в сельском хозяйстве всегда сопряжена с рисками, которые иногда кажутся не менее фатальными, чем древние наводнения для целых цивилизаций. Способность Ракшина адаптироваться к суровому климату и выстраивать логистику в пяти обширных регионах обеспечила ему лидерство на рынке.

"Создание собственных агрокластеров позволяет ритейлеру снизить зависимость от внешних поставщиков и гарантировать продовольственную безопасность в макрорегионе," — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Консервативная стратегия и ДНК бренда

Уникальность «Марии-Ра» заключается в форме владения. Александр Ракшин распределил активы поровну между членами семьи: по 25% компании «Розница» принадлежат ему, его супруге, дочери и сыну. Этот подход минимизирует риски недружественных поглощений и обеспечивает преемственность управления. В то время как многие корпорации пытаются внедрять сложные цифровые экосистемы, как, например, развитие SuperApp в Турции, Ракшин делает ставку на физическую доступность магазинов в шаговой доступности.

Консервативность проявляется и в маркетинге. «Мария-Ра» редко участвует в шумных кампаниях, предпочитая вкладываться в благоустройство прилегающих территорий. Для жителей Барнаула, Томска или Кемерово этот магазин стал привычным элементом ландшафта, таким же обыденным, как покупка стильных джинсов к весеннему сезону. Стабильность формата — это то, за что голосует рублем сибирский покупатель.

Спортивный подход к управлению активами

Спортивное прошлое Ракшина напрямую влияет на его бизнес-стиль. Основатель сети известен своей любовью к лыжным гонкам и ежегодно организует масштабный праздник «Мария-Ра» в Барнаульском ленточном бору. Трасса длиной 25 км собирает тысячи участников, пропагандируя здоровый образ жизни. Сам предприниматель к своему 75-летию планирует пройти дистанцию в 75 км, демонстрируя невероятный тонус.

Этот атлетизм переносится и на управление: высокая скорость принятия решений, выносливость в периоды рыночных спадов и внимание к деталям. Ракшин воспринимает бизнес не как спринт за быстрыми деньгами, а как затяжной марафон. Его внимание к «техническому состоянию» компании сравнимо с тем, как ответственный владелец следит за машиной, зная, что ремонт двигателя сегодня обходится слишком дорого, чтобы допускать ошибки в эксплуатации.

"Спортивная закалка помогает предпринимателям лучше справляться со стрессом в кризисные периоды. У Ракшина мы видим классическую стратегию преодоления трудностей через физическую и эмоциональную дисциплину," — отметила психолог Дарья Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии Александра Ракшина

Почему Forbes включил Ракшина в список миллиардеров именно сейчас?

Рост оценки связан с переоценкой портфеля коммерческой недвижимости семьи, включая крупные московские объекты, такие как ТЦ «Саларис», и стабильно высокими финансовыми показателями ритейл-подразделения на фоне роста внутреннего потребления.

Как бывшему учителю удалось построить такой масштабный бизнес?

Ключевыми факторами стали отсутствие больших долгов в кризис 1998 года, фокус на региональную экспансию в Сибири и вертикальная интеграция (собственное производство хлеба и овощей).

Кому сегодня принадлежит «Мария-Ра»?

Активы распределены в равных долях по 25% между Александром Ракшиным, его женой Галиной, сыном Евгением и дочерью Аллой. Это классический пример семейного холдинга.

